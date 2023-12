Ein deutsches Nationalteam kann im Fußball noch die Olympia-Teilnahme schaffen - und dieses Team sind nicht etwa die Männer, sondern die DFB-Frauen. Unter dem eingesprungenen Trainer Horst Hrubesch hat die Mannschaft nun drei Siege eingefahren: gegen Wales, Island und Dänemark. Damit ist das Erreichen des Finalturniers in der Nations League wieder möglich. Der Modus ist etwas kompliziert, aber es scheint sich einiges zu verbessern in dieser zuletzt so gebeutelten Mannschaft.