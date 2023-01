Die Republikaner wählen ihren Fraktionsvorsitzenden wieder nicht zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Eine Stimme ging stattdessen an Donald Trump.

Auch beim siebten Versuch kriegt der Republikaner Kevin McCarthy nicht genügend Stimmen zusammen, um zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt zu werden. Die Parlamentskammer ist an diesem Donnerstagmittag (Ortszeit) zum dritten Mal zusammengekommen, um einen Sprecher zu wählen. McCarthy ist zuvor in sechs Wahlgängen gescheitert. Zwei Tage lang hatte er die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer verfehlt und wurde blamiert.

Bereits am Dienstag und Mittwoch hatten mehrere Republikaner ihrem Parteikollegen die Unterstützung verweigert und bei der Wahl um den Vorsitz für andere Kandidaten gestimmt. Danach gab es Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. McCarthy soll Zugeständnisse an seine parteiinternen Gegner gemacht haben, die rechtsaußen in der Partei stehen und teils glühende Trump-Verehrer sind. Einer von ihnen, Matt Gaetz, nannte bei der mündlichen Abstimmung sogar den Namen des Ex-Präsidenten. Theoretisch können Abgeordnete auch für Personen stimmen, die gar nicht Mitglied des US-Kongresses sind.

Da die Republikaner in der Parlamentskammer nur eine knappe Mehrheit haben, ist McCarthy fast auf jede Stimme in seiner Partei angewiesen, um zum Vorsitzenden gewählt zu werden. Auch ein Appell von Ex-Präsident Trump änderte nichts an der verfahrenen Situation. Dieser hatte McCarthy bereits unterstützt - und ihm nach dem Abstimmungsdebakel noch einmal Rückendeckung gegeben.

Es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass bei der Wahl mehr als ein Anlauf nötig ist und eine Fraktion ihren Kandidaten nicht im ersten Durchgang ins Amt wählt. Nach den Parlamentswahlen im November war der Kongress am Dienstag erstmals in neuer Konstellation zusammengekommen. Die Republikaner übernahmen die Kontrolle im Repräsentantenhaus. Im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.