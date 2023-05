Lars und Sven Bender waren Fußball-Nationalspieler, gewannen Olympia-Silber - und sind nun mit dem TSV Brannenburg in die Kreisliga aufgestiegen. Trainer Hans Nietzold über die Besonderheit, zwei gestandene Ex-Profis in seiner Amateur-Elf zu haben.

Interview von Gerald Kleffmann

Am Wochenende schaffte die Fußballmannschaft des TSV Brannenburg etwas Besonderes: Das Team sicherte sich mit einem 5:0 gegen den Verfolger SV Tattenhausen vorzeitig den Aufstieg aus der Kreisklasse Inn/Salzach I in die Kreisliga. Für die Oberbayern liefen dabei auch auf: die früheren Profis und Nationalspieler Lars und Sven Bender, 34. Ein Gespräch mit dem Brannenburger Trainer Hans Nietzold, 52, darüber, wie man solche erfahrenen Kräfte in eine Amateur-Elf integriert, was er von beiden gelernt hat und warum die Benders, die beim TSV das Kicken begannen, immer noch Fußball spielen.