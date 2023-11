Verkündung per Instagram: Der Fifa-Präsident paukt die Vergabe der Fußball-WM 2034 an Saudi-Arabien im Alleingang durch. Warum? Weil er es kann und ihn niemand daran hindert. Schon gar nicht aus Europa.

Kommentar von Thomas Kistner

So, liebe Schockgefrostete, Ballfreunde, Weltenträumer und sonstige aufrecht Empörte: Jetzt bitte die Tränen abtrocknen, zurück zum Thema. Saudi-Arabien richtet also die Fußball-WM 2034 aus. So, wie Katar die WM 2022 ausrichtete. Wobei Letztere noch einen hürdenreichen Bewerber-Parcours durchlaufen mussten, bei dem allerlei Aufschlussreiches - Geschenke, Kontenbewegungen, Spitzeltätigkeiten, Jobs, Geschäftsdeals etc. - hängenblieb. Es war letztlich aber doch zu wenig, um die Sache ordentlich zu überdenken.