Von Anna Dreher, Brisbane

Am Freitagvormittag war die Lobby des Hotels des deutschen Nationalteams noch leer. Zum Flughafen ging es erst in ein paar Stunden, bis dahin sammelten sich die Spielerinnen im ersten Stock, und wahrscheinlich war das auch besser so. Es blieb ihnen dadurch erspart, sich auf dem Fernseher im Eingangsbereich jene Szenen anzuschauen, die ihnen diese unerwartet frühe Heimreise von der Weltmeisterschaft beschert hatten: Über die Mattscheibe flimmerte das 1:1 gegen Südkorea, in voller Länge.