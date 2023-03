Interview von Anna Dreher

Wenn die Fußballerinnen des FC Bayern München an diesem Dienstag (18.45 Uhr, DAZN) im Champions-League-Viertelfinale in der Allianz Arena auf Arsenal treffen, ist das kein Vergleich mehr zu den Partien, die Bianca Rech als Spielerin unter anderem für den 1. FFC Frankfurt und die Münchnerinnen erlebt hat. Damals war die Bühne weit weniger spektakulär, die Stadien waren weit weniger gefüllt. Seit Juli 2019 arbeitet Rech als Sportliche Leiterin des Frauenteams. Und so schön die 42-Jährige die Entwicklung findet, warnt sie doch davor, dass alles zu schnell gehen könnte.