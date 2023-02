Oberhof am Dienstagmorgen: Die Sonne fällt auf die schneebedeckte Thüringen Arena am Rennsteig.

Kommentar von Korbinian Eisenberger, Oberhof

Es gab in diesem Winter reichlich Anlässe, um während der sportlichen Wettkämpfe über deren schwierige Umstände und die Umweltbelastung zu diskutieren. Bei den Alpinen, den Skispringern und im Biathlon rückte das Thema Kunstschnee bisweilen derart in den Vordergrund, dass der Sport dahinter nahezu verschwand. In Oberhof, wo am Mittwoch eine Biathlon-Weltmeisterschaft beginnt, besteht nun der berechtigte Anlass, eine hübsche Menge Thüringer Naturschnee ins Bild zu schieben.

Die Veranstalter dort hat das meteorologische Glück ereilt. Sie mussten den Schnee sogar aus dem Stadion räumen, zu viel davon war vom Himmel gefallen. Der WM-Ort Oberhof strahlte am Tag vor dem ersten Wettkampf schneeweiß in der Sonne, wie Zuckerguss hat sich das Kernelement aller Wintersportler auf den Nadelbäumen verteilt.

Zumindest in den ersten Tagen dieser zwei Wochen von Oberhof werden Zehntausende der Vorhersage zufolge echte Winterromantik erleben, wie man sie in diesem Jahr auffällig selten gesehen hat. Und die Hauptdarsteller dieses Winter-Zweikampfs werden sich denken: Ja, endlich. Mal keine Fragen zur Verträglichkeit ihres Berufs mit Natur und Energiekrise. Einfach mal laufen und schießen.

Beflissene Loipenbastler setzen in Ruhpolding trotz Schneemangels eine Strecke ins Tal

Oft war es in dieser fortgeschrittenen Saison anders, und manchmal kamen die Sportler gar nicht erst dazu, sich für ihre Branche zu rechtfertigen. Etwa als unlängst in Garmisch die Kandahar-Skirennen abgesagt werden mussten - wegen Schneemangels. Oder als die Skispringer zu Saisonbeginn in Wisla in Polen erstmals in einem Winter-Weltcup auf grünen Kunststoffmatten landeten. Und schließlich die Bilder aus Ruhpolding, wo es sich zeitweise wie im Frühling anfühlte - und die beflissenen Loipenbastler trotz des absoluten Schneemangels eine Kunstschnee-Loipe ins Ruhpoldinger Tal zauberten, bei der die Künstlichkeit fast schon wie Kunst im Museum wirkte.

Diese Wintersport-Saison zeigt also - eventuell so eindrucksvoll wie nie - dass die Ski- und Biathlon-Weltverbände Fis und IBU vor großen Aufgaben stehen. Sie werden naturgemäß ihre Selbsterhaltung im Sinn haben - und gleichwohl damit umgehen müssen, kritisch hinterfragt zu werden. Genau wie sich Fußballer Fragen gefallen lassen werden müssen, wenn sie in Ländern wie Katar auflaufen oder dafür auf ihrem Trikot werben.

Hält die Thüringerin Vanessa Voigt bei ihrer Heim-WM dem Druck stand? Gelingt es den deutschen Männern vor dieser Kulisse eventuell einmal doch, die scheinbar unbezwingbaren Norweger zu schlagen? Brechen die Fans den Zuschauer-Rekord der Ruhpolding-WM 2012? Um solche Fragen sollte es zuvorderst im Sport gehen. Kann es aber eben nicht immer. Eventuell werden in Deutschland tätige Sportler bei solchen Themen generell intensiver als anderswo beäugt. Und trotzdem werden die Momente bleiben, in denen es einfach nur darum geht, wer mit einem Kleinkaliber-Gewehr wie viele Scheiben trifft - oder mit einem Ball ins Tor. In Oberhof, beim Biathlon, sieht es gerade so aus, als könnte es in den beiden kommenden Wochen sehr viele solcher Momente geben.