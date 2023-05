Während in Dortmund jegliche Zweifel ausgeräumt wirken, haben sich diese in München breit gemacht. Wie kam es dazu, welche Rolle spielen die Trainer und wie geht es bei den Bayern auf der Chef-Etage weiter?

Von Anna Dreher, Felix Haselsteiner und Philipp Schneider

Borussia Dortmund ist dank des 3:0 in Augsburg so nah am neunten Meister-Titel der Vereinsgeschichte dran wie lange nicht mehr. Aus einem deutlichen Rückstand hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic einen Vorsprung von zwei Punkten auf den FC Bayern gemacht - und strotzt vor Selbstbewusstsein. Beim erfolgsverwöhnten FC Bayern hingegen wird nach dem 1:3 gegen Leipzig die erste Saison ohne Trophäe seit zehn Jahren langsam, aber sicher Realität. Und als würde das nicht reichen, stellt sich die große Frage: Wer will dieser Verein in Zukunft sein?

Moderatorin Anna Dreher spricht in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit Philipp Schneider und Felix Haselsteiner vor dem abschließenden Spieltag über den Meisterschaftskampf der Bundesliga. Es geht um die Entwicklung des BVB und den Einfluss von Terzic, um die Kaderzusammenstellung des FC Bayern sowie die auch daraus resultierende Problematik der gesamten Saison - und um mögliche Szenarien nach der Aufsichtsratssitzung, bei der am 30. Mai die Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic im Fokus stehen.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

