Von Javier Cáceres

Der Stürmer Timo Werner ist offenkundig alles andere als ein nachtragender Mensch. Sein Blick richtet sich eher nach vorn denn in die Vergangenheit, was man immer schon (und immer auch) an seinem Spiel erkennen konnte. Werner, 25, hat man beispielsweise nach Fehlschüssen vieles nachsagen können, nicht aber, dass er jemals eine resignierende Haltung angenommen hätte. Er steckte, anders formuliert, niemals auf. Und seinen Humor, den hat er sich auch bewahrt, wie am Mittwoch, nach dem vielleicht wichtigsten Tor und Spiel seiner Karriere gut zu sehen war.

Werner hatte mit dem Führungstreffer aus der 28. Minute eine wichtige Grundlage dafür gelegt, dass sein aktueller Arbeitgeber, der FC Chelsea, durch ein 2:0 gegen Real Madrid das Champions-League-Finale von Istanbul erreichte. Und Werner lachte, aus purer, aufrichtiger Freude, und auch reichlich über sich selbst.

"Ein Kindheitstraum" sei in Erfüllung gegangen, erklärte er am Mikrofon des Senders Sky, doch er habe eben auch die Scharte auswetzen können, die in der Vorwoche in Madrid entstanden war. "Im Hinspiel war ich sozusagen der Depp, weil ich den Ball aus fünf Metern nicht reingekriegt habe. Diesmal wurde es mir aus fünf Metern noch ein bisschen einfacher gemacht: ohne Torwart!"

Er habe allerdings nicht nur "den Fehler in Anführungszeichen" repariert, wie er den Bock von Madrid nannte - sondern auch dafür gesorgt, "dass die Frauen und Fans zufrieden sind daheim - etwas Schöneres gibt es doch gar nicht", sagte er. Wobei es mit der Bemerkung über die aktuellen Lebensabschnittsgefährten der Kollegen seine besondere Bewandtnis hatte.

"Werner, sehr gut! Du weißt, wie man Tore macht. Du bist der Beste, mein Freund! Ich liebe dich", ruft Thiago Silvas Frau

Isabel da Silva, die Ehefrau von Abwehrchef Thiago Silva, hatte in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt, weil sie in einem Video über die Abschlussschwäche Werners gelästert hatte. Irgendwas sei mit ihrem Karma, weil in jeder Mannschaft, in der ihr Gatte spiele, im Sturm ein sogenannter Chancentod stehen würde. Nun war alles anders, nach dieser 28. Minute, als Kai Havertz den Ball über den herausstürzenden Madrid-Torwart Thibaut Courtois an die Querlatte chippte und Werner vor dem leeren Tor endlich wieder Kasse machte. Zum ersten Mal nach 488 Spielminuten ohne Champions-League-Treffer.

"Werner, sehr gut! Du weißt, wie man Tore macht. Du bist der Beste, mein Freund! Ich liebe dich!", rief die Brasilianerin in einem Selfie-Video, das sie umgehend ins Netz stellte. Die Sache mit dem ersten Video, so erklärte es Werner dann bei Sky, sei längst abgehakt gewesen; Thiago Silva hatte sich umgehend bei ihm für die Wallungen der Gattin entschuldigt.

"Hoffentlich gelingt mir, gelingt uns, dass sie noch mal jubeln dürfen", sagte Werner noch - in Anspielung auf die Frauen, Fans und das bevorstehende Finale gegen Manchester City von Pep Guardiola, mit dem Tuchel einst in München das legendäre Salzstreuer-Duell austrug. In Schumann's Bar spielten Tuchel und Guardiola auf einem Tisch vor Jahren ein Match durch. Eine solche theoretische Taktikschlacht würde diesmal keinen Sinn ergeben, sagte Tuchel.

Tuchel hat mit Chelsea gegen sechs prominente Kollegen gewonnen

Wie so viele Teams, die der Katalane und frühere FC-Bayern-Coach trainiert hat, kommt City in seinem Streben nach der unerreichbaren Perfektion recht weit. Aber Chelsea steht dem kaum nach.

Thomas Tuchel war bis Heiligabend noch Trainer von Paris Saint-Germain gewesen, Ende Januar ersetzte er bei Chelsea die Klublegende Frank Lampard, und seither hat er die "Blues" wie angekündigt in ein Team verwandelt, gegen das man eher ungern spielt: Zum 18. Mal blieb Chelsea unter Tuchel ohne Gegentor - unter anderem war das auch in den sechs Spielen der Fall, in denen seine Elf die Teams vormaliger Champions-League-Sieger wie Guardiola (ManCity), Jürgen Klopp (FC Liverpool), José Mourinho (damals Tottenham), Carlo Ancelotti (FC Everton) und nun eben Zinédine Zidane besiegte.

Gegen die Großen spielte Chelsea immer zu Null. "Wir waren in beiden Spielen die dominierende Mannschaft, das war schon beeindruckend", sagte Werner nach dem 2:0 gegen Real, in dem Chelsea-Eigengewächs Mason Mount erst fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit die Führung ausbaute.

Es sei nicht der Augenblick, um Kritik zu üben, sagte Tuchel, aber Chelsea war schon auch ein großes Risiko eingegangen. Die Dominanz hätte man viel früher in eine höhere Führung übersetzen lassen müssen; der grandiose defensive Mittelfeldspieler N'Golo Kanté, der spätere Torschütze Mount, aber vor allem Kai Havertz hatten genug Gelegenheiten, um das alternde Madrider Ensemble aus dem Stadion zu schießen.

Hätte Karim Benzema in der ersten Halbzeit nicht zwei Chancen gehabt, die Tormann Édouard Mendy großartig zunichtemachte, hätte man von den Spaniern kaum Notiz genommen. Der Ballbesitz von 67,7 Prozent wirkte im Nachhinein wie eine Luftspiegelung. "Madrid wurde von einem Zug überrollt", teilte die Zeitung Marca am Donnerstag ihren Lesern mit. "Für mich ist das alles enorm", sagte Chelsea-Kapitän César Azpilicueta: "Wir haben schöne Wochen vor uns, in denen wir um viele großartige Dinge kämpfen dürfen".

Das kann man so sagen. Chelsea muss die Champions-League-Qualifikation sichern, steht gegen Leicester City im FA-Cup-Finale (15. Mai) und reist Ende Monat zum "rein englischen" Finale in die Türkei. Einen Aperitif darauf gibt es kurioserweise am Wochenende, da treffen City und Chelsea in der Premier League aufeinander, Guardiolas City könnte da den bereits sicheren Titelgewinn auch mathematisch perfekt machen.

Für das Finale von Istanbul werde das keine größere Bedeutung haben, glaubt Tuchel, beim Blick auf den Horizont namens Bosporus sieht er "ein klassisches Fünfzigfünfzig-Spiel" aufziehen. Und eben sein zweites Champions-League-Finale in Serie, in 2020 hatte er das Endspiel von Lissabon gegen den FC Bayern verloren, damals mit PSG, die den wichtigsten internationalen Pokal des Klubfußballs nie haben gewinnen können.

Das musste man mitdenken, als Tuchel am Mittwoch sagte, er werde "mit einer Mannschaft und einem Klub" nach Istanbul reisen, die sich "dem Gewinnen verschrieben haben". Deshalb sei es auch "nicht damit getan, ins Finale zu kommen. Ich bin sehr dankbar darüber. Aber wir werden nach Istanbul reisen, um zu gewinnen", beteuerte er. Denn: "Der Job ist noch nicht erledigt."