Champions League:Guardiola versöhnt sich mit dem Schicksal

Von Sven Haist, London

Pep Guardiola schaute in den Himmel und fing an, die Sterne zu deuten. Mit seiner rechten Hand suchte der Trainer des Manchester City Football Club in der Luft nach dem Schicksal, als könnte er es greifen. In seiner Karriere konnte Guardiola bisher der Fügung eher nichts abgewinnen. Seine Fußballphilosophie wirkte stets daraufhin, den Zufall aus dem Spiel zu nehmen, der ihm für diese Haltung wiederum bei jeder Gelegenheit eins auszuwischen schien. Wann immer es für Guardiola zuletzt um den Einzug ins Finale der Champions League ging, war das von ihm so verteufelte Spielglück nie wirklich mit ihm.

Wohl auch aus der Verzweiflung heraus, diesen Fluch endlich zu besiegen, beugte er sich am Dienstagabend vor laufender Kamera bei BT Sport dem Karma und philosophierte gestenreich, dass "die Sterne" immer involviert seien, ob ein Klub die Königsklasse gewinne. Guardiolas späte Einsicht gegen das Schicksal nicht angehen oder es gar zwingen zu können, hat dieses verdammte Schicksal nun offenbar gütig gestimmt.

Nach zehn Jahren, die sich für Guardiola sicherlich wie eine Ewigkeit anfühlten, hat der Trainer wieder das Endspiel des prestigeträchtigsten europäischen Klubwettbewerbs erreicht, zum ersten Mal mit Manchester City als neuntem englischen Verein, das in seiner Historie in den vorigen neun Anläufen noch nie ins Finale gelangt war. Seit den beiden Triumphen mit dem FC Barcelona 2009 und 2011 scheiterte Guardiola mit dem FC Bayern dreimal im Halbfinale (2014-2016), mit City gab es für ihn in den drei Vorsaisons (2018-2020) jeweils das Aus im Viertelfinale, zuvor bereits einmal im Achtelfinale (2017).

"Wir stehen im Endspiel der Champions League", frohlockte Guardiola nun. Das seien "schöne Worte", und vor allem eben welche, die ihm ziemlich lange verwehrt geblieben waren. Er sei "unglaublich stolz" und "unbedingt" sei das ein geschichtsträchtiger Abend für den Klub: "Große Erinnerungen für alle Spieler und Menschen", die City "groß" gemacht hätten, Colin Bell, Mike Summerbee (gehören zu den Spielern mit den meisten Einsätzen) und "viele, viele" mehr. Den einzigen internationalen Titel gewannen die Citizens im Europapokal der Pokalsieger 1970, als im Finale in Wien mit 2:1 der polnische Vertreter Górnik Zabrze besiegt wurde. 51 Jahre liegen zwischen den Finalteilnahmen - womit City die bestehende Rekordlücke von Sporting Lissabon überboten hat, das 41 Jahre warten musste zwischen den beiden Europapokalsiegen 1964 und 2005.

Guardiola lässt Konterkunst aufführen

"FINALLY!", endlich also, wortspielte das Massenblatt Sun zum Einstieg in den Spielbericht in üblich fetten Buchstaben, hätten es "die teuersten ungebetenen Gäste zur schicksten Party im Vereinsfußball" geschafft. Angelehnt an die Abneigung gegenüber der Uefa, die dem Klub im Vorjahr das Startrecht für die Champions League wegen mutmaßlicher Finanztricksereien entziehen wollte.

Auch Riyad Mahrez, Citys Matchwinner, hauchte noch ein "Ah, finally" ins Mikrofon, nachdem das Interview schon beendet war - als wäre dieses "finally" ein Mantra gewesen. Beim 2:0 über Paris Saint-Germain erzielte der algerische Außenbahnspieler die beiden wunderbaren Kontertore (11./63.); schon im Hinspiel vor einer Woche hatte er den Siegtreffer zum 2:1 in Paris beigesteuert. "A counter-attacking masterpiece", sah der Guardian völlig zu Recht, ein konterstarkes Meisterstück, das man eigentlich erst mal nicht mit Guardiola in Verbindung bringen würde. Zu präsent ist nach wie vor Barcelonas legendäres 3:1 mit ihm in der Champions League 2011, als Sir Alex Ferguson als Trainer von Manchester United im Nachgang des Endspiels in Wembley zugab, dieses Team sei "unbespielbar" gewesen.

Dieses nahezu perfekte Spiel schien Guardiola seitdem fast manisch anzutreiben, in der Hoffnung und im Versuch, mit seinem auf totale Feldüberlegenheit getrimmten Ansatz dem "perfekten" Spiel noch näher zu kommen. Neben erstaunlichen Alleingängen seiner Teams in den nationalen Meisterschaften (wie auch in dieser Saison), setzte es im Europapokal bittere Niederlagen - bis das Streben nach spielerischer Vollkommenheit offenbar selbst Guardiola zu Kopf stieg. Befeuert durch ein kolossales 2:5 gegen Leicester City zu Saisonbeginn setzte er an Weihnachten seinen Spielstil zurück auf Los und stellte jenen Pragmatismus in den Vordergrund, mit dem ihm andere Trainer in der Champions League jährlich die Grenzen aufgezeigt hatten. Aufgrund der Wetterkapriolen in Manchester schrieb die Sun passend, dass sich Guardiola gegen Paris "durch den Hagel, den Schnee und den strömenden Regen" gekämpft habe - und genauso gezeichnet wie seine Spieler sah Guardiola in seiner durchnässten Abendgarderobe hinterher auch aus.

Die ManCity-Kabine gleicht einer Diskothek

Bei der Wahrung des Vorsprungs pfiff City diesmal aufs schöne Spiel und verteidigte wie eine Mannschaft, für die es ums Überleben im Tabellenkeller geht. Klassisch im 4-4-2, tief in der eigenen Hälfte stehend, teilweise mit allen Mann am Strafraum erwehrte sich City der gegnerischen Angriffe. Mit sechs mittig angeordneten Offensivspielern gewann PSG-Trainer Mauricio Pochettino das Zentrum für seine Mannschaft - nur blockten die City-Spieler in letzter Instanz aufopferungsvoll "mit ihren Körpern" (Guardian) die Torschüsse, als wären sie nicht von Pep Guardiola, sondern von Diego Simeone, Carlo Ancelotti oder José Mourinho gedrillt worden, den Abwehrspezialisten unter den Trainern. Der Erfolg über Paris, da waren sich alle Medien auf der Insel einig, sei vor allem Citys "defensiver Qualität" zuzuschreiben.

Spontan organisierten die Spieler und Betreuer eine Sause im Stadion, die in ihrer Ausgelassenheit schon an eine Titelfeier erinnerte. Zum aktuell viral gehenden Internethit "It's Friday then, then Saturday, Sunday, what?" des US-Amerikaners Mufasa alias Jeff Obeng glich die Mannschaftskabine in ihrem Durcheinander einer Diskothek in frühen Morgenstunden.

Nach dem Triumph im League Cup könnte City am Wochenende die Meisterschaft in der Premier League formal eintüten - ehe in dreieinhalb Wochen das Endspiel der Königsklasse in Istanbul ansteht, in gewisser Weise auf halber Strecke zwischen Manchester und Abu Dhabi. In Manchester sitzt noch immer der Verein, in Abu Dhabi dessen Lenker, Scheich Mansour, Mitglied der dortigen Königsfamilie, der sich für seine auf zwei Milliarden Euro taxierten Geldgaben seit Jahren nichts mehr wünscht als den silbernen Henkelpokal der Champions League.

Ob es dazu kommt oder nicht, werden am 29. Mai die Sterne entscheiden.