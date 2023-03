Von Meike Schreiber, Frankfurt

Die Sache mit den Wochenenden erinnert nun an die Finanzkrise vor 15 Jahren: Auch damals, 2008, konnten sich Politiker und Aufseher oft gerade noch in den Samstag und die Handelspause an den Aktienmärkten retten, um dann eiligst bis Sonntagnacht eine Auffanglösung für die jeweilige Bank zu finden - bevor die Märkte in Asien eröffnen und alles mit in den Abgrund ziehen würden. So geschehen nicht nur bei diversen Geldhäusern in den USA, sondern in München bei der HypoRealEstate, in Düsseldorf bei der IKB oder in Leipzig bei der Sachsen-LB.