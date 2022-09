FC Bayern nach der Niederlage in Augsburg:Tracht und Prügel

FC Bayern nach der Niederlage in Augsburg

Mit gebremstem Schaum: Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Trainer Julian Nagelsmann mit Lebensgefährtin Lena Wurzenberger, Svenja und Oliver Kahn (v.l.), der Vorstandvorsitzende des FC Bayern, am Sonntag beim traditionellen Oktoberfest-Besuch des Rekordmeisters.

Nach dem 0:1 in Augsburg findet sich der FC Bayern in Lederhosen wieder. Doch statt auf die Wiesn zu gehen, würde der Trainer nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen am liebsten alles hinterfragen - auch sich selbst.