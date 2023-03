Interview von Anna Dreher

Wenn die Fußballerinnen des FC Bayern München an diesem Dienstag (18.45 Uhr, DAZN) im Champions-League-Viertelfinale in der Allianz Arena auf Arsenal treffen, ist das kein Vergleich mehr zu den Partien, die Bianca Rech als Spielerin unter anderem für den 1. FFC Frankfurt und die Münchnerinnen erlebt hat. Damals war die Bühne weit weniger spektakulär, die Stadien waren weit weniger gefüllt. Seit Juli 2019 arbeitet Rech als Sportliche Leiterin des Frauenteams. Und so schön die 42-Jährige die Entwicklung findet, warnt sie doch davor, dass alles zu schnell gehen könnte.

SZ: Frau Rech, erstmals in der Geschichte der Frauen-Champions-League findet jedes Viertelfinale in den großen Stadien der teilnehmenden Klubs statt. Welche Bedeutung hat das?

Bianca Rech: Das ist das Ergebnis der Entwicklung der vergangenen Jahre. Auf diesem Niveau hat der internationale Frauenfußball diese Bühnen verdient. Es sollte nicht mehr groß darüber diskutiert werden.

Also große Spiele im großen Stadion aus Prinzip, unabhängig von der Resonanz?

Es hängt von vielen Faktoren ab. Aber wenn der Rahmen passt und es keine Überschneidungen zu den Männern gibt, ist es definitiv das Ziel des FC Bayern, bei Highlights mit dem Frauenteam in die Arena zu gehen.

Als Sie vor etwa einem Jahr erstmals in der Arena spielten, kamen 13 000 Zuschauer gegen Paris Saint-Germain. Im Dezember gegen den FC Barcelona waren es 24 000. Für das Frauenteam sind das Rekordzahlen, die Arena ist damit allerdings nicht mal halb gefüllt. Fragen Sie sich angesichts attraktiver Gegner, günstiger Tickets und viel Werbung manchmal: Was müssen wir denn noch machen, um die Arena vollzubekommen?

Das Spiel gegen Arsenal ist erst unser drittes in der Arena. Wir stecken mitten in einer Entwicklung, das ist alles ein Prozess, aus dem wir nach wie vor viel lernen. Die Zuschauerzahlen hängen von vielen Faktoren ab: Uhrzeit, Wetter, Attraktivität des Gegners. Vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass alle Viertelfinals in den Stadien stattfinden, die sonst die Männerteams füllen.

Der Umzug in die Arena kostet viel Geld. Davon werden Sie kaum völlig frei sein.

Die Allianz Arena ist ein Stadion, in das 75 000 Zuschauer passen und das entsprechend viel Personal benötigt. Aber jedes unserer Spiele dort war bisher ein großes Erlebnis. Nehmen wir das Spiel gegen Barcelona: Das war eine magische Nacht, das ist auch den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. Zu sehen, was möglich ist, zeigt auch, was möglich sein kann.

Vergangene Saison war im Viertelfinale gegen PSG Schluss - wie schätzen Sie die Chancen diesmal ein?

Damals hatten sich einige Spielerinnen mit Corona infiziert, was uns geschwächt hat. Das ist jetzt zum Glück kein Thema mehr, dafür sind wir nicht von Verletzungen verschont geblieben und müssen in dieser wichtigen Phase auf einige Spielerinnen verzichten. Aber wir haben großes Vertrauen in unser Team und sind davon überzeugt, einen Schritt weitergehen zu können.

Arsenal hat 2006/2007 die Champions League gewonnen, damals noch Uefa Women's Cup genannt. Seither konnte kein englischer Verein diesen Titel holen. Obwohl die Liga seit ein paar Jahren hochgelobt wird, war der zuletzt größte Erfolg der Finaleinzug von Chelsea 2020/21. Wie ist das zu erklären?

Das ist eine spannende Frage, die sich sicher viele stellen. Mit Arsenal und Chelsea stehen nach langer Zeit mal wieder zwei Klubs aus England im Viertelfinale. Das zeigt eine Entwicklung. Auf der anderen Seite spricht die Dominanz von französischen und deutschen Vereinen in den vergangenen Jahren vielleicht auch einfach für die Qualität der jeweiligen Teams, unabhängig von der Stärke der Liga.

Ist der Abstand zwischen der englischen, der einzigen professionellen Liga in Europa, und anderen Ligen so groß, wie er von vielen gemacht wird?

Persönlich sehe ich das nicht ganz so. Sportlich müssen wir uns vor den Engländern nicht verstecken. Grundsätzlich spielen in Europa immer zwei bis drei Teams in den jeweiligen Ligen um die Meisterschaft. Barcelona ist in Spanien sicherlich eine Ausnahme. Es gibt ganz andere Themen, bei denen wir vergleichen sollten: professionelle Rahmenbedingungen bei der Infrastruktur und den Gehältern beispielsweise.

Zu Saisonbeginn haben Sie einen Mindestlohn gefordert für Spielerinnen, der über entsprechende Zulassungsvoraussetzungen geregelt werden könnte. Auch Lina Magull forderte bereits ein festes Gehalt von mindestens 2000 Euro monatlich.

Wir sprechen alle über Professionalisierung, da kann es doch nicht sein, dass eine Spielerin bei so einem hohen Trainingspensum noch 40 Stunden arbeiten muss, um sich ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, nebenbei noch etwas zu machen. Mit Blick auf die Karriere nach der Karriere sollte das auch gefördert werden, aber eben in sinnvollem Maße.

Zweiter in der Bundesliga, Viertelfinale in der Champions League, Halbfinale im DFB-Pokal: für Lina Magull (links) und die Fußballerinnen des FC Bayern stehen entscheidende Wochen an.

Kolportiert wird, dass die Verdienstspanne von wenigen hundert Euro bis zu einem mittleren fünfstelligen Betrag pro Monat reicht. Welche Summe schwebt Ihnen denn als Minimum vor?

Die Spanne zwischen den Gehältern ist nicht das Problem. Das ist im Männerfußball nicht anders. Aber ein Verdienst muss in einem Bereich liegen, bei dem die Spielerinnen ihre Kosten decken und davon leben können.

Die Diskussion darüber kam wieder vermehrt auf, als es um Montagsspiele ging.

Ich finde, Montagsspiele sind kein schlechter Ansatz. Natürlich ist das unter Berücksichtig von Fans und der Eventisierung der Spiele ein wenig suboptimal. Aber die Argumente, die Spielerinnen müssten noch arbeiten und sich den Montag extra freinehmen, können keine sein. Der Druck auf die Vereine sollte erhöht werden. Das Ziel muss sein: Wir als Liga wollen den Montag nutzen, ihr müsst eure Spielerinnen so beschäftigen, dass sie sich nicht erst bei einem anderem Arbeitgeber freinehmen müssen.

Wundert es Sie, dass die Zulassungskriterien noch nicht entsprechend angepasst wurden?

Wir wollen mehr Sichtbarkeit, auch durch entsprechende TV-Verträge, gleichzeitig wurden zuletzt teils kurzfristig mehrere Spiele abgesagt, weil der Rasen gefroren war. Das passt nicht zusammen, so etwas darf in Zukunft nicht mehr passieren. Rasenheizung, Flutlicht und eine angemessene Infrastruktur müssen für Mannschaften in der ersten Bundesliga Grundvoraussetzung sein.

Inwieweit hat der Hype um die Europameisterschaft in England vergangenen Sommer bereits Auswirkung auf die Professionalisierung gehabt?

Mehr Zuschauer bedeuten mehr Einnahmen, mehr Sichtbarkeit bedeutet mehr Sponsoring. Das hat Potenzial und muss genutzt werden.

Und wie sehr spüren Sie beim FC Bayern den Effekt im Alltag?

Wir merken das enorm. Die Tendenz der Zuschauerzahlen bei unseren Heimspielen geht klar nach oben. Zu den Vorbereitungsspielen kamen so viele Menschen, dass wir von unserem Trainingsplatz ins Campus-Stadion wechseln mussten. Das zieht sich durch die gesamte Saison. Das Interesse an den Spielerinnen seitens der Fans und Medien ist deutlich gestiegen.

In der Bundesliga wurde diese Saison schon nach der Hälfte der bisherige Rekord von 156 355 Zuschauern aus der Saison 2013/2014 geknackt. Bei drei Partien waren mehr als 20 000 Besucher im Stadion. Auch in der Champions League ist die Zuschauerzahl gestiegen. Ist das Teil der allgemeinen Entwicklung oder zeigt das vielmehr die Abhängigkeit von Erfolgen der Nationalteams und von Europa- wie Weltmeisterschaften?

Für mich ist das ein klares Indiz. Diese Euphorie ist sicherlich ein Resultat der EM. Wobei der Erfolg des Nationalteams wiederum auch ein Erfolg der Vereine und der Ligen ist, hier werden die Spielerinnen ausgebildet. So wie es aussieht, können wir diesen Schwung tatsächlich mitnehmen. Wichtig ist, dass die Entwicklung nachhaltig ist.

Karl-Heinz Rummenigge hat im SZ-Interview gesagt: "Der Erfolg bei der EM darf nicht nur ein Aufflackern gewesen sein". Es sei daher eine notwendige Bedingung, "dass der Machosport Fußball jetzt auch in den Frauenfußball investiert". Große Vereine müssten verpflichtet werden, eine Mannschaft aufzubauen. Das setzt auch intern Maßstäbe. Wie viel hat sich denn für die Bayern-Frauen zuletzt geändert?

Ganz unabhängig von der EM investiert der Klub Jahr für Jahr mehr in die Frauenabteilung. Das ist die Basis, um unsere Strategie umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um das Bundesliga-Team, sondern auch um die gesamte Talentförderung. Es bedarf gut ausgebildeter Trainer und einer guten medizinischen Betreuung. Außerdem entwickelt sich der Markt rasend schnell, die Gehälter steigen, Bedürfnisse der Spielerinnen verändern sich. Natürlich ist das eine schöne Entwicklung, aber es ist wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, welche Werte der Frauenfußball verkörpert, und wir die Bodenständigkeit nicht verlieren.

Sie haben 2019 eine Vierjahresstrategie ausgerufen mit dem Ziel, sich an der Spitze zu etablieren. Wie lautet die Bilanz?

Die Champions League haben wir noch nicht gewonnen. (lacht) Aber es ist beachtlich, was innerhalb dieser Strategie alles umgesetzt werden konnte. Nur möchten wir dauerhaft in Deutschland die Nummer eins werden, da haben wir also noch viel Arbeit vor uns.

Ihr größter Konkurrent bei diesem Unterfangen ist der VfL Wolfsburg. Am Samstag steht das Spitzenspiel der Bundesliga an, und weil Wolfsburg überraschend gegen Hoffenheim verloren hat, ist die Meisterschaft wieder offen. Glauben Sie an den Titelgewinn?

Ich habe sehr viel Respekt vor Wolfsburg. In dieser Saison haben sie einen starken und ausgeglichenen Kader und aktuell wenige Verletzte. Das 1:2 gegen Hoffenheim war die erste Liganiederlage. Jetzt ist der Titel für uns wieder in Reichweite - aber es stehen noch einige Spiele in der Liga an.

In Wolfsburg kamen mehr als 21 000 Zuschauer. Der FC Bayern hat sich nun für das 2500 Zuschauer fassende Campus-Stadion entschieden, die Tickets waren innerhalb einer halben Stunde vergriffen. Das hat Ihnen Kritik an der Entscheidung gegen die Arena eingebracht.

Das heißt auch, dass die Fans sich mit dem Thema beschäftigen. Wir diskutieren ja auch intern darüber. Es gab viele Gründe, dieses Mal so vorzugehen. Beim nächsten Mal werden wir die Situation neu bewerten.

Weil die Wahrscheinlichkeit noch gering ist, dass zwei Frauenspiele innerhalb von fünf Tagen die Arena füllen?

Das ist noch nicht realistisch. Die Frage ist doch, wie viel mehr Tickets wären am Ende verkauft worden. So eine Entscheidung wird nicht kurzfristig getroffen. Im Viertelfinale der Champions League hätte uns auch Wolfsburg zugelost werden können, dann hätten wir innerhalb einer Woche dreimal gegen den VfL gespielt, davon zweimal in der Arena. Wären dann beide Male mehrere Zehntausende gekommen?

Am 15. April geht es im Pokal-Halbfinale wieder gegen den VfL. Und wenn beide in der Champions League gewännen, träfen Wolfsburg und Bayern auch hier im Halbfinale aufeinander...

...das in München dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Arena stattfindet. (lacht)