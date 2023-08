Deutschland muss ein historisches Scheitern verarbeiten, die Bundestrainerin will trotzdem weitermachen - die Analyse des DFB-Desasters zeigt: Es gibt eindeutige Defizite im deutschen Fußball.

Von Jonas Beckenkamp, Anna Dreher und Felix Haselsteiner

Die WM in Australien und Neuseeland ist in vollem Gange, aber das deutsche Team hat sich längst verabschiedet. Nach dem historischen Vorrunden-Aus, dem ersten überhaupt bei einem großen Turnier, steht der DFB ratlos vor einer gescheiterten Mission. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will trotzdem weitermachen, der Verband hat sie vorerst gestärkt - und doch tun sich viele Ungewissheiten auf.

Grund genug, im SZ-Podcast "Und nun zum Sport" noch einmal in die Analyse zu gehen. Diesmal spricht Moderator Jonas Beckenkamp mit seinen Gästen über die Gründe für das verheerende Abschneiden der deutschen Frauen - aber auch über den restlichen Verlauf der WM. Zugeschaltet dazu: die Experten Anna Dreher und Felix Haselsteiner, die aus Australien und Neuseeland für die SZ von der WM berichten.

