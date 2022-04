Fifa:Blatter und Platini müssen vor Gericht

Von Thomas Kistner, München

Showdown an der Fifa-Spitze: Das Schweizer Bundesstrafgericht lässt die Anklage gegen den ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und dessen früheren Uefa-Kollegen Michel Platini zu. Das Duo steht vom 8. bis 22. Juni in Bellinzona wegen "Verdachts auf Betrug, Untreue, unlautere Geschäftsführung und Titelfälschung" vor Gericht.

Damit strebt eines der größten Mysterien des Weltfußballs der Auflösung entgegen. Im Jahr 2015 war die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) durch einen geheimnisvollen Hinweisgeber auf die Causa Blatter/Platini gestoßen: Es geht um eine Zahlung der Fifa in Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken an Platini im Jahr 2011. Die Topfunktionäre hatten den Vorgang stets so erklärt, dass damit eine mündlich vereinbarte Restzahlung für eine Beratertätigkeit erfolgt sei, die Platini zwischen 1998 und 2002 erbracht habe.

Die Ankläger der BA sehen hingegen "keine Rechtsgrundlage" für die Zahlung, die Fifa sei im Vermögen geschädigt und Platini bereichert worden. Blatter werden neben Betrug auch Untreue-Delikte angelastet, Platini die Beihilfe dazu. Doch beide Angeklagte äußern sich optimistisch zum Verfahrensausgang. Tatsächlich liegt eine Frage noch völlig im Dunkeln, die nun Platini per Strafanzeige klären lassen will: Wie war die BA damals überhaupt an diesen Zahlvorgang gelangt? Die Ermittler selbst hatten erklärt, dass es einen Hinweisgeber gab. Das könnte nun brisant werden: Sollte der Hinweisgeber aus dem Umfeld des heutigen Fifa-Bosses und Blatter-Nachfolgers Gianni Infantino stammen, könnte das den gesamten Prozess gefährden.

Rückblende ins Skandaljahr 2015, als US-Justiz und BA in die Fifa eingerückt waren: Im Juli saß ein enger Vertrauter Infantinos - aus mysteriösen, von den Beteiligten widersprüchlich dargestellten Gründen - bei BA-Chef Michael Lauber. Gleich darauf fing die Behörde an, gezielt nach den zwei Millionen bei Platinis Bank zu fahnden. Im Herbst wurde die Ermittlung offiziell, Blatter/Platini kassierten auf sportpolitischer Ebene mehrjährige Sperren. Damit konnte Platini die Nachfolge Blatters an der Fifa-Spitze nicht antreten, an seiner Stelle eroberte plötzlich sein Generalsekretär Infantino den Thron.

Nun ist zu klären, von wem die Zahlung damals in Bern durchgestochen wurde. Denn in der Schweiz wird auch gegen Lauber/Infantino ermittelt, wegen diverser Geheimtreffen, die sie verschwiegen hatten. Sollte Infantino an der Enttarnung der Zahlung mitgewirkt haben, müsste dies auf seine späteren Treffen mit dem Bundesanwalt ausstrahlen - und könnte alle Schweizer Fußballverfahren kontaminieren.