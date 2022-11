Von Martin Schneider, Doha

Durch den 1:0-Sieg Costa Ricas gegen Japan hat sich die Ausgangslage für die deutsche Nationalmannschaft stark verbessert - ein Ausscheiden gegen Spanien ist nun unmöglich. Denn die Fifa wertet aus deutscher Sicht dankenswerterweise als erstes Tie-Break-Kriterium in Gruppenspielen das Torverhältnis aus allen Spielen - anders als der europäische Verband Uefa etwa in der Champions League, wo stets zunächst der direkte Vergleich zählt. Was die drei möglichen Resultate für das abschließende Spiel bedeuten könnten. Hier geht es zur deutschen Tabelle der Gruppe E.

1. Sieg gegen Spanien

Das wäre natürlich aus deutscher Sicht das bestmögliche Szenario. Mit drei Punkten hätte man alles selbst in der Hand und würde mit einem Sieg gegen Costa Rica sicher im Achtelfinale stehen. Sogar ein Remis würde reichen, wenn Spanien und Japan sich nicht ebenfalls Remis trennen.

2. Remis gegen Spanien

Auch ein Punkt gegen Spanien würde der deutschen Mannschaft eine Ausgangslage verschaffen, die nach der Niederlage gegen Japan fast undenkbar gut erschien. Mit einem Punkt in der Tabelle kommt es aber darauf an, wie das Parallelspiel ausgeht. Gewinnt Spanien gegen Japan, dann reicht ein deutscher Sieg gegen Costa Rica in jedem Fall fürs Achtelfinale. Bei einem Remis würde es einen deutschen Sieg mit zwei Toren Differenz brauchen, um Japan in Sachen Torverhältnis zu überholen.

Nur ein japanischer Sieg gegen Spanien würde die Sache sehr kompliziert machen - denn dann müsste Hansi Flicks Team nicht nur gegen Costa Rica gewinnen, sondern Spanien im Torverhältnis überholen - was nach deren 7:0 gegen Costa Rica ungleich schwerer wäre.

3. Niederlage gegen Spanien

Sogar bei einer erneuten Pleite wäre das deutsche Team noch im Turnier, allerdings wäre dann ein Sieg gegen Costa Rica zwingend und auch dann wären sie komplett von den dann bereits qualifizierten Spaniern abhängig. Die müssten nämlich gegen Japan gewinnen, schon bei einem Remis wäre Deutschland raus.

Sollte das passieren, könnte es sogar sein, dass Deutschland mit nur drei Punkten das Achtelfinale als Gruppenzweiter erreicht. Denn dann kommt es wieder nur auf das bessere Torverhältnis im Vergleich zu Japan an. Der eindeutige Rat deswegen: Wenn schon gegen Spanien verlieren - dann auf keinen Fall hoch!