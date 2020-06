Bevor es nun immer aufwärts geht, vorbei an Katarakten und Wasserfällen bis zum Gletscher, der diesen Fluss gebiert, bevor die Isel also immer mehr zum Spektakel wird, muss man einmal an einem dieser unscheinbaren, mannshohen Sträucher anhalten. Sie haben ihren Platz auf Sand und Kies in der Uferzone der Isel, dort, wo diese durch Auwälder und durch Schotterbänke mäandernd mit fast schon rheinesker Gemütlichkeit auf Lienz zuschwimmt. Myricaria germanica heißt der immergrüne Strauch, Deutsche Tamariske, und dass der Fluss namens Isel noch immer so frei durch Osttirol fließen darf, hat auch mit ihm zu tun.