Von Roland Preuß, Berlin

Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat die Bürger auf Belastungen durch einen starken Ausbau der Windkraft in Deutschland eingestimmt. Ihm sei klar, dass deutlich mehr Windräder für viele Menschen "auch eine Zumutung bedeutet", sagt Habeck bei der Vorstellung entsprechender Gesetzespläne am Mittwoch in Berlin. Das Vorhaben werde in vielen Regionen "Widerstände, Sorgen und Ängste auslösen". Auf solche Ängste müsse man eingehen, sie dürften aber den Ausbau nicht verhindern.

Zuvor hatte das Bundeskabinett Pläne für eine schnelle Errichtung neuer Windkraftanlagen an Land gebilligt, die nun die Fraktionen der Ampel-Koalition im Bundestag umsetzen sollen. Bis zuletzt war über Details des Pakets verhandelt worden. Das Gesetzesvorhaben zielt darauf ab, die möglichen Flächen für Windräder bundesweit stark auszuweiten und damit den Wechsel hin zu mehr klimafreundlichem Strom zu beschleunigen.

Derzeit sind etwa 0,8 Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen, tatsächlich verfügbar sind laut Habeck aber lediglich 0,5 Prozent. Dieser Anteil muss stark steigen, wenn Deutschland seine Klimaziele erfüllen will. Diese sehen vor, dass der in Deutschland verbrauchte Strom aus erneuerbaren Quellen von derzeit gut 42 auf 80 Prozent im Jahr 2030 wächst.

Bundesländer müssen unterschiedliche Flächenanteile für Windkraft bereitstellen

In dem geplanten Gesetz soll nun festgelegt werden, dass bis 2026 im Bundesschnitt 1,4 Prozent und bis 2032 zwei Prozent Fläche für Windkraft erreicht werden. Die Bundesländer sollen unterschiedliche Anteile bereitstellen: Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen müssen bis 2026 einen Anteil von 1,1 Prozent ihrer Fläche für Windräder ausweisen, sechs Jahre später dann 1,8 Prozent. Norddeutsche Länder, in denen der Wind stärker weht, wie etwa Niedersachsen, müssen bis 2032 einen größeren Anteil von 2,2 verfügbar machen, das gleiche gilt für die ostdeutschen Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Stadtstaaten wie Bremen, Berlin und Hamburg müssen weniger ausweisen, nämlich 0,5 Prozent. Auch der Austausch vorhandener Windräder durch leistungsfähigere und damit meist größere Anlagen soll erleichtert werden.

Detailansicht öffnen Wollen den Bau von Windrädern erleichtern: Steffi Lemke, Klara Geywitz und Robert Habeck stellen das Gesetzespaket in Berlin vor. (Foto: IMAGO/Frederic Kern/IMAGO/Future Image)

Politische Brisanz birgt die Regelung, dass Regelungen einzelner Länder damit ausgehebelt werden könnten. Auch landesgesetzliche Mindestabstände blieben weiter möglich, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bei der Vorstellung. "Sie dürfen aber der Erreichung der Flächenziele in den einzelnen Ländern nicht entgegenstehen." Das heißt, Ländervorschriften zum Abstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen werden hinfällig, wenn die Ausbauziele dadurch nicht eingehalten werden. Insgesamt solle die Planung der Windräder "deutlich einfacher werden", sagt Geywitz.

Die Bundesländer müssten dem Gesetzentwurf im Bundesrat nicht zustimmen, damit könnte der Bund diesen Vorrang für das Flächenziel auch gegen deren Willen durchsetzen.

Windräder künftig auch in Landschaftsschutzgebieten

Ein großer Streitpunkt der Pläne ist der Schutz seltener Vögel, die immer wieder durch die Windräder getötet werden. Nun gehen man die beiden großen ökologischen Herausforderungen Klimakrise und Artenaussterben gleichzeitig an, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Mit den neuen Regeln für den Ausbau der Windkraft soll auch das Bundesnaturschutzgesetz angepasst werden, auch in Landschaftsschutzgebieten sollen künftig Windräder errichtet werden dürfen. Lemke sprach von Standardisierungen und gemeinsamen Maßstäben beim Schutz der Tiere. Dazu soll es eine Liste gefährdeter Brutvogelarten geben - dazu zählen etwa See- und Steinadler und der Rotmilan. Man ermögliche "straffere, schnellere und rechtssichere Verfahren" für den Ausbau der Windenergie. Gefährdete Arten sollen laut Lemke zudem langfristig durch ein neues Artenhilfsprogramm bewahrt werden.

Laut Bundesregierung soll der Gesetzentwurf für das sogenannte Windflächenbedarfsgesetz noch im Juli durch den Bundestag gebracht werden und Anfang 2023 in Kraft treten.