Klara Geywitz war angetreten, die Wohnungsprobleme der Menschen in Deutschland zu lösen, zumindest deutlich zu lindern. Das hat erkennbar nicht geklappt. Welchen Anteil die Bauministerin am Desaster hat - und was sie nicht beeinflussen kann.

Von Angelika Slavik

Klara Geywitz stapft über das staubige Gelände, auf dem Kopf einen leuchtend orangefarbenen Schutzhelm. Sie ist nicht gekommen, um die Sache schönzureden. "Sehr, sehr betrübt" sei sie über die Situation am Bau, sagt sie schließlich in ein Mikrofon. Da sei es "umso schöner", dass sie jetzt hier mal eine Baustelle besuchen könne, auf der tatsächlich auch gebaut werde. Geywitz, 47, Bundesbauministerin von der SPD, muss in diesen Tagen schon mit ziemlich wenig zufrieden sein.

An diesem Dienstag ist sie nach Berlin-Kaulsdorf gekommen, hier im Osten der Hauptstadt entsteht gerade eine große neue Siedlung. 167 Wohneinheiten, zwischen einem und fünf Zimmern ist alles dabei, errichtet im Holz-Hybrid-Bau. Eingeladen hat sie Rolf Buch, der Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia. Man könnte auch sagen: Hier treffen die zwei wichtigsten Akteure des deutschen Wohnungsmarkts aufeinander. Diejenigen, die sich dringend was einfallen lassen müssen, um die desaströse Lage zu verbessern.

Die Immobilienwirtschaft ist gewiss nicht das einzige Problem der Ministerin

Bislang wurden allerdings keine messbaren Fortschritte bei der Problembewältigung dokumentiert, im Gegenteil: Am Tag vor Geywitz' Baustellenbesuch hatte das Statistische Bundesamt einen katastrophalen Einbruch bei den Baugenehmigungen vermeldet. Im Juli wurden 31,5 Prozent weniger neue Immobilienprojekte bewilligt als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Statistiken aus den Monaten zuvor fielen jeweils ähnlich aus. Übersetzt heißt das: Deutschland hat zwar schon jetzt viel zu wenig Wohnraum, doch statt im Höchsttempo Häuser hochzuziehen, wird die Neubautätigkeit immer weniger.

Dabei sah der Plan ganz anders aus. 400 000 neue Wohnungen jedes Jahr hatte die Ampel-Regierung zu ihrem Amtsantritt versprochen - ein Ziel, das die Ministerin Geywitz schon vor Monaten öffentlich kassiert hat. 2022 wurden nicht einmal 300 000 erreicht. Im kommenden Jahr, prognostiziert das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, könnte die Zahl der fertiggestellten Wohnungen im schlechtesten Fall gar auf 177 000 sinken. Für Normalverdiener ist es in vielen großen Städten fast unmöglich geworden, eine bezahlbare Wohnung zu finden, für Menschen mit unterdurchschnittlichen Einkommen sowieso.

Rolf Buch und sein Riesenkonzern spielen da auch eine Rolle: Schon im Frühjahr verkündete Vonovia, dass man alle Neubauprojekte auf Eis legen werde. Es sei in Deutschland derzeit einfach nicht möglich, rentabel neue Wohnungen zu bauen, hieß es aus dem Konzern. Die Kosten seien viel zu hoch, deshalb lasse man es lieber ganz. Das ist nicht die Botschaft, die eine Bauministerin in höchster politischer Not hören will. Mit Geywitz und Buch ist deshalb auch die Schuldfrage zu Gast auf der Baustelle.

Als der Vonovia-Chef das Mikrofon bekommt, nutzt er seine Zeit, um ein paar Wünsche an die Ministerin loszuwerden. Es geht um die Frage der Mehrwertsteuer auf Holz und um die Vorgaben zum Brandschutz, um die CO₂-Bepreisung und, klar, um die 16 verschiedenen Landesbauordnungen, mit denen man es als Immobilienunternehmen in Deutschland zu tun hat. "Sie wissen, wir hätten lieber nur eine Bauordnung", sagt Buch. Geywitz lächelt. Tatsächlich verdeutlicht diese Szene ganz gut das Dilemma der Ministerin: Weniger komplexe Vorgaben, das würde sie auf allen Ebenen gerne durchsetzen. Aber die Landesbauordnungen sind nun mal, genau, Sache der Länder.

Buch sagt, es gebe vieles, "über das wir da noch mal reden müssen". Im Augenblick sei es jedenfalls unmöglich, rentabel Wohnraum zu errichten, der dann für weniger als 20 Euro pro Quadratmeter vermietet werden könne. "2o Euro sind aber einfach zu viel", sagt er und meint: Das können die meisten Menschen einfach nicht bezahlen. Deshalb baut er erst mal gar nichts Neues mehr, so lange, bis sich irgendwas ändert. Bis also entweder die Zinsen wieder fallen oder die Bauministerin die Vorschriften vereinfacht.

Es ist nicht leicht, Klara Geywitz zu sein in diesen Tagen. Denn die Immobilienwirtschaft und ihre Neubauverweigerung sind nicht die einzigen Probleme, mit denen sich die Politikerin rumschlägt. Da ist auch noch: Brüssel. Auf EU-Ebene wird derzeit um eine Verschärfung der Gebäuderichtlinie gerungen. Im Raum steht eine Sanierungspflicht für Bestandsimmobilien, die bestimmte Energiestandards nicht erreichen. Für Deutschland wäre das nicht nur finanziell eine Mammutaufgabe - es würden auch Kapazitäten der Bauwirtschaft gebunden, die das Land eigentlich dringend für den Neubau braucht.

Auch die Lage in der Koalition ist kompliziert: Der Mieterschutz fällt in die Zuständigkeit von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Bei Amtsantritt hatte sich die Ampel darauf geeinigt, die Mietpreisbremse bis ins Jahr 2029 zu verlängern und die sogenannte Kappungsgrenze zu senken, die Bestandsmieten in aufgeheizten Wohnungsmärkten deckelt. Beide Gesetze sollen seit gut einem Jahr beschlussreif in Buschmanns Ministerium liegen, heißt es in Berlin - der Justizminister allerdings halte sie zurück, um sie zu passender Gelegenheit als Verhandlungsmasse bei innerkoalitionären Streitigkeiten zur Verfügung zu haben. Eine Taktik, die man im Hause Geywitz gar nicht lustig findet. Dazu kommt, dass die Bauministerin auch gerne den rasanten Anstieg der Indexmieten begrenzen würde. Ein Vorhaben, über das die FDP nicht einmal reden will.

Das Förderprogramm für Familien geriet zum Flop

Für Geywitz ist das vertrackt: Denn die politische Verantwortung für die Unzufriedenheit am Mietwohnungsmarkt landet zur Gänze bei ihr - Einfluss hat sie aber nur auf die Gesetzgebung rund ums Bauen. Und selbst da läuft es bisweilen suboptimal. Ein Förderprogramm mit dem Namen "Wohneigentum für Familien" (WEF), das Geywitz zum 1. Juni neu an den Start gebracht hatte, geriet zum Flop: Von Anfang Juni bis Ende August wurden nach Angaben des Ministeriums lediglich 212 Anträge von Familien genehmigt. Von den 350 Millionen Euro, die man für das Programm vorgesehen hatte, wurden bislang lediglich 8,6 Millionen Euro abgerufen. Möglicher Grund: Die Einkommensgrenze wurde mit 60 000 Euro zu versteuerndem Einkommen recht niedrig, die Energieeffizienzvorgaben dafür recht hoch angesetzt. Wer von der Förderung profitieren wollte, müsste also wenig Geld verdienen und trotzdem ein teures Haus bauen. Im Ministerium will man deshalb bei den Vergabekriterien noch einmal nachbessern.

Detailansicht öffnen "Das ist natürlich irre": Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia, und Bundesbauministerin Klara Geywitz am Dienstag beim Baustellenbesuch in Berlin. (Foto: Kerstin Vihman/Vonovia)

Auf der Baustelle besichtigt das ungleiche Duo Buch/Geywitz derweil ein künftiges Badezimmer. Es hat, wie alle Räume in diesem Bauprojekt, eine Holzdecke. Geywitz sieht nicht besonders überzeugt aus. Eine Holzdecke im Bad, bei der ganzen Feuchtigkeit und dem Dampf jeden Tag? "Und das geht, ja?", fragt sie. Buch sagt, man habe da noch nie Beschwerden gehabt. Überhaupt könne Holz eine optimale Lösung für die Zukunft sein, wenn nur endlich jemand diese ganzen unsinnigen Vorschriften entrümpeln würde. Es fallen ihm wieder ziemlich viele Beispiele ein. Etwa, dass man in Deutschland nicht einfach einen Bauteil-Typ einmal genehmigen lassen könne, sondern ständig alles einzeln beantragt werden müsse. "Das ist natürlich irre", sagt er. Geywitz sagt, das könne man "sicher noch mal besprechen". Buch sieht zufrieden aus.

Später lobt er die "Detailkenntnis" der Ministerin. Es sei super, wenn da "jemand am Kabinettstisch sitzt, der sich wirklich auskennt". Man werde auch bestimmt bald wieder anfangen zu bauen. Es könne eigentlich gar nicht mehr lange dauern.