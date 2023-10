Kommentar von Thomas Kistner

Gianni Infantino hat eine große Verkündigung gemacht. Am Mittwoch erklärte der Boss des Weltverbandes Fifa, dass die Fußballweltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien stattfinden wird. Also im Reich des Kronprinzen Mohammed bin Salman, den Freunde salopp MbS nennen; ein Mann, den Infantino wie ein hungriger Kater umschnurrt. MbS ist jedenfalls einer, den Infantino gar nicht oft genug in Riad besuchen kann, warum auch immer.