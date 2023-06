Der neue alte FC Bayern: Was nach der Rückkehr von Hoeneß und Rummenigge passiert

Die früheren Macher sollen den Verein beruhigen und wieder zu einer Einheit machen. Über Veränderungen, drängende Aufgaben und den Blick in die Zukunft.

Von Anna Dreher, Christof Kneer und Philipp Schneider

Nachdem der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic entlassen wurden, haben die früheren Macher Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge den FC Bayern wieder übernommen, und der eigentlich schon verabschiedete Jan-Christian Dreesen ist als CEO doch noch dabei. Ihr Klub wurde zwar überraschend doch noch Deutscher Meister - gleichzeitig demoliert. Nun sollen Hoeneß, Rummenigge, Dreesen und Trainer Thomas Tuchel als Übergangslösung bis zur Regelung der nachfolge die Dinge besprechen und die Planungen vorantreiben, nicht zuletzt bim Kader.

Wie lange wird diese Übergangslösung andauern? Wie genau sieht die Rollenverteilung aus? Kann der frühere Führungsstil überhaupt noch funktionieren? Und wie blickt Ehrenpräsident Uli Hoeneß - mit dem die Süddeutsche Zeitung ein langes Gespräch geführt hat - auf all das, was zuletzt beim FC Bayern passiert ist? Darüber und mehr spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit Christof Kneer und Philipp Schneider.

