Es ist noch gar nicht lange her, da schien eine Spezialisierung auf Coronaviren für Mikrobiologen keine besonders zukunftsträchtige Karriereentscheidung zu sein. HIV tötet, Ebola ist lebensgefährlich, Coronaviren machen Schnupfen - so dachten viele Experten noch um die Jahrtausendwende.

Dann kam das Jahr 2003 und das Sars-Virus. Und das zeigte, dass Coronaviren eben doch gefährlich sein können. Und schließlich kam Mers im Jahr 2012 und tötete jeden dritten Infizierten. Und jetzt Covid-19, so lautet seit dieser Woche der offizielle Name der Krankheit, die das neue Coronavirus auslöst. Sie hat seit Beginn des Ausbruchs vor weniger als zwei Monaten mutmaßlich weit mehr als 60 000 Menschen befallen, darunter mehr als 1700 Ärzte und Pfleger, und nach offizieller Zählung fast 1400 Menschen getötet.

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bezeichnete den Erreger aus der Familie der Coronaviren als "Feind Nummer eins" der Menschheit. Diese müsse nun zusammenstehen, um die Krise zu überwinden. "Ein Virus kann größeren politischen, ökonomischen und sozialen Schaden anrichten als ein terroristischer Angriff", sagte Tedros in einer der Pressekonferenzen, die die WHO jetzt täglich in Genf abhält.

Das Robert-Koch-Institut warnt, das Virus könne sich jederzeit zu einer Pandemie ausweiten

In Deutschland merkt man davon gerade nicht allzu viel. Die etwas mehr als ein Dutzend Erkrankten werden in Krankenhäusern überwacht. Ein Patient wurde am Mittwoch als genesen aus einer Münchner Klinik entlassen. Mehrere Laboruntersuchungen hatten bei ihm keine Erreger mehr finden können. Und doch warnte das für die öffentliche Gesundheit in Deutschland zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch, dass sich der Seuchenzug jederzeit zu einer Pandemie, also einer weltumspannenden Epidemie, auswachsen könnte.

Davon wären "Länder mit geringen Ressourcen im Gesundheitssystem besonders stark betroffen. Aber auch in Ländern wie Deutschland könnte dies zu einer hohen Belastung der medizinischen Versorgung führen", heißt es in dem RKI-Bericht. Am Freitag wurde bekannt, dass es nun auch auf dem afrikanischen Kontinent den ersten Infektionsfall gibt: Ägyptens Regierung hat den ersten Fall des neuartigen Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent gemeldet. Dabei handele es sich um eine ausländische Person, teilte das Gesundheitsministerium in Kairo am Freitag mit. Zur Nationalität machte das Ministerium keine Angaben. Unklar blieb auch, aus welchem Land die Person nach Ägypten gereist war. Der Patient zeige keine Krankheitssymptome und werde auf einer Isolierstation behandelt.

Der britische Infektionsexperte Neil Ferguson vom Imperial College in London sagte dem Sender BBC: "Ich glaube, wir sind in einer frühen Phase einer globalen Pandemie." Optimistischer äußert sich Michael Ryan, der Notfallkoordinator der WHO: "Wir hoffen noch immer, den Ausbruch eindämmen zu können, aber es ist zu früh, um zu sagen, ob und wann es klappt."

Die bestätigten Fälle markieren nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser Eisberg?

Wie es weitergeht mit diesem Ausbruch, lässt sich unmöglich vorhersagen. Zu groß sind die Wissenslücken. Wie viele Menschen steckt ein Infizierter im Durchschnitt an? Wann scheidet ein Infizierter so viele Viren aus, dass er andere Menschen infizieren kann? Erst nachdem er Symptome zeigt? Oder, noch schlimmer, bereits davor? Und was ist mit all jenen Infizierten, die nicht mehr von der Infektion spüren als vielleicht ein Kratzen im Hals und deshalb gar keinen Arzt aufsuchen? Verbreiten auch sie den Erreger? Wie viele Menschen laufen auf der Welt mit einer Infektion herum, ohne dass sie in Statistiken auftauchen?

Von all diesen Fragen hängt ab, ob es zur Pandemie kommt - mit womöglich Millionen Infizierten, vielleicht Hunderttausenden Toten und weltweit überlasteten Gesundheitssystemen. Bislang ist das neue Coronavirus in 24 Ländern aufgetaucht. Den mehr als 60 000 Fällen in China stehen jedoch weniger als sechshundert in den übrigen Staaten gegenüber. Seit dem 4. Februar ist der Erreger von keinem weiteren Land mehr gemeldet worden, was Michael Ryan von der WHO verhalten optimistisch stimmt: "Wir haben keine Hinweise darauf, dass sich das Virus in anderen Ländern ausbreitet." Und dann fügt er hinzu: "Das bedeutet nicht, dass es nicht bereits in anderen Ländern angekommen ist, ohne entdeckt worden zu sein."

Wie zweifelhaft die globale Statistik ist, zeigt das Beispiel Indonesien. Seit Tagen betonen Expertinnen und Experten, wie unwahrscheinlich es sei, dass dieses Land noch immer frei von Covid-19 ist, so wie es die Regierung auch am Freitag erneut beteuerte. Denn im Nachbarland Malaysia ist der Erreger längst angekommen. Touristen wurden nach einem Aufenthalt in Indonesien positiv auf das Virus getestet - ein Hinweis, dass der Erreger bereits umgeht in dem Inselstaat.

Auch vom afrikanischen Kontinent wurde bislang noch kein einziger Fall gemeldet. "Allerdings hat Afrika auch erst seit einer Woche Kapazitäten, um das Virus zu testen", sagt Jeremy Farrar, Infektionsmediziner und Direktor des Wellcome Trust, einer gemeinnützigen Forschungsstiftung. Er glaubt, dass der Erreger bereits auf dem Kontinent angekommen ist, denn die Handelsbeziehungen zwischen Asien und Afrika sind eng.