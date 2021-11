Das Länderspiel-Jahr endet und es wird immer klarer, welche Teams an der WM 2022 teilnehmen. Eine Frage bleibt: Wie umgehen mit der Kritik am Austragungsort Katar?

Von Anna Dreher, Martin Schneider und Philipp Selldorf

Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger brachte das Thema in diesen Tagen wieder auf. Warum nicht einfach sagen: "Die arabische Welt ist ein wichtiger Markt mit potenten Sponsoren, sie haben eine Top-Bewerbung abgegeben, also spielen wir da" statt "die alte diplomatische Idee von Wandel durch Annäherung zu bemühen", fragte er im Fachmagazin Kicker zu der Debatte um Katar. Das Austragungsland der WM 2022 steht wegen seines Umgangs mit Menschenrechtsfragen in der Kritik und nun, da sich in diesen Tagen eine Nation nach der nächsten sein Ticket für das Turnier löst, stellt sich wieder vermehrt die Frage: Welche Dynamik entwickelt sich hieraus noch?

Für das deutsche Nationalteam steht zunächst im Vordergrund, sich qualifiziert zu haben - wie bereits Dänemark, Brasilien, Frankreich, Belgien, Kroatien, Spanien und Serbien. Katar ist als Gastgeber ohnehin gesetzt. Mit dem 4:1 gegen Armenien ist Hansi Flick als Bundestrainer der siebte Sieg im siebten Spiel gelungen, so erfolgreich startete noch kein DFB-Coach. Wie gelingt es ihm, nach dem FC Bayern auch die Nationalelf so souverän zu führen? Wo ist das Team international derzeit einzuordnen? Und was hat sich bei den anderen Qualifikations-Teilnehmern getan?

Über die politsche und die sportliche Tangente ein Jahr vor der Weltmeisterschaft spricht Moderatorin Anna Dreher mit den SZ-Fußballexperten Martin Schneider und Philipp Selldorf in dieser Folge von "Und nun zum Sport".

