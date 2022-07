Interview von Michael Kläsgen

Georg Schneider, 57, setzt sich mitten hinein in die Menge draußen vorm Weissen Bräuhaus in München. Allein mit der Gastronomie macht die Privatbrauerei Schneider Weisse zehn Millionen Euro Umsatz, mit der Brauerei 25 Millionen. An diesem Wochenende feiert sie ihr 150-jähriges Bestehen mit Livemusik, Tanz und einem Gottesdienst in Kelheim. Anlass, um das Bier beim Weißwurstfrühstück mit Georg VI. genauer zu betrachten.