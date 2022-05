Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty liefern sich eher ein Duett als ein Duell um die Macht in NRW. Wer regiert, dürften am Ende sowieso die Grünen entscheiden. Ein letztes Stimmungsbild vor der Landtagswahl am Sonntag.

Von Jana Stegemann und Christian Wernicke, Düsseldorf

Hendrik Wüst oder Thomas Kutschaty - wer gewinnt am Sonntag die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen? Der amtierende CDU-Regierungschef Wüst und sein Herausforderer von der SPD liefern sich seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, neueste Umfragen sehen die CDU aktuell bei 32 Prozent, die SPD bei 29 Prozent.

Trotzdem geriet das einzige direkte TV-Duell der beiden am Donnerstagabend im WDR zu einem harmonischen Plausch unter Landespolitikern. Duett statt Duell - so lassen sich die 75 Minuten zusammenfassen. Nicht einmal ins Wort fielen sie sich, manchmal ratterten beide einfach minutenlang Zahlen und Fakten herunter. Einen Sieger gab es nicht, es war ein eindeutiges Unentschieden.

Wegen der trauten Einigkeit zwischen den beiden Kontrahenten drängten sich andere Fragen auf: Wieso stand Thomas Kutschaty eigentlich auf einem grauen Holzpodest? Und in was für eine eigenartige Kulisse hatte der WDR ihn und den CDU-Amtsinhaber Hendrik Wüst gebracht? War das eine Gruft? Eine Schlossruine? Ein Weinkeller?

Einig waren sich Wüst und Kutschaty, dass in NRW noch mehr gegen organisierte Kriminalität und Rechtsextremismus getan werden müsse. Einig waren sie sich, dass alle Lehrkräfte von Grundschule bis Gymnasium die gleiche Bezahlung verdienen. Einig waren sie sich, dass Pflegekräfte entlastet werden müssen.

Die Unterschiede verschwimmen

Beim Ratespiel "Wo steht's geschrieben?" sollten Kutschaty und Wüst Sätze aus ihren Parteiprogrammen zuordnen, was aber leider ebenfalls wenig dazu beitrug, Unterschiede herauszuarbeiten. Wüst landet zwar mehr Treffer als Kutschaty, doch insgesamt blieb der Eindruck, dass beide nicht textsicher sind. Vielleicht, weil sich die Programme von CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen einfach zu sehr ähneln?

So verschwammen die Unterschiede. Sogar den Größenunterschied der Kandidaten - Wüst misst 1,91 Meter, Kutschaty 1,70 Meter - verwischte der WDR, wenn auch nur halbwegs geschickt. Für Kutschaty hatte der Sender eben dieses kleine Podest bereitgestellt. Je nach Kameraperspektive sah das ziemlich unglücklich aus.

Detailansicht öffnen Eine Gruft? Ein Weinkeller? Für das TV-Duell zwischen Hendrik Wüst (re.) und Thomas Kutschaty (li.) am Donnerstagabend hatte der WDR (vertreten durch die Chefredakteurinnen Ellen Ehni, re., und Gabi Ludwig) eine ganze besondere Location ausgewählt. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Und dann hatte der WDR als Austragungsort des Schlagabtausches auch noch den Saal "Grotte" in Solingen ausgewählt. Die Eventlocation Alte Schlossfabrik preist das Säulengewölbe für sein "historisches und rustikales Ambiente". Normalerweise wird hier geheiratet. In NRW sind den Umfragen zufolge nach dem 15. Mai viele Optionen denkbar: Schwarz-Grün, Rot-Grün, Jamaika, Ampel - ja, und das ist die zentrale Erkenntnis aus dem TV-Duell, warum eigentlich nicht gleich eine Groko?

Den Trends zufolge werden aber ziemlich sicher die Grünen entscheiden, wer in die Staatskanzlei einzieht. Deren Spitzenkandidatin Mona Neubaur kommt die Rolle der Königsmacherin zu. Demoskopen halten 18 Prozent für möglich, damit würden die Grünen drittstärkste Partei in NRW.

Die Grünen schicken Habeck nach NRW, die CDU Daniel Günther

Weil das Ergebnis der wichtigsten Wahl dieses Jahres auch auf Bundesebene Spuren hinterlassen wird, reisten am Freitag noch zahlreiche prominente Bundespolitiker an den Rhein. Unter anderem spricht Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Abend in Köln. Die Grünen schicken in Düsseldorf und Köln Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Bühne. Die CDU hält ihre Abschlusskundgebung auf einem Firmengelände im Münsterland ab - an der nimmt auch Daniel Günther teil, der vor einer Woche für die CDU mit 43,4 Prozent die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewann.

Für noch unentschlossene Wähler bietet der NRW-Wahlkompass der Uni Münster Entscheidungshilfe. Anhand von 30 Thesen soll jeder erkennen, wie nah oder fern seine eigenen Positionen zu den programmatischen Angeboten der Parteien sind. Für NRW gilt, dass die Positionen von SPD und Grünen einerseits und von CDU und FDP andererseits in der Landespolitik weiter auseinanderliegen als etwa vor der Bundestagswahl im vergangenen September.

Erste Zwischenergebnisse zu den Präferenzen der Wähler liegen der SZ bereits vor. Für den laut letzten Umfragen wahrscheinlichsten Fall, dass CDU und Grüne eine Regierung bilden, lauert in Koalitionsverhandlungen Sprengstoff etwa bei Fragen des Wahlrechts. Mehr als zwei Drittel der Nutzer (78 Prozent), die sich bei der Befragung als Anhänger der Grünen outeten, verlangen eine Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre. Auch die Partei selbst fordert dies und machte diese Reform sogar zum Eckstein ihres "Regierungsprogramms". Auch FDP und SPD wären dafür. Die CDU jedoch will am Mindestalter von 18 Jahren festhalten - und drei von vier CDU-Anhängern sehen dies genauso.

Weniger konfrontativ wird von den Anhängern der Parteien die Frage beantwortet, ob bei Kommunalwahlen in NRW künftig "alle Menschen, die dauerhaft hier leben", mitentscheiden sollen. Ein generelles Ausländer-Wahlrecht für Rathaus und Kreistag befürworten mehrheitlich Anhänger aller vier Parteien, SPD und Grüne sogar zu weit über 70 Prozent. Die Parteien selbst liegen da weiter auseinander: Die CDU und FDP sind dagegen, SPD und Grüne hingegen wären eindeutig dafür.