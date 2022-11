Benedikt Doll ist auch in dieser Biathlon-Saison ein Kandidat für deutsche Siege.

Von Michael Schnippert

Quentin Fillon Maillet und Marte Olsbu Roiseland haben in der vergangenen Saison die Biathlon-Weltcups dominiert und gehen als Gesamtsieger in den kommenden Winter. Die Athletinnen und Athleten fahren insgesamt zu neun Weltcup-Stationen, hinzu kommt das Highlight im nächsten Jahr: die WM in Oberhof.

In dieser Saison wird das Punktesystem für die Gesamtwertung und die Disziplinenwertung angepasst. Für einen Sieg gibt es nun statt bisher 60 Punkten 90, die weiteren Punkte werden dementsprechend neu gestaffelt. Außerdem gibt es keine Streichresultate mehr, bisher wurden die zwei schlechtesten gestrichen.

Team Deutschland muss auf drei bekannte Stützen aus der Vorsaison verzichten: Erik Lesser, Maren Hammerschmidt und Karolin Horchler haben ihre Karriere beendet. Auch wenn es zuletzt für Biathlon-Deutschland kaum Weltcup-Siege gab, vielleicht überrascht der eine oder die andere. Oder aber es gibt wieder eine norwegische Dominanz - torpediert vom französischen Überflieger Fillon Maillet?

Hier finden Sie alle Termine zur Biathlon-Saison 2022/23 in der Übersicht und welcher TV-Sender überträgt.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Finnland)

Los geht's im finnischen Kontiolahti. Dort fand im vergangenen Jahr je ein Staffel-Rennen statt - Norwegen siegte bei den Frauen und bei den Männern. Denise Herrmann gewann im Sprint, Tiril Eckhoff in der Verfolgung. Bei den Männern gewann beide Rennen Quentin Fillon Maillet.

29.11.2022, 13:15 Uhr: Einzel Männer (20 Kilometer), ARD und Eurosport

30.11.2022, 13:15 Uhr: Einzel Frauen (15 Kilometer), ARD und Eurosport

01.12.2022, 11:00 Uhr: Staffel Männer (4 x 7,5 Kilometer), ARD und Eurosport

01.12.2022, 13:35 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 Kilometer), ARD und Eurosport

03.12.2022, 10:45 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer), ARD und Eurosport

03.12.2022, 13:45 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer), ARD und Eurosport

04.12.2022, 12:15 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer), ARD und Eurosport

04.12.2022, 14:15 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer), ARD und Eurosport

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich)

Die zweite Station findet im österreichischen Hochfilzen statt. Im vergangenen Jahr gewann überraschend Johannes Kühn den Sprint, Quentin Fillon Maillet die Verfolgung und Norwegen die Staffel. Bei den Frauen hießen die Siegerinnen Hanna Sola (Sprint), Schweden (Staffel) und Marte Olsbu Roiseland (Verfolgung).

08.12.2022, 14:10 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer)

09.12.2022, 13:45 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer)

10.12.2022, 11:30 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer)

10.12.2022, 13:40 Uhr: Staffel Männer (4 x 7,5 Kilometer)

11.12.2022, 11:30 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 Kilometer)

11.12.2022, 14:15 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer)

Biathlon-Weltcup in Annecy Le Grand-Bornand (Frankreich)

Anschließend fährt der Biathlon-Tross weiter nach Frankreich. In Grand Bornand siegten im vergangenen Jahr bei den Sprints Marte Olsbu Roiseland und Johannes Thignes Böe, in der Verfolgung Elvira Öberg und Quentin Fillon Maillet sowie im Massenstart nochmal Elvira Öberg und Emilien Jacquelin.

15.12.2022, 14:10 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer)

16.12.2022, 14:15 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer)

17.12.2022, 12:10 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer)

17.12.2022, 14:15 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer)

18.12.2022, 12:10 Uhr: Massenstart Männer (15 Kilometer)

18.12.2022, 14:15 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 Kilometer)

Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Slowenien)

Nach der Weihnachtspause laufen und schießen die Athletinnen und Athleten in Slowenien weiter. Die letzten Wettbewerbe in Pokljuka waren die Weltmeisterschaften 2021. Wegen den Olympischen Spielen in Peking setzte der Ort in der vergangenen Saison aus.

05.01.2023, 14:20 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer)

06.01.2023, 14:20 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer)

07.01.2023, 12:30 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer)

07.01.2023, 14:45 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer)

08.01.2023, 11:45 Uhr: Single Mixed Staffel

08.01.2023, 14:25 Uhr: Team Mixed Staffel

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland)

Wie jedes Jahr geht es Anfang des Jahres nach Bayern. In Ruhpolding jubelten 2022 Elvira Öberg und Quentin Fillon Maillet (Sprint), Frankreich und Russland in der Staffel sowie Marte Olsbu Roiseland und Fillon Maillet (Verfolgung).

11.01.2023, 14:10 Uhr: Einzel Männer (20 Kilometer)

12.01.2023, 14:10 Uhr: Einzel Frauen (15 Kilometer)

13.01.2023, 14:25 Uhr: Staffel Männer (4 x 7,5 Kilometer)

14.01.2023, 14:25 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 Kilometer)

15.01.2023, 12:30 Uhr: Massenstart Männer (15 Kilometer)

15.01.2023, 14:45 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 Kilometer)

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien)

Der letzte reguläre Weltcup-Stopp vor der WM in Oberhof ist in der Höhe von Antholz. In der vergangenen Saison gewannen Anton Babikov und Justine Braisaz-Bouchet die Einzel-Rennen, Benedikt Doll und Dorothea Wierer im Massenstart und die norwegischen Frauen und Männer die Staffel-Wettbewerbe.

19.01.2023, 14:30 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer)

20.01.2023, 14:30 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer)

21.01.2023, 13:00 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer)

21.01.2023, 15:00 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer)

22.01.2023, 11:45 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 Kilometer)

22.01.2023, 14:30 Uhr: Staffel Männer (4 x 7,5 Kilometer)

Biathlon-WM in Oberhof (Deutschland)

In Thüringen kämpfen die Athleten und Athletinnen um Medaillen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft. Neu in dieser Saison ist, dass WM-Resultate keine Weltcup-Punkte mehr bringen. Der gesamte Zeitplan von Oberhof auf einen Blick:

08.02.2023, 14:45 Uhr: Team Mixed Staffel

10.02.2023, 14:30 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer)

11.02.2023, 14:30 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer)

12.02.2023, 13:25 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer)

12.02.2023, 15:30 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer)

14.02.2023, 14:30 Uhr: Einzel Männer (20 Kilometer)

15.02.2023, 14:30 Uhr: Einzel Frauen (15 Kilometer)

16.02.2023, 15:10 Uhr: Single Mixed Staffel

18.02.2023, 11:45 Uhr: Staffel Männer (4 x 7,5 Kilometer)

18.02.2023, 15:00 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 Kilometer)

19.02.2023, 12:30 Uhr: Massenstart Männer (15 Kilometer)

19.02.2023, 15:15 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 Kilometer)

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien)

Nach der Weltmeisterschaft macht der Biathlon-Zirkus eine rund zweiwöchige Pause. Die nächste Station im März 2023 heißt Nove Mesto, wo letztes Jahr kein Wettbewerb stattfand.

02.03.2023, 16:10 Uhr: Sprint Männer (10 Kilometer)

03.03.2023, 16:10 Uhr: Sprint Frauen (7,5 Kilometer)

04.03.2023, 13:50 Uhr: Verfolgung Männer (12,5 Kilometer)

04.03.2023, 15:45 Uhr: Verfolgung Frauen (10 Kilometer)

05.03.2023, 11:30 Uhr: Team Mixed Staffel

05.03.2023, 15:15 Uhr: Single Mixed Staffel

Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden)

Das schwedische Östersund ist die vorletzte Station im Biathlon-Weltcup in der Saison 2022/23. Statt wie zum Auftakt im November und Dezember 2021 finden nur sechs Rennen statt. Im Einzel siegten bei der letzten Ausgabe Marketa Davidova und Sturla Holm Laegreid und in der Staffel holten Norwegen (Männer) und Frankreich (Frauen) den ersten Platz.

09.03.2023, 13:15 Uhr: Einzel Frauen (15 Kilometer)

10.03.2023, 16:20 Uhr: Einzel Männer (20 Kilometer)

11.03.2023, 14:00 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 Kilometer)

11.03.2023, 16:30 Uhr: Staffel Männer (4 x 7,5 Kilometer)

12.03.2023, 13:00 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 Kilometer)

12.03.2023, 15:45 Uhr: Massenstart Männer (15 Kilometer)

Biathlon-Weltcup in Oslo (Norwegen)

Wie beinahe jedes Jahr trägt Oslo das Weltcup-Finale aus. Am Holmenkollen jubelten in der vergangenen Saison Tiril Eckhoff und Sturla Holm Laegreid im Sprint, Tiril Eckhoff und Erik Lesser in der Verfolgung sowie Justine Braisaz-Bouchet und Sivert Bakken im Massenstart.