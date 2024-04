Vier Mannschaften sind noch übrig in der Champions League - mit Borussia Dortmund als überraschendstem Gast in dieser Runde. Denn: Eigentlich erlebt der BVB eine äußerst wechselhafte Saison. Nach dem 1:1 gegen Leverkusen verbleibt der Klub auf Platz fünf der Bundesliga, zufrieden sind sie in Dortmund damit nicht unbedingt.