Moderner Fünfkampf: Drama auf dem Rücken von Saint Boy - Fünfkämpferin Annika Schleu aus Berlin muss ihren Traum von einer Medaille nach einem völlig missglückten Reiten begraben. Sie lag in Führung, blieb im Springreiten dann aber ohne Punkte und fiel vor dem abschließendem Laser-Run mit 551 Zählern vom ersten auf den 31. Platz zurück. Schleu und Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn auf der Tribüne brachen in Tränen aus. Auch die zweite deutsche Starterin Rebecca Langrehr (Berlin/717) ist auf dem 29. Rang ohne Medaillenchance.

Sportsoldatin Schleu hatte das Reiten mit 24 Punkten Vorsprung auf die russische Athletin Juliana Bataschowa in Angriff genommen. Auf dem Rücken von Saint Boy, auf dem die Russin Gulnas Gubaidullina vor Schleu bereits ohne Punkte geblieben war, lief dann aber nichts mehr. Nur mit Mühe brachte Schleu das ihr zugeloste Pferd überhaupt auf den Parcours. Dort verweigerte Saint Boy mehrfach. "Weiter, weiter", rief Bundestrainerin Kim Raisner - es nützte nichts.

"Es kann keiner besser nachempfinden als ich. Es ist Eins-zu-Eins die Situation, die ich in Rio hatte", sagte Schöneborn, die 2016 in Brasilien ihre Medaillenchance auf dem Rücken von "Legende" verloren hatte, in der ARD: "Es ist der Worst Case, der jetzt eingetreten ist. Mit allen anderen Punktzahlen hätte sonst was passieren können, hätte man Annika keine Medaille mehr nehmen können. Das ist sehr erschütternd."

Bahnradfahren: Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat zum Auftakt des fünften Wettkampftages einen olympischen Rekord aufgestellt. Die 21-Jährige gewann die Sprint-Qualifikation in 10,310 Sekunden. Weltmeisterin Emma Hinze, 23, mit der Friedrich im Teamsprint die Silbermedaille gewonnen hatte, brachte in 10,381 Sekunden über die fliegenden 200 Meter die drittschnellste Zeit auf die Bahn. Beide erreichten am Freitag die nächste Runde problemlos.

Derweil haben Franziska Brauße und Lisa Klein drei Tage nach ihrer herausragenden Goldmedaille im Vierer den zwölften Platz im Zweier-Mannschaftsfahren belegt. Das Duo kam am Freitag nach 30 Kilometern im sogenannten Madison-Wettbewerb nach zwei Überrundungen auf 40 Minuspunkte. Gold gewann Großbritannien mit 78 Punkten vor Dänemark (35) und dem Russischen Olympischen Komitee (26).

Leichtathletik: Die Italienerin Antonella Palmisano hat die Goldmedaille im 20-Kilometer-Gehen gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich am Freitag im Hitze-Rennen von Sapporo in 1:29,12 Stunden durch. Nicht ins Ziel kam Saskia Feige vom SC Potsdam als einzige deutsche Teilnehmerin: Die Medizinstudentin beendete den Wettkampf vorzeitig. Silber holte die Kolumbianerin Sandra Lorena Arenas in 1:29,37 Stunden vor der dreifachen Weltmeisterin und Rio-Olympiasiegerin Liu Hong aus China (1:29,57). Zuvor hatte Jonathan Hilbert überraschend Silber über 50 Kilometer Gehen geholt und damit die erste deutsche Geher-Medaille seit 29 Jahren gewonnen. Der 26-Jährige von der LG Ohra musste sich in Sapporo in 3:50:44 Stunden nur dem Polen Dawid Tomala (3:50:08) geschlagen geben. Bronze ging an Evan Dunfee aus Kanada (3:50:59).

Wasserspringen: Timo Barthel hat das Halbfinale vom Turm erreicht. Barthel erhielt für seine sechs Sprünge am Freitag 395,70 Punkte. Das reichte für den 13. Platz. "Mein Wettkampf war sehr holprig. Da ist noch viel Luft nach oben", sagte Barthel. Der zweite deutsche Starter, der erst 16 Jahre alte Jaden Eikermann, schied im Vorkampf aus. Seine Sprünge aus zehn Metern Höhe wurden mit 330,75 Zählern bewertet. Er belegte Rang 21. Erster des Vorkampfes wurde der Chinese Yang Jian mit 546,90 Punkten. Die besten 18 Springer kamen eine Runde weiter.

Kanu: Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat ein frühes Aus bei den Olympischen Spielen über seine Paradestrecke verhindert und das Halbfinale erreicht. Nach dem dritten Platz im Vorlauf wahrte der Potsdamer über den Umweg Viertelfinale mit einem Sieg seine Chance auf eine Medaille im Einer über 1000 Meter. Die Entscheidungen fallen am Samstag. Es sei "mental ein Problem" gewesen, sich für das Viertelfinale noch mal "in den richtigen Modus zu bringen", sagte Brendel. Um auf dem Podest zu landen, müsse "schon viel klappen und richtig laufen. Ich kann immer in die Medaillen fahren, aber es wird nicht so eine souveräne Vorstellung wie in Rio geben", sagte er. Teamkollege Conrad Scheibner (Berlin) schaffte als Zweiter seines Vorlaufs den direkten Sprung in die Vorschlussrunde.

Der Kajak-Vierer der Männer um Routinier Ronald Rauhe (Potsdam) qualifizierte sich als Vorlaufsieger über 500 Meter ebenfalls souverän für das Halbfinale. Die Weltmeister sind die Top-Favoriten auf Gold. Bei den Frauen qualifizierten sich der Kajak-Vierer und der Canadier-Zweier mit Lisa Jahn (Berlin) und Sophie Koch (Karlsruhe) über jeweils 500 Meter für das Halbfinale. Beide Boote landeten in ihren Vorläufen auf Rang zwei.

Volleyball: Mit einem Sieg gegen Serbien sind die US-amerikanischen Volleyballerinen ins Finale eingezogen. Sie gewannen im Halbfinale 3:0 (25:19, 25:15, 25:23). Im Finale treffen sie am Sonntag auf Brasilien oder Südkorea.

Basketball: Die Basketballerinnen aus den USA stürmen schier unaufhaltsam ihrem neunten Olympiasieg entgegen. Im Halbfinale fertigte das Team Serbien mit 79:59 (41:23) ab und braucht nur noch einen Sieg, um das siebte Gold in Serie zu holen. Am Sonntag geht es im Finale gegen Japan oder Frankreich; beide Teams hatten die Amerikanerinnen in der Vorrunde klar geschlagen. Gegen die Serbinnen überzeugten vor allem Brittney Griner (15 Punkte) sowie Chelsea Grey (14).

Beachvolleyball: Die Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman haben Gold im Beachvolleyball gewonnen. Das Team, gegen das Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden waren, bezwang Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy aus Australien am Freitag deutlich 2:0 (21:15, 21:16). Die 39 Jahre alte Ross holte damit nach Silber in London und Bronze in Rio ihre dritte Olympiamedaille. Für Klineman war Tokio die Olympia-Premiere. Bronze sicherten sich die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré mit einem 2:0 (21:19, 21:15) gegen die Lettinen Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka.

Golf: US-Golfstar Nelly Korda liegt klar auf Gold-Kurs. Die 23 Jahre alte Weltranglisten-Erste behauptete am Freitag im Kasumigaseki Country Club mit einer 69er-Runde und insgesamt 198 Schlägen souverän die Spitze. Vor dem Finaltag hat die Tochter des ehemaligen tschechischen Tennis-Profis Petr Korda drei Schläge Vorsprung auf die zweitplatzierte Inderin Aditi Ashok (201). Die deutsche Golferin Caroline Masson verbesserte sich am dritten Turniertag auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio mit einer 68er-Runde und insgesamt 209 Schlägen auf den geteilten 20. Rang. "Insgesamt kann ich mit dem Tag zufrieden sein", sagte die 32-Jährige aus Gladbeck.

Bahnradfahren: Die niederländische Bahnradfahrerin Laurine van Riessen hat sich bei ihrem Sturz am Donnerstag während des olympischen Keirin-Wettbewerbs das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen sowie die Lunge gequetscht. Die 33-Jährige befindet sich in einem Krankenhaus in Tokio, wie ein niederländischer Sprecher mitteilte. Van Riessen hatte im Viertelfinal-Lauf des sogenannten Kampfsprints das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze touchiert und war daraufhin mit der Britin Katy Marchant kollidiert. Sie wurde auf einer Trage von der Bahn abtransportiert. Ihre Teamkollegin Shanne Braspennincx holte sich den Olympiasieg im Keirin.