Interview von Christof Kneer, Martin Schneider und Philipp Selldorf

Am Freitag wird Hansi Flick sein erstes Länderspiel-Aufgebot nach der Fußball-WM in Katar bekannt geben. Vor den Testpartien gegen Peru (25.3. in Mainz) und Belgien (28.3. in Köln) erklärt er seine Personalplanungen für die EM 2024 in Deutschland - und wie sich der WM-Stress mit Apfel-Streuselkuchen-Backen überwinden lässt.