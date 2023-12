Deniz Undav dürfte geahnt haben, was kommt. Er kannte die Geschichte ja schon, zumindest hat er mitbekommen, wie sie erzählt wurde. Die Geschichte ging so, dass der Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß anrief, um die Telefonnummer des Stuttgarters Chris Führich in Erfahrung zu bringen. Anschließend soll Hoeneß den Spieler Führich vom Vorstoß des Bundestrainers in Kenntnis gesetzt haben, und da man inzwischen das Ergebnis der Geschichte kennt, kann man sich den Rest der Handlung dazudenken. Führich muss rangegangen sein, als es klingelte, und Nagelsmann muss getan haben, was er Hoeneß gegenüber angekündigt hatte: Er hat Führich zur Nationalmannschaft eingeladen. Das alles wusste Deniz Undav, als ihm Sebastian Hoeneß nun von einem erneuten Anruf des Bundestrainers berichtete. Nagelsmann habe sich nach Undavs Nummer erkundigt, und er, Hoeneß, habe Nagelsmann die Nummer natürlich gegeben.

Deniz Undav ist ein selbstbewusster Fußballspieler, aber sein Selbstbewusstsein bezieht sich vor allem auf das vordere Drittel eines Fußballplatzes. Da weiß er inzwischen, dass er sich auf seine Instinkte verlassen kann. Mit Anrufen von Bundestrainern kennt er sich dagegen weniger aus. Im tiefsten Innern wundert er sich wohl immer noch, warum sich plötzlich so große Leute für ihn interessieren. Er macht doch nur das, was er immer gemacht hat, in allen Lagen und Ligen. In Havelse, Braunschweig und Meppen, in Belgiens zweiter und erster Liga und als Joker bei Brighton & Hove in der Premier League.

Der Stürmer des VfB Stuttgart zählt nicht zu jenen sog. Toptalenten, die im Alter von 16 Jahren schon so glorifiziert werden, dass sie einen Anruf des Bundestrainers als überfällig empfinden. Die Geschichte, wonach Undav mit 15 bei Werder Bremen wegen eines, nun, etwas tiefen Körperschwerpunkts ausgemustert wurde, ist schon ein paar Mal erzählt worden, und aus diesem traumatischen Erlebnis lässt sich auch die Nervosität ableiten, die Undav laut Erzählung von Vertrauten in den vergangenen Tagen empfand. Ob der Bundestrainer wirklich anrufen würde? Und wann? Und wie würde das Gespräch wohl verlaufen?

Undav spielt einen unverkopften Frechdachsfußball

Es ist, soweit sich das ohne behördlich genehmigte Gesprächsüberwachung sagen lässt, alles gut gegangen. Nach SZ-Informationen hat sich Nagelsmann am Wochenende tatsächlich bei Undav gemeldet und ihm die frohe Botschaft hinterbracht: Man beobachte ihn wohlwollend, er solle einfach so weitermachen. Dann sei er bei den Länderspielen im März vielleicht dabei. Undav hat dann ganz vergessen zu fragen, ob das jetzt Geheimwissen sei oder ob die Welt davon erfahren dürfe. Eine Whatsapp-Nachfrage beim Bundestrainer ergab grünes Licht: Undav darf das jetzt sagen, wenn er gefragt wird. Und er wird ja jetzt ständig gefragt.

Seit ein paar Wochen enden Bundesliga-Spieltage in Stuttgart immer mit dem gleichen Bild. Der Torschütze Undav steht vor einer Werbetafel am Mikrofon des übertragenden Senders und sagt, dass er sich beides gut vorstellen könne: für Deutschland oder die Türkei bei der EM im kommenden Jahr zu stürmen. Hierarchische Abstufungen zwischen den Ländern unterlässt er, aber man hat ihn schon ein, zwei Mal dabei erwischt, wie er mit dem ihm eigenen Lausbubengrinsen "Heim-EM" gesagt hat. Dieses Turnier findet offenkundig in Deutschland statt - und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der kurdischstämmige, nicht Türkisch sprechende, im friesischen Varel geborene und in Achim bei Bremen aufgewachsene Deniz Undav im Zweifel für die DFB-Elf entscheiden wird, darf nach Nagelsmanns Anruf als enorm eingeschätzt werden.

In diesem Zusammenhang kommt es am Mittwochabend in Stuttgart zu einem interessanten Zusammentreffen. Im Pokal-Achtelfinale begegnet Deutschlands mutmaßlicher Mittelstürmer Nummer eins, der Dortmunder Niclas Füllkrug, seinem möglichen Stellvertreter, dem Stuttgarter Undav - zwei Spieler, deren kurvenreiche Biografien der sensationell vom Weg abgekommene deutsche Nachwuchsleistungszentrums-Fußball dringend nötig haben könnte.

Sebastian Hoeneß hat Undav beim Praktikum in Brighton kennengelernt

Er spiele erst seit zweieinhalb Jahren professionellen Fußball, hat Undav, immerhin 27, kürzlich gesagt, und wer ihm beim Stürmen zusieht, darf das für ein großes Glück halten. Undav spielt einen unverkopften Frechdachsfußball, den man in keiner Akademie gelehrt bekommt. Er ist Neuner und Zehner, er spielt Hackentricks im Strafraum und Steilpässe aus dem Mittelfeld und materialisiert sich dann plötzlich wieder vor dem Tor. Einen Athletikwettbewerb gewinnt Undav kaum, aber seine Spielintelligenz ist so erheblich, dass er manchmal kurz in die Zukunft schauen kann. Neun seiner neun Saisontore hat er innerhalb eines Fünf- bis Achtmeterraums erzielt, so, als wüsste er schon vorher, wohin er laufen oder wo er stehen muss oder in welchem Winkel ihm der Abpraller von Pfosten, Latte oder Torwart gleich vor die Füße plumpst. Undav schießt keine Knallertore, wie sie sein Stuttgarter Sturmpartner Serhou Guirassy beherrscht. Er rutscht wo hin und rutscht wo rein, manchmal spielt er auch Sitzfußball. Er macht "Törchen", wie Rudi Völler das früher nannte. Undav ist kein Tor-, er ist eher ein Törchenjäger.

Wo sein Limit liegt, weiß der Spätentwickler selbst nicht so genau. Zuletzt hat er die für ihn neue Erfahrung gemacht, dass ein paar akademische Lektionen seinem in der freien Wildbahn geschärften Fußball guttun können. Brightons Trainer, der hoch angesehene Italiener Roberto De Zerbi, habe Undav seinen Kombinationsfußball geradezu "eingetrichtert", sagt ein Vertrauter; de Zerbi habe den Stürmer auch mal "auseinandergenommen", um ihm die Intensität des britischen Fußballs beizubringen.

Die Stuttgarter haben Undav aus Brighton nur ausgeliehen, besitzen allerdings eine Kaufoption, die sich auf zwölf Millionen Euro belaufen soll. Für eine Zukunft in Stuttgart spricht, dass Undav seinen de-Zerbi-Fußball beim VfB einfach weiterspielen kann. Trainer Hoeneß gibt den Italiener als prägenden Einfluss an, er hat im April extra in Brighton hospitiert. Auf dem Trainingsplatz ist ihm da auch ein Stürmer namens Deniz Undav aufgefallen.