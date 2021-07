Von Hans Gasser, Galtür

Es ist ein weiter Weg bis zur Palliativstation des Jamtalgletschers. Und wenn man so will, ist Andrea Fischer seine Sterbebegleiterin. "Ich gebe ihm noch bis etwa 2050, dann wird der Jamtalferner, der heute immerhin noch zu den 30 größten Gletschern Österreichs gehört, weitgehend verschwunden sein." Andrea Fischer ist Gletscherforscherin am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Als solche erforscht sie seit mehr als 20 Jahren die Alpengletscher, seit zehn Jahren auch diesen hier im Jamtal oberhalb von Galtür. "Er zählt zu den am schnellsten schmelzenden Gletschern in Österreich, und deshalb können wir hier viel lernen."