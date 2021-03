Migranten stehen an der Grenze, die die Stadt Matamoros in Mexiko von den USA trennt.

Seit dem 20. Januar ist der Demokrat Joe Biden neuer US-Präsident - und räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Der hat das Weiße Haus verlassen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Weißes Haus appelliert an Migranten: "Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen"

Freitag, 12. März, 00:02 Uhr: Angesichts der dramatischen Zunahme von illegalen Grenzübertritten aus Mexiko hat die US-Regierung Migranten aufgefordert, sich derzeit nicht auf den Weg in Richtung USA zu machen. "Die Grenze ist nicht offen", betonte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. "Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen." Psaki betonte, die große Mehrheit der Migranten werde auf Grundlage der Gesundheitsbestimmungen in der Coronavirus-Pandemie abgewiesen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden stehe aber zu ihrem Prinzip, unbegleitete Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken.

Die Grenzschutzbehörde CBP hatte am Mittwoch mitgeteilt, ihre Mitarbeiter hätten im Februar 100 441 Personen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen - 28 Prozent mehr als im Vormonat und fast drei Mal so viele wie im Februar vergangenen Jahres. 72 113 Migranten seien wieder zurückgeschickt worden. Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen stieg nach CBP-Angaben von 3490 im Februar 2020 auf 9457 im vergangenen Monat. Die Behörde führte den Anstieg der Zahlen insgesamt unter anderem auf anhaltende Gewalt, Naturkatastrophen und Armut in zentralamerikanischen Staaten zurück.

Die Biden-Regierung vermeidet es trotz der stark steigenden Zahlen bislang, von einer Krise an der Südgrenze zu sprechen. Psaki nannte die Situation am Donnerstag "eine enorme Herausforderung". Die Regierung suche nach Möglichkeiten, die Zahl der Kinder zu reduzieren, die die gefährliche Reise auf sich nähmen. Man prüfe auch Schritte, mit denen Minderjährige nach einem Grenzübertritt schneller in spezielle Einrichtungen gebracht oder mit Familienmitgliedern in den USA zusammengeführt werden könnten. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte eine extrem restriktive Migrationspolitik verfolgt.

USA verhängen weitere Sanktionen gegen Militärjunta in Myanmar

Donnerstag, 11. März, 00:40 Uhr: Die USA verschärfen ihre Sanktionen wegen des Putsches in Myanmar. Das US-Finanzministerium kündigte am Mittwoch an, zwei erwachsene Kinder von Junta-Chef Min Aung Hlaing, die vom Verhalten ihres Vaters profitiert haben sollen, auf die Schwarze Liste zu setzen. "Wir werden nicht zögern, weitere Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die zur Gewalt anstiften und den Willen des Volkes unterdrücken," sagte US-Außenminister Antony Blinken. Er warnte, dass weitere Strafmaßnahmen folgen könnten und verurteilte die Festnahme von über 1700 Personen und das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte bei den friedlichen Protesten. Bislang sind dabei mehr als 60 Menschen getötet worden.

Auch Großbritannien prüfe zusätzliche Maßnahmen gegen Myanmar, erklärte Außenminister Dominic Raab nach dem Schritt der USA. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass es dem Regime nicht erlaubt werden darf, von Machtmissbrauch und Menschenrechtsverletzungen zu profitieren", teilte Raab auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die USA hatten nach dem Putsch bereits Sanktionen gegen ranghohe Generäle in Myanmar verhängt, auch gegen Junta-Chef Hlaing. Der Oberbefehlshaber führte den Putsch am 1. Februar an und setzte sich selbst an die Spitze des regierenden Staatsverwaltungsrates. Seine beiden Kinder kontrollieren insgesamt sechs Firmen in Myanmar. Unternehmen und Personen auf der Schwarzen Liste wird das US-Vermögen eingefroren, Geschäftsbeziehungen werden untersagt.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch begrüßte den Schritt des US-Finanzministeriums, da er direkt auf das Einkommen von Hlaing abziele, forderte aber stärkere Sanktionen. "Dies sind nicht die Art von Strafmaßnahmen, von denen wir glauben, dass sie zu einer Verhaltensänderung führen werden. Wir empfehlen, dass sie sich auf die laufenden Einkommensströme konzentrieren, die weitaus größer sind und, wenn sie abgeschnitten würden, weitaus schmerzhafter für das Militär als Institution wären," sagte John Sifton, Asien-Direktor von Human Rights Watch.

Bislang haben sich die Vereinigten Staaten zurückgehalten, Sanktionen gegen die Militärkonglomerate Myanmar Economic Corporation (MEC) und Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) zu verhängen, die vom Militär benutzt werden, um große Teile der Wirtschaft des Landes zu kontrollieren.

Blinken bekräftigt US-Widerstand gegen Nord Stream 2

Donnerstag, 11. März, 00:16 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat den Widerstand der Regierung von US-Präsident Joe Biden gegen die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bekräftigt. "Wir sind dagegen, und werden das auch weiterhin sein", sagte Blinken bei einer Anhörung im Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Die Pipeline verstoße gegen die EU-Prinzipien für Energiesicherheit. Sein Ministerium prüfe eingehend, ob gegen weitere Unternehmen wegen ihrer Mitarbeit beim Bau der Ostsee-Pipeline Strafmaßnahmen auf Basis der US-Sanktionsgesetze verhängt werden müssten.

Der hochrangigste Republikaner in dem Ausschuss, Michael McCaul, rief die Regierung des Demokraten Biden dazu auf, die Fertigstellung der Pipeline zu verhindern und weitere Sanktionen gegen beteiligte Unternehmen zu verhängen. Alles andere wäre ein Sieg für Kremlchef Wladimir Putin, sagte McCaul. "Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass die starken Erklärungen der Regierung gegen die Pipeline nicht mit gleich starken Maßnahmen einhergehen."

Bislang haben die USA wegen Nord Stream 2 lediglich Sanktionen gegen das russische Unternehmen KVT-RUS verhängt, das das Verlegeschiff Fortuna betreibt - diese Strafmaßnahmen hatte die Regierung des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit im Januar noch verkündet. In einem im vergangenen Monat vom US-Außenministerium unter Blinken veröffentlichten Bericht wurden entgegen der Erwartungen keine weiteren Unternehmen mit Strafmaßnahmen belegt oder bedroht.

Die USA laufen Sturm gegen das Projekt, weil sie eine zu große Abhängigkeit ihrer Partner in Europa von Russland befürchten. Kritiker der USA argumentieren dagegen, die Vereinigten Staaten wollten vielmehr ihr eigenes Gas in Europa verkaufen. Die Pipeline ist nach Blinkens Worten inzwischen zu 95 Prozent fertiggestellt.

USA stufen IS-Ableger im Kongo und in Mosambik als Terrorgruppe ein

Mittwoch, 10. März, 23.39 Uhr: Die US-Regierung hat Ableger der Miliz Islamischer Staat (IS) im Kongo und in Mosambik als globale Terrororganisationen eingestuft. Damit werden die Gruppen und ihre Anführer mit Sanktionen belegt, US-Firmen und Bürger dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Ausländischen Banken, die weiter mit ihnen Geschäfte machen, drohen damit ebenfalls Sanktionen. Diese Gruppen hätten Terroranschläge verübt oder stellten mit Blick auf weitere Angriffe ein "bedeutendes Risiko" dar, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch.

In Mosambik im Südosten Afrikas ist eine Gruppe militant islamistischer Extremisten betroffen, die im Erdgas-reichen Norden des Landes für zahlreiche Gräueltaten verantwortlich gemacht wird. Die US-Regierung bezeichnet die Gruppe als IS-Mosambik, nennt aber auch die Namen Ansar Al-Sunnna und Al-Shabaab. Die Gruppe habe sich 2018 zum IS bekannt, hieß es. IS-Mosambik habe unter Führung von Abu Yasir Hassan hunderte Zivilisten getötet und sei in der Provinz Cabo Delgado auch für "eine Reihe großer und ausgeklügelter Angriffe" verantwortlich, bei denen der wichtige Hafen von Mocimboa da Praia eingenommen worden sei. Die Angriffe im Norden des Landes hätten fast 700 000 Menschen in die Flucht getrieben, hieß es weiter.

Im zentralafrikanischen Staat Kongo betrifft die Terror-Einstufung die Gruppe ADF, die vor allem in den östlichen Provinzen Nord-Kivu und Ituri aktiv ist. Unter der Führung von Seka Musa Baluku habe der IS-Ableger den Vereinten Nationen zufolge allein im vergangenen Jahr bei Angriffen rund 850 Zivilpersonen getötet, hieß es. Die ADF und mehrere ihrer Anführer waren von den USA auch bereits zuvor auf anderere rechtlicher Grundlage mit Sanktionen belegt worden.

Merrick Garland als neuer Justizminister bestätigt

Mittwoch, 10. März, 21.46 Uhr: Merrick Garland ist der neue Justizminister der USA. Der US-Senat bestätigte am Mittwoch die Nominierung - 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten für Garland. Der 68-Jährige hat versprochen, in seinem neuen Amt Unabhängigkeit und Überparteilichkeit walten zu lassen und nicht im Sinne des Präsidenten, sondern des amerikanischen Volkes zu handeln. Der bisherige Bundesrichter will zudem der Aufarbeitung des Angriffs von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf das US-Kapitol Priorität einräumen.

Ex-Präsident Barack Obama wollte Garland 2016 zum Richter am Supreme Court machen. Die Personalie scheiterte aber am Widerstand der Republikaner im Senat. Das Votum am Mittwoch hat aber gezeigt, dass Garland überparteiliche Unterstützung genießt.

US-Kongress bringt Bidens 1,9-Billionen-Dollar-Hilfspaket auf den Weg

Mittwoch, 10. März, 20.50 Uhr: Der Weg für das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden ist frei. Die Gesetzesvorlage für eines der größten Konjunkturprogramme aller Zeiten nahm die letzte parlamentarische Hürde im Kongress. Sieben Wochen nach seinem Amtsantritt feiert Biden damit seinen ersten großen politischen Erfolg als Präsident. Experten erwarten, dass die Hilfen die US-Wirtschaft nach dem dramatischen Einbruch im vergangenen Jahr kräftig anschieben werden. Das Weiße Haus kündigte an, das Paket "mit voller Kraft voraus" umzusetzen. "Dies ist ein historischer Tag", sagte die demokratische Abgeordnete Jan Schakowsky.

Bidens Demokraten setzten das Paket dank ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus gegen den erbitterten Widerstand der Republikaner durch. Der Senat, in dem die Demokraten ebenfalls ein knappes Übergewicht haben, hatte bereits am Wochenende grünes Licht gegeben. Das Präsidialamt kündigte an, dass Biden das Gesetz voraussichtlich am Freitag unterzeichnen werde.

Vorgesehen sind unter anderem Einmal-Schecks in Höhe von 1400 Dollar für nahezu alle Amerikaner außer Besserverdiener. Das allein lässt sich der Bund 400 Milliarden Dollar kosten - in der Hoffnung, so vor allem den Konsum anzukurbeln, eine zentrale Säule der amerikanischen Konjunktur. Außerdem sind Finanzspritzen für die Bundesstaaten und Kommunen, für Schulen und Kindergärten geplant. Familien mit Kindern bekommen Steuernachlässe. Die Arbeitslosenhilfe wird für mehrere Monate aufgestockt. Und es soll mehr Geld in die Corona-Impfkampagne fließen, in Impfstoffe und Tests, um schneller noch mehr Amerikaner gegen das Virus zu schützen und so wieder mehr Sicherheit und Normalität im Alltag einkehren zu lassen.

Einsatz der Nationalgarde am Kapitol wird verlängert

Mittwoch, 10. März, 01.45 Uhr: Die Nationalgarde wird die lokalen Sicherheitskräfte am US-Kapitol in Washington noch mindestens zweieinhalb weitere Monate unterstützen. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe einen Antrag der Kapitol-Polizei auf Verlängerung bis zum 23. Mai bewilligt, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby. Die Zahl der Nationalgardisten werde halbiert: Künftig sollen noch 2300 Kräfte im Einsatz sein. Zuletzt sicherten rund 5200 Soldaten den Kongresssitz. Ursprünglich sollte der Einsatz zur Verstärkung der örtlichen Sicherheitskräfte am Freitag enden.

Die Nationalgarde war zur Verstärkung angerückt, nachdem Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump am 6. Januar das Kapitol gewaltsam gestürmt hatten. Die Kapitol-Polizei geriet danach in die Kritik, weil die Sicherheitskräfte des Parlaments den Angriff nicht abwehren konnten. Mindestens fünf Menschen kamen bei den Krawallen ums Leben, darunter ein Polizist. Das FBI stuft die Erstürmung des Kapitols als inländischen Terrorismus ein.

Nord Stream 2: Republikaner warnen vor Hintertür-Deal

Dienstag, 9. März, 02.37 Uhr: Republikanische Kongressabgeordnete haben die Regierung von US-Präsident Joe Biden im Konflikt um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vor einem "Deal durch die Hintertür" mit Deutschland gewarnt. Auf starke Äußerungen der Regierung gegen die Pipeline seien keine ebenso starken Maßnahmen gefolgt, beklagten die Republikaner in einem am Montag veröffentlichten Brief an Außenminister Antony Blinken. "Wir befürchten, dass diese Diskrepanz nur durch den Wunsch erklärt werden kann, Raum für einen Deal durch die Hintertür mit Deutschland zu lassen. Jede Abmachung, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 nicht stoppt, wäre fehlgeleitet."

Die Republikaner forderten Blinken auf, weitere an dem Projekt beteiligte Unternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen. Bislang haben die USA wegen Nord Stream 2 lediglich Sanktionen gegen das russische Unternehmen KVT-RUS verhängt, das das Verlegeschiff Fortuna betreibt - diese Strafmaßnahmen hatte die Regierung des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump kurz vor dem Ende seiner Amtszeit im Januar noch verkündet. Das Unternehmen und das Schiff wurden auch in einem kürzlich an den Kongress übermittelten Bericht der neuen Regierung ausdrücklich erwähnt. Weitere Unternehmen wurden darin aber entgegen der Erwartungen nicht mit Strafmaßnahmen belegt oder bedroht, was die Republikaner kritisieren.

Die Republikaner vermuten offenbar, dass die Biden-Regierung auf weitere Sanktionsandrohungen verzichten könnte, wenn Deutschland Zusagen machen würde - etwa Investitionen in die europäische Energieinfrastruktur versprechen würde. Eine solche Absprache würde nicht nur die Sicherheitsinteressen der USA und Europas untergraben, sondern auch einen Affront gegen den US-Kongress darstellen, heißt es in dem Brief an Blinken. Man unterstütze die Bemühungen, die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland wiederzubeleben. Bei Nord Stream 2 gehe es aber nicht nur um ein "Ärgernis" in den Beziehungen mit Berlin, sondern um ein Projekt, über das Russland seinen Einfluss vergrößern wolle.