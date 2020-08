Von Silvia Liebrich

Ein Klimasiegel für Lebensmittel, das Verbrauchern die Wahl beim Einkauf erleichtert? Bislang galt das eher als Fantasterei von Unternehmen wie dem Hafermilchhersteller Oatly. In der Politik jedenfalls wurde die Forderung nach einer solchen Kennzeichnung bislang kaum ernst genommen - zu kompliziert, zu realitätsfern, heißt es da oft.

Nun aber liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, mit dem sich die Bundesregierung ernsthaft auseinandersetzen muss. Er stammt vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE), einem der wichtigsten Beratungsgremien im Bundesagrarministerium. Am Freitag übergab der Rat Ministerin Julia Klöckner (CDU) ein Gutachten für einen nachhaltigen Umbau der Ernährungspolitik.

Das Papier hat es in sich: Es fordert eine grundsätzliche Neuausrichtung und mehr staatliche Lenkung. Nicht um Verbraucher zu bevormunden, wie die Wissenschaftler betonen, sondern um ihnen Entscheidungen bei der Auswahl von Lebensmitteln durch mehr Informationen zu erleichtern. "Die gegenwärtige Gestaltung unserer Ernährungsumgebungen macht es Konsumenten und Konsumentinnen sehr schwer, sich nachhaltiger zu ernähren", sagt Harald Grethe, Vorsitzender des Beirats. Deshalb müssten stärkere politische Steuerungsimpulse gesetzt werden - auch im Hinblick auf soziale und gesundheitliche Aspekte.

Ernährung ist aus Sicht der Experten zugleich eine Erziehungsfrage. Sie schlagen daher unter anderem eine qualitativ hochwertige und kostenlose Essensversorgung in Kitas und Schulen vor, und zwar für alle. Dies würde besonders sozial schwächere Haushalte entlasten, die sich hochwertige Lebensmittel wie Bioprodukte häufig nicht leisten könnten, argumentieren die Forscher.

Neben verbindlichen CO₂-Angaben auf Lebensmittelverpackungen sowie der Nährwertampel Nutriscore schlägt das Gremium ein verpflichtendens Tierschutzlabel vor. Ein wichtiges Anliegen muss es laut Grethe sein, den Fleischkonsum und die Tierhaltung in Deutschland insgesamt zu reduzieren. Nicht nur dem Klimaschutz, sondern auch Umwelt und Gesundheit zuliebe. Ergänzend dazu schlägt das Gremium Reformen in der Steuerpolitik vor. Fleisch soll demnach mit dem normalen Steuersatz von 19 Prozent belegt werden und nicht wie bisher mit einem reduzierten von sieben Prozent. Zugleich könnten die Steuersätze für gesündere und klimafreundlichere Alternativen, etwa Obst und Gemüse, gesenkt werden. Teil des Maßnahmenkatalogs ist zudem eine Zuckersteuer für Limonaden und stark gezuckerte Nahrungsmittel.

Ändern muss sich aus Sicht des Wissenschaftlers auch, dass vor allem ungesunde Lebensmittel mit großem Aufwand beworben werden. Vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene würden so beeinflusst, ohne dass es ihnen klar sei. "Wir müssen unsere Ernährungsumgebung fairer gestalten, damit die Wahl und das Erkennen von nachhaltigeren Produkten für uns einfacher wird", ergänzt die Gesundheitspsychologin Britta Renner, eine der Gutachterinnen. "Wir können Pizza von nahezu jedem Ort und mit Hilfe digitaler Technologie bestellen. Bei Obst, Salaten und Gemüsegerichten ist das schon schwieriger", sagt sie. "Auch an Verkaufsautomaten an Bahnhöfen oder in Kantinen haben wir oft nur eine sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeit."

Viele Politiker scheuen verbindliche Vorgaben in der Ernährung

Gedanken haben sich die Berater des Agrarministeriums auch darüber gemacht, wie sich diese Neuausrichtung der Politik finanzieren ließe. Die Abschaffung der Mehrwertsteuervergünstigung auf tierische Erzeugnisse würde dem Staat demnach Einnahmen von 4,3 bis 5,0 Milliarden Euro jährlich bringen, eine Zucker steuer 1,0 bis 1,9 Milliarden. Eine staatlich finanzierte Kita- und Schulverpflegung würde dagegen mit etwa 5,5 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Für den Umbau hin zu einer tierfreundlicheren Nutztierhaltung veranschlagt das Gutachten staatliche Mehrausgaben von etwa zwei Milliarden Euro pro Jahr. Weitere Maßnahmen mit eingerechnet, bliebe letztendlich eine Finanzierungslücke in Höhe von ungefähr 2,7 bis 4,3 Milliarden Euro jährlich, rechnen die Experten vor.

Nicht nur in Klöckners Agrarministerium dürften die Vorschläge des wissenschaftlichen Beirats für Aufregung sorgen. In der Regel scheuen sich Politiker vor verbindlichen Vorgaben in der Ernährung. An den Shitstorm, den die Grünen vor Jahren mit ihrem Vorschlag zur freiwilligen Einführung eines Veggie-Days ernteten, erinnern sich bis heute auch viele Verbraucher. "Essen ist ein Teil unserer Kultur und Identität - es ist eben mehr nur als Energie- und Nährstoffaufnahme. Deshalb ist es für viele von uns sehr wichtig, selbstbestimmt zu entscheiden", erklärt Gesundheitspsychologin Renner.

Vorschläge wie "weniger Fleisch essen" lösen auch deshalb immer wieder Entrüstung aus, mitunter ist gar von einer Ernährungsdiktatur die Rede. Der Beiratsvorsitzende Grethe stellt klar: "Wir müssen auf jeden Fall intensiv darüber debattieren, wie stark der Staat an welchen Stellen und mit welchen Motiven lenkend eingreifen darf." Derzeit hinke die Politik an vielen Punkten aber bereits dem gesellschaftlichen Diskussionsstand hinterher, sagt er, insbesondere in den Bereichen Klima- und Tierschutz.