Das Auswärtige Amt rät in seinem Sicherheitshinweis, nicht unbedingt erforderliche Reisen zumindest in die betroffenen Regionen zu verschieben - und somit auch Urlaube. Allerdings wäre eine Reise in die Millionenstädte unter Quarantäne gerade auch gar nicht möglich, der Verkehr hinein und heraus ist gestoppt: Wuhan und andere Großstädte in der Provinz Hubei wurden weitgehend isoliert. Das Auswärtige Amt überlegt nun, deutsche Staatsbürger aus Wuhan herauszuholen.

Für Flüge, die wegen der Quarantäne ausfallen, erhalten auch Individualreisende ihr Geld zurück. Ansonsten bleiben sie aber auf den Stornokosten sitzen, wenn sie ihre Reise etwa nach Peking absagen. Furcht vor Ansteckung reicht nicht aus, um sein Geld gebührenfrei zurückzufordern.

Dies wäre für Individualtouristen nur der Fall, wenn das Auswärtige Amt tatsächlich eine Reisewarnung ausspricht und nicht nur einen Sicherheitshinweis verschärft. Doch zu einer Reisewarnung kommt es nur in den seltensten Fällen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt derzeit keine Einschränkungen im Reiseverkehr.

Diese Rechte haben Pauschalurlauber

Pauschalurlauber sollten ihren Veranstalter kontaktieren: Dieser bietet vielleicht Umbuchungen an oder sagt die Reise von sich aus ab. Dann würden die Reisenden ihr Geld zurückerhalten, wegen der außergewöhnlichen Umstände aber keinen Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden bekommen.

Studiosus etwa hat alle Reisen nach China bis Mitte April abgesagt, derzeit sind aber keine Gäste im Land: Der nächste Trip sollte am 15. März starten. Zudem dürfen bei Studiosus Kunden mit einer geplanten Abreise ins Land der Mitte bis zum 31. Mai kostenlos umbuchen oder stornieren.

Marco-Polo-Reisen lässt Urlauber kostenlos umbuchen, bei deren Reisen ein Aufenthalt in Wuhan geplant ist und die bis zum 30. April abreisen sollten - alle anderen Kunden haben hier allerdings keine Möglichkeit, sich ohne Zusatzkosten für ein anderes Ziel zu entscheiden.

Attraktionen gesperrt

Rechtlich anders liegt der Fall, wenn Pauschalreisende zu große Abstriche bei einzelnen Programmpunkten machen müssen: So ist zum Beispiel in Peking der Zutritt zur Verbotenen Stadt untersagt - das Palastmuseum ist eine der Hauptattraktionen der Metropole.

Auch andere beliebte Sehenswürdigkeiten wurden gesperrt, wie der beliebte Abschnitt der Großen Mauer Badaling im Norden von Peking; das Disneyland in Shanghai hat ebenfalls geschlossen. Zudem ist der Reiseverkehr im Land teilweise eingeschränkt.

Fällt damit der Höhepunkt der Pauschalreise aus, dürfen Pauschalreisekunden kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten. Das Urteil des Bundesgerichtshof zu solchen Fällen gilt etwa auch bei den Bränden in Australien, wie Reiserechtsexperte Paul Degott erklärt.

Fallen nur einige Programmpunkte weg oder muss die Route geändert werden, darf der Pauschaltourist zwar nicht den ganzen Trip absagen, dennoch stehe ihm laut Degott eine Minderung des Preises zu.

Was das Auswärtige Amt rät