Protest am Tag des wichtigen Siegs gegen Stuttgart: Hertha-Fans bekunden in der Ostkurve des Olympiastadions ihren Unmut.

Von Javier Cáceres, Uwe Ritzer und Philipp Selldorf, Berlin

Pal Dardai betrat am Sonntagvormittag den Trainingsplatz der Hertha, es brandete Beifall auf. Und wenn er die Bild am Sonntag aufgeschlagen haben sollte, so konnte sich der Trainer dort selbst sehen, mit Krone, Zepter und Umhang, geadelt zum "König von Berlin". Mit 2:1 hatte die Hertha tags zuvor den VfB Stuttgart niedergerungen, durch Standardtore von Marc-Oliver Kempf (29.) und Florian Niederlechner (45.+2), bei einem Gegentreffer von Stuttgarts Mittelstürmer Serhou Guirassy (38.).