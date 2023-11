Am Pult im wohl wichtigsten Parlament der Welt steht ein Mann, den bis vor Kurzem nur Experten kannten. Mike Johnson ist seit drei Wochen der Sprecher im US-Repräsentantenhaus, als solcher ist er die Nummer drei im Staat nach Präsident Joe Biden und seiner Vize Kamala Harris. Nun darf sich der erzkonservative Republikaner mit jenem Streit beschäftigen, der seinen Vorgänger den Job gekostet hat: Er soll dafür sorgen, einen neuen Haushalt durch den zerstrittenen Kongress zu bringen, und so verhindern, dass ab dem Wochenende Amerikas Verwaltung stillsteht.

Kevin McCarthy hatte sich Ende September mit gemäßigten Parteifreunden und Demokraten darauf geeinigt, die Regierung Biden wenigstens vorläufig zu finanzieren. So blieb den USA der Shutdown vor einem guten Monat erspart. Republikanische Hardliner nahmen den Kompromiss allerdings dann Anfang Oktober zum Anlass, McCarthy zu stürzen. Jetzt muss der Nachfolger schauen, wie er der nächsten Deadline zuvorkommt.

Ohne Einigung bis Samstag stünden Teile der USA still

Das Übergangsbudget gilt nur noch bis zu diesem Samstag. Gibt es bis dahin keine Einigung, dann würden Verwaltungsbeamte vorübergehend unbezahlt freigestellt, Nationalparks und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen werden. Auch der zivile Flugverkehr wäre betroffen - ungelegen kämen solche Engpässe besonders vor Thanksgiving am Donnerstag kommender Woche, dem großen Familienfest. Entsprechend eilig hatte es Johnson, und es sah so aus, als habe er zwischen den Lagern einen Weg gefunden. Zu welchem Preis?

Noch am Dienstag wollte er den Abgeordneten einen zweistufigen Plan präsentieren, der die staatlichen Stellen zumindest bis Anfang kommenden Jahres offen hält. Seit den US-Zwischenwahlen im vergangenen Jahr sind seine Republikaner in dieser Kammer zwar anders als im Senat knapp in der Überzahl, aber um den Vorschlag durchzubringen, bräuchte er eine Zweidrittelmehrheit und mithin Stimmen der Demokraten. Solche überparteiliche Zusammenarbeit wiederum hatte McCarthy die Rebellion der Hardliner eingebracht.

Demokraten wollten Johnsons Entwurf nur deshalb unterstützen, weil er keine weiteren Forderungen nach größeren Sparmaßnahmen enthält. Die Mittel für Veteranen, Verkehr, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Landwirtschaft, Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, Energie- und Wasserprogrammen sowie für militärische Baumaßnahmen würden bis zum 19. Januar verlängert. Alles andere liefe nach dieser Version am 2. Februar aus, bis zu diesen Stichtagen müsste nachverhandelt werden.

Was mit den Militärhilfen für die Ukraine oder Taiwan passiert, ist weiterhin unklar

Der Zwist würde auf diese Weise immer tiefer in den Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 geschoben werden, also in die Monate vor dem mutmaßlich zweiten Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Unklar bleibt, was mit wesentlichen Teilen jenes Hilfspakets geschieht, das Biden kürzlich beantragt hat. Da geht es um 105 Milliarden Dollar, mehr als 60 Milliarden Dollar davon für die Ukraine. Der Rest verteilt sich unter anderem auf Israel, Taiwan und die US-Südgrenze.

Die Republikaner hatten verlangt, die 14,3 Milliarden Dollar für Israel an Einschnitte bei der von ihnen verhassten Steuerbehörde IRS zu knüpfen. Die Unterstützung der Ukraine lehnen Rechtsaußen ohnehin ab. Mike Johnson stand bis zu seinem Aufstieg an der Seite dieser Trump-Verehrer, anders wäre er niemals in dieses Amt geraten. Er gehörte zu jenen Republikanern, die vor wenigen Wochen lieber Teile der USA dichtgemacht hätten, als McCarthys Einigung mit den Demokraten durchzuwinken.

Demokraten signalisieren die Bereitschaft zur Kooperation

Das hat sich geändert, seit Mr. Johnson selbst den Holzhammer halten darf. Da sucht er notfalls Beistand. Der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer sagt, das Angebot sei weit davon entfernt, perfekt zu sein, doch es könne funktionieren. "Wir müssen abwarten, was sie uns vorlegen", antwortete Präsident Biden am Montag auf die Frage, ob er unterschreiben oder sein Veto einlegen werde. Er ist auf dem Weg nach San Francisco, um am Mittwoch Xi Jinping aus China zu treffen.

Teile der republikanischen Radikalenfront lassen Johnson bis auf Weiteres gewähren, darunter Vertreter des sogenannten Freedom Caucus. Andere lehnen kategorisch ab, was moderate Mandatsträger okay finden. Scharfmacher wie Chip Roy, Matt Gaetz und Marjorie Taylor Greene gaben sogleich bekannt, dass sie mit Nein stimmen würden. Der immer noch recht neue Speaker befindet sich bei seinem Balanceakt ziemlich genau in jener Position, aus der McCarthy zu Beginn dieses bunten Herbstes bald abstürzte. Sein Vorteil, noch: Mike Johnson ist bisher der Sprecher von Trumps Gnaden.

Johnson sagt, seine Frau habe "die letzten Wochen auf den Knien im Gebet zu Gott verbracht"

Es sieht nicht so aus, als wollten ihn Trumps Leute sofort wieder hinwegputschen. Die Suche nach einem Kandidaten ihres Geschmacks hatte lange genug gedauert. Sein Nachfolger sei für den Rest der Amtszeit sicher, glaubt McCarthy, den es zuletzt erwischt hatte: "Mit wem wollen Sie ihn denn ersetzen?" Zu Johnsons Verbündeten zählen die christlichen Fundamentalisten unter den Republikanern. Ihr Auserwählter ist ein evangelikaler Gegner von Abtreibungen und gleichgeschlechtlicher Ehe, der Politik mit der Bibel machen will.

In seiner ersten Rede als Speaker berichtete Johnson im Kapitol, dass seine Frau leider nicht dabei sein könne: "Sie hat die letzten Wochen auf den Knien im Gebet zu Gott verbracht und ist ein wenig erschöpft."