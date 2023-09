Mit der Rikscha in die Berge

Sobald man sich einmal an das doch etwas sperrige Gefährt gewöhnt hat, macht es großen Spaß, damit über die Hügel zu fahren.

Von Hans Gasser

"Wir schaffen das schon, Papa!" Meine fast siebenjährige Tochter Lea hat gut reden: Sie thront auf der gepolsterten Sitzbank, angeschnallt mit einem Flugzeuggurt, neben sich eine Bluetooth-Box aus der die "Drei !!!" unermüdlich gegen den Verkehrslärm anschreien. Ich hingegen sitze hinter ihr und trete in die Pedale unserer schicken, aber nicht unsperrigen Fahrradrikscha, gerade sind wir über die Hauptstraße durch Prien am Chiemsee gefahren, weit und breit kein Fahrradweg und ein Verkehr wie in Bangkok zur Rushhour!