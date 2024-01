Der FC Bayern hat in einem Heimspiel kein Tor erzielt, das gab es zuletzt vor fast vier Jahren! Das 0:1 gegen Werder Bremen hat die Rückrundenpläne der Münchner jäh durchkreuzt und vieles in dieser Partie wirkte so gar nicht "bayernlike" - der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen beträgt nun sieben Punkte und es stapeln sich Fragen über Fragen an Spieler und Verantwortliche.