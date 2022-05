Von Jana Stegemann, Düsseldorf

Beim TV-Duell vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen herrscht über weite Strecken so traute Einigkeit zwischen den beiden Kontrahenten, dass die 75 Minuten Sendezeit sich ziehen und sich beim Zusehen unweigerlich immer wieder ganz andere Fragen aufdrängen. Wieso steht Thomas Kutschaty, der Herausforderer von der SPD, da eigentlich auf einem grauen Holzpodest? Und in was für eine eigenartige Kulisse hat der WDR ihn und den CDU-Amtsinhaber Hendrik Wüst da gebracht? Ist das eine Gruft? Eine Schlossruine? Ein Weinkeller? Und warum nur?