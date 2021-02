Von Matthias Kolb, Brüssel

Die EU-Außenminister haben als Reaktion auf die Verurteilung des Kremlkritikers Alexej Nawalny weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Wie erwartet wird nun mit den notwendigen Vorbereitungen für Strafmaßnahmen begonnen, die im März in Kraft treten sollen. Dabei dürfte es um Einreiseverbote in die EU gehen sowie um Kontensperrungen gegen Personen, die an der Inhaftierung und Verurteilung Nawalnys beteiligt waren.

Als mögliche Betroffene gelten laut Reuters und dpa Generalstaatsanwalt Igor Krasnow und Ermittlungskomitee-Chef Alexander Bastrykin. Zudem werden auch die Namen des Chefs des Gefängnisdienstes, Alexander Kalaschnikow, sowie des Leiters der Nationalgarde, Viktor Solotow, genannt.

Vor Beginn des Treffens hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gesagt, Russland sei auf einem "Konfrontationskurs" mit der EU. Er kritisierte, dass Moskau viele Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) missachte. Wie der EGMR fordert die EU die sofortige Freilassung von Nawalny und seinen vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, die bei Demonstrationen verhaftet wurden. Borrell, der Anfang Februar in Moskau nach Ansicht vieler zu zurückhaltend auf Attacken des russischen Außenministers Sergej Lawrow reagiert hatte, hatte von den Mitgliedstaaten eine "geschlossene und entschlossene Antwort" gefordert, die nun erteilt wurde.

Maas will "konstruktiven Dialog"

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte bei seiner Ankunft in Brüssel als Begründung für neue Sanktionen angeführt, dass Nawalny seine Haft auch noch in einem Straflager verbringen müsse. Maas betonte aber, dass die EU aber auch über Wege reden werde, wie man mit Russland in einem "konstruktiven Dialog" bleiben könne.

Diesen Ansatz hält Leonid Wolkow für völlig falsch. Der Stabschef von Alexei Nawalny lebt im Exil in Vilnius und Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis hatte am Sonntagabend ein Abendessen mit Wolkow und einem weiteren Vertrauten Nawalnys organisiert. Alle 27 EU-Staaten waren durch ihre Außenminister oder Botschafter vertreten. Am Montag zweifelte Wolkow vor Journalisten diese Logik des "Brückenbauens" an: "Wladimir Putin hat gezeigt, dass ihm Russlands Verpflichtungen gegenüber der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen oder dem GMR egal sind."

"Zeichen der Schwäche"

Der 40-Jährige hält es für abwegig, dass Russlands Präsident daher im Kampf gegen den Klimawandel Zusagen einhalten werde. Zudem halte Putin "Dialog für ein Zeichen der Schwäche". Als Beleg nannte Wolkow die öffentliche Demütigung Borrells, der auch nach Moskau gereist war, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten.

Die zweite Botschaft des Nawalny-Teams an die EU-Staaten lautet, das brutale Vorgehen des Kremls im weiteren Kontext der für September geplanten Parlamentswahl zu sehen. Wer als Kandidat gegen die Kremlpartei "Einiges Russland" in Frage komme, solle außer Landes getrieben, verhaftet oder eingeschüchtert werden, sagte Wolkow. Gemeinsam mit Iwan Schdanow, dem Chef des Antikorruptionsfonds, wiederholte er seinen Vorschlag, bei den Sanktionen vor allem die Oligarchen aus Putins Umfeld ins Visier zu nehmen. Eine Liste mit 35 Namen, auf der etwa der Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramowitsch, haben sie an US-Präsident Joe Biden sowie an Borrell und Ursula von der Leyen geschickt.

"Zwei Seiten derselben Medaille"

Gerade westeuropäische Diplomaten sind skeptisch, dass den schwerreichen Oligarchen eine konkrete Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen werden kann, die auch vor Gericht Bestand habe. Wolkow kennt diese Bedenken, doch seiner Überzeugung nach gehören diese Männer zur "Unterdrückungsmaschinerie" des russischen Machtapparats: "Jene Personen, die Repressionen ausführen, könnten ohne die Unterstützung der Oligarchen nicht existieren. Dies sind zwei Seiten derselben Medaille."

Wolkow betonte, dass man in Fragen der Sanktionen "realistisch" bleiben müsse und Putin deswegen nicht stürzen werde. Das Hauptziel, nämlich die Freilassung Nawalnys, müsse man in Russland erreichen: durch große Proteste im Frühling sowie durch eine gute Kampagne im Vorfeld der Dumawahl.

Dass die EU-Außenminister zwei Stunden lang per Videokonferenz mit US-Außenminister Tony Blinken sprechen konnten, wurde in Brüssel und vielen Hauptstädten als positives Signal gesehen. Während der frühere Präsident Donald Trump die EU als "Feind" der USA ansieht, möchte Biden das transatlantische Bündnis stärken. Neben dem Umgang mit Russland und dem Atomabkommen mit Iran dürfte Blinken die Beziehungen zu China angesprochen haben: Hier wünscht sich auch die Biden-Regierung von den Europäern einen härteren Kurs, der stärker auf der amerikanischen Linie liegt.