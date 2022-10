Von Annette Ramelsberger

Es ist nun fast elf Jahre her, dass die Republik in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Am 4. November 2011 erschossen sich nach einem Banküberfall die beiden Rechtsextremisten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in ihrem Wohnmobil in Eisenach, als sie von Polizei umstellt waren. 150 Kilometer weiter östlich, in Zwickau, flog kurz danach ihre Wohnung in die Luft, in der sie jahrelang gelebt hatten. Die Frau, die den Unterschlupf in Brand gesetzt hatte, war Beate Zschäpe. Sie versandte auch das Bekennervideo, das erst klarmachte, um wen es sich bei den Toten und ihrer Gefährtin handelte: um die Mörder von neun Männern mit türkischen und griechischen Wurzeln und einer Polizistin. Um die Verantwortlichen für eine Mordserie, die 13 Jahre lang unerkannt geblieben war. Kurz: um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), eine rechtsradikale Mörderbande.