In der Premier League präsentieren sich Chelsea und Liverpool souverän - auch Manchester United startet famos. Mario Götze siegt in den Niederlanden mit der PSV Eindhoven.

Die deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel haben mit ihren Klubs jeweils einen Traumstart in die neue Saison der englischen Premier League hingelegt. Klopp bejubelte mit dem FC Liverpool am Samstag ein 3:0 (1:0) bei Aufsteiger Norwich City, nachdem Tuchels FC Chelsea zuvor hochverdient mit 3:0 (1:0) gegen Crystal Palace gewonnen hatte.

Liverpools Profis Diogo Jota (26. Minute), Roberto Firmino (65.) und Mohamed Salah (74.) trafen im mit 27 000 Zuschauern ausverkauften Stadion Carrow Road für die Gäste, für die Abwehrchef Virgil van Dijk nach fast einem Jahr Verletzungspause sein Comeback gab. "Ein tolles Gefühl", schwärmte der Niederländer. Bei Norwich ließ der Coach Daniel Farke seinen Neuzugang aus Bremen, Milot Rashica, von Beginn an spielen.

Der Champions-League-Sieger Chelsea, der am Mittwoch auch den europäischen Supercup gewonnen hatte, schlug den Londoner Rivalen Crystal Palace ohne Mühe. Marcos Alonso (27. Minute) per Freistoß, der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (40.) und Chelseas Liga-Debütant Trevoh Chalobah (58.) trafen an der Stamford Bridge zum Heimsieg. Gegen das harmlose Team von Crystal Palace, seit dieser Saison vom früheren französischen Weltmeister und Arsenal-Spieler Patrick Vieira trainiert, war die Tuchel-Elf in allen Belangen überlegen. Tuchel stapelte trotzdem tief. Als Tabellenvierter der Vorsaison könne Chelsea nicht als Favorit gelten. "Wir müssen die Lücke zu Platz drei, Platz zwei und Platz eins schließen", sagte er, "also werden wir das versuchen."

Dabei soll Chelseas Rückkehrer Romelu Lukaku helfen, der für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 115 Millionen Euro verpflichtet worden ist. Der belgische Stürmer stand wegen der in England geltenden Quarantäneregeln gegen Palace noch nicht im Kader.

Manchester United startet furios in die Saison

Einen spektakulären Liga-Auftakt erlebte Jadon Sancho mit seinem Verein - jedoch überwiegend von der Bank. Rekordmeister Manchester United überrollte Leeds United mit 5:1 (1:0). Der Ex-Dortmunder Sancho kam erst in der Schlussviertelstunde aufs Feld, als die Partie durch einen Dreierpack von Bruno Fernandes (30./54./60.) und Tore von Mason Greenwood (52.) und Fred (68.) bereits entschieden war.

"So ein Ergebnis und so eine Leistung am ersten Spieltag geben dir einen Riesenschub", schwärmte Coach Ole Gunnar Solskjaer, der sich zudem über seinen Neuzugang Raphaël Varane freute. Der Franzose, der von Real Madrid kommt, wurde den 76 000 Fans im Old Trafford vor dem Anpfiff der Partie offiziell vorgestellt.

Siege feierten außerdem Pokalsieger Leicester City, der sich zu Hause mit 1:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durchsetzte, und der FC Everton unter seinem neuen Trainer, dem ehemaligen Liverpool-Coach Rafael Benitez. Die Toffees drehten gegen Ralph Hasenhüttls FC Southampton einen Pausenrückstand und gewannen mit 3:1 (0:1).

PSV gelingt mit Götze die Generalprobe

Unterdessen ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Mario Götze mit dem niederländischen Fußball-Topklub PSV Eindhoven erfolgreich in die Saison gestartet. Die Mannschaft des früheren Leverkusener Cheftrainers Roger Schmidt gewann bei Heracles Almelo mit 2:0 (1:0). Der 29-jährige Götze wurde zur Halbzeit eingewechselt, blieb aber ohne Torbeteiligung. Der frühere Leipziger Bruma brachte Eindhoven in Führung (39.), das 19 Jahre alte Sturmtalent Noni Madueke sorgte nach dem Seitenwechsel für den Endstand (64.). Am Mittwoch kämpft PSV im Hinspiel der Playoffs zur Champions League bei Benfica Lissabon um den Einzug in die Königsklasse. Das entscheidende Rückspiel findet am 24. August in Eindhoven statt.