Deutschland wird nun Traumziel. Bis zu 9,6 Millionen Menschen haben laut der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) in den vergangenen Wochen die Kampagne #DiscoverGermanyFromHome gesehen, eine Sammlung von Videos und Bildergalerien. Mit dieser Aktion wirbt die Marketingorganisation im Auftrag der Bundesregierung derzeit weltweit für Deutschland als Reisedestination nach der Corona-Krise. Von derlei Inspiration können aber auch die Deutschen selbst profitieren - gezwungenermaßen. Denn in Zeiten von Reisewarnungen, Grenzschließungen und gesperrten Stränden müssen dieses Jahr aller Voraussicht nach noch mehr Einheimische als sonst ihren Sommerurlaub quasi vor ihrer Haustür verbringen - und ihren Pfingsturlaub sowieso. Für viele Reisende ist das Neuland. Sie kennen sich in der Altstadt von Palma besser aus als in Passau, sonnen sich lieber an der Costa Blanca als in Binz - aber in diesem Jahr des Festgesetztseins bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich zwischen Rügen und Berchtesgaden nach passenden Ferienorten umzusehen.