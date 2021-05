Von Anna Dreher, Barcelona

"Ich sehe nicht, wie wir das zu Ende bringen sollen": Max Verstappen klang langsam verzweifelt. 18 Runden waren beim Großen Preis von Spanien noch zu absolvieren, er war einmal zum Reifenwechsel abgebogen, und diese verdammt schnellen Mercedes pirschten sich immer weiter an ihn heran. Noch hielt er Valtteri Bottas und Lewis Hamilton deutlich auf Abstand. Aber wie lange noch? Seine Reifen waren zehnmal so alt wie die von Hamilton, der eine schnellste Runde nach der anderen abspulte und gar nicht daran dachte, nachzulassen. "Halte Lewis nicht auf", bekam Bottas schließlich durchgesagt, und so war Hamilton kurz vor dem Rennende wieder erster Verfolger Verstappens. "Das ist doch verdammt verrückt", rief dieser verärgert per Funk an seine Box, "was wollt ihr denn, das ich tue?"

Hamilton kam immer näher. Und in der 60. Runde überholte der siebenmalige Weltmeister schließlich Verstappen im Red Bull vor den 1000 Zuschauern in der ersten Kurve, jener Stelle, wo Verstappen in der ersten Runde ihn überholt hatte. Ein Manöver, das dem 36 Jahre alten Briten seinen fünften Sieg in Serie und den sechsten insgesamt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya brachte. Damit hat er hier so oft gewonnen, wie sonst nur Michael Schumacher. In der Gesamtwertung liegt Hamilton mit 94 Punkten nun 14 Zähler vor Verstappen, der am Sonntag vor dem drittplatzierten Bottas ins Ziel kam. "Es war so ein enger Start. Ich war einfach am Jagen und so lange so nah dran", sagte Hamilton, nachdem er sein Auto geparkt hatte. "Ich habe es irgendwie hinbekommen, die Reifen am Leben zu halten. Es war ein bisschen Zocken, aber eine großartige Strategie. Was für ein Tag."

Hamilton begann das vierte Rennen der Saison aus einer gewohnten Position: ganz vorne. Aber dieses Mal war besonders, ein Jubiläum, seine hundertste Pole Position in der Formel 1. Hamilton fährt längst in einer eigenen Liga. Der Sonntag von Barcelona markiert seinen 169 Podiumsplatz und 98. Sieg in der Königsklasse des Motorsports, bis er sich auch hier im dreistelligen Bereich bewegt, wird es nicht mehr lange dauern - zu überlegen ist er als Fahrer, zumal in dem Mercedes, den er diese Saison lenkt.

Hamilton kommt gut weg - Verstappen überholt ihn trotzdem in der ersten Kurve

Verstappen hatte es auf der 4,655 km langen Runde um mickrige 0,036 Sekunden in der Qualifikation verpasst, die Jubiläumsfete zu verhindern. Der 26 Jahre alte Niederländer reihte sich beim Start hinter Hamilton und vor dessen Teamkollege Valtteri Bottas ein. Als Vierter startete Charles Leclerc, was die Hoffnung von Ferrari auf bessere Zeiten nährte. Der Monegasse kam auch als Vierter ins Ziel. Sebastian Vettel im Aston Martin wurde 13., Mick Schumacher im Haas kam als 18. ins Ziel.

Der Große Preis von Spanien galt nach Stationen in Bahrain, Imola und Portimao als erster wirklicher Gradmesser. Hier würde es nun vor allem darauf ankommen, wer sich auf der Startgeraden Richtung erster Kurve an die Spitze des Feldes setzen - und idealerweise gleich auch absetzen würde.

Hamilton kam gut weg, nur tat Verstappen das eben auch. Und dann lauerte er im Windschatten des schwarzlackierten Silberpfeils, bevor er vor der ersten Kurve nach innen zog und sich direkt an Hamilton vorbeischob. Dabei berührten sich die beiden Boliden, Hamilton zog etwas zurück - und weg war der fliegende Holländer! Vorteil Verstappen, der auf den ersten Runden eine Lücke von bisweilen 1,7 Sekunden zwischen sich und Hamilton brachte. Für Mercedes verlief der Start nicht nur an vorderster Front unbefriedigend - dann auch Bottas wurde überholt, Leclerc war nun Dritter, der Finne Vierter und Daniel Ricciardo im McLaren Fünfter.

Weiter hinten hatte sich das Feld auch neu geschüttelt, und während der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin dabei einen Platz gut machte, konnte sich Mick Schumacher im Haas von Rang 18 auf 16 vorarbeiten. Im unterlegenen Haas wurde er in Duelle verwickelt, wie auch gegen Yuki Tsunoda im AlphaTauri - der kurz darauf eine Saftey-Car-Phase in der neunten Runde auslöste, weil sein Wagen einfach ausrollte. Und so war der schöne Vorsprung von Verstappen wieder futsch. Doch nach dem fliegenden Start konnte er den Abstand zu Hamilton auf der Geraden halten. Der Mercedes war zwar schneller auf den nächsten Runden, kam aber nicht nah genug heran. Erste Abnutzungserscheinungen wurden sichtbar, die Hinterreifen verloren sichtbar Gummi, als nicht mal ein Drittel der 66 Runden absolviert war. Ein Problem, das Mercedes beschäftigt.

Detailansicht öffnen Lange Zeit führend: Max Verstappen (links) konnte Weltmeister Lewis Hamilton lange auf Abstand halten - nur nicht lange genug. (Foto: Pool/Getty Images)

Als Erster von den beiden Mercedes kam nach 24 Runden Bottas an die Box, wie auch einige Fahrer aus dem Mittelfeld. Und dann entschied sich Red Bull für den Stopp. Verstappen wechselte auf Medium-Reifen, was 4,2 lange Sekunden dauerte, weil der linke Hinterreifen mit Verzögerung gebracht und montiert wurde. Kurz danach gab Hamilton durch: "Die Reifen sind gut." Als neuer Führender kam es nun auf den richtigen Moment für den Wechsel an. In der 29. Runde sah das Weltmeister-Team diesen gekommen. Nach 2,7 Sekunden war er fertig - und die ursprüngliche Startreihenfolge auf den ersten fünf Plätzen anschließend wiederhergestellt. Verstappen lag deutlich vor seinem ärgsten Jäger, Hamilton aber fuhr eine schnellste Runde nach der anderen und hatte zudem den Vorteil der frischeren Reifen. Er pirschte sich immer näher an seine Beute heran.

0,6, dann 0,8, rauf zu 1,07 und runter zu 0,9 Sekunden, rauf zu 1,2 - wie eine Ziehharmonika lief das Duell an der Spitze ab. "Es ist irre, die haben so viel mehr Grip" funkte Verstappen. Und just sorgte Mercedes dafür, dass Hamilton noch mehr davon bekam. Hamilton bekam in der 43. Runde neue Reifen aufgezogen. Red-Bull-Teamchef Christian Horner faltete am Kommandostand die Hände wie zum Gebet. Die Ziehharmonika war nun auf 22 Sekunden auseinander gezogen, mittendrin Bottas. Draußen bleiben? Oder auch in die Box fahren? Red Bull entschied sich für letzteres, aber es war zu spät. Das Rennen war verloren.