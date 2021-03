Seit dem 20. Januar ist der Demokrat Joe Biden neuer US-Präsident - und räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Der hat das Weiße Haus verlassen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Biden für Reform des US-Senats

Mittwoch, 17. März, 02:52 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich für die Reform einer Prozedur ausgesprochen, die es einer Minderheit im US-Senat ermöglicht, viele Vorhaben der Mehrheit zu blockieren. Das Verfahren müsse nicht abgeschafft, aber erschwert werden, sagte Biden dem Sender ABC. Die sogenannte Filibuster-Regel gilt im Grundsatz seit mehr als 100 Jahren. Sie besagt, dass bei Gesetzesvorhaben 60 der 100 Senatoren einem Ende der Debatte zustimmen müssen, damit es überhaupt zur Abstimmung kommen kann.

Biden schlug nun vor, dies erneut zu erschweren: Eine Abstimmung könnte dann nur aufgehalten werden, solange ein Senator tatsächlich noch im Plenum spricht. Früher kamen solche Marathon-Reden häufiger vor, zuletzt waren die Regeln aber geändert worden. "Man musste aufstehen und das Plenum besetzen, man musste weitersprechen", erinnerte sich der frühere Senator Biden an die alte Regel. "Sobald man aufhörte zu reden, hatte man verloren." Die Fähigkeit der Minderheit, so viele Initiativen der Mehrheit zu blockieren, schade dem Land, sagte Biden. "Die Demokratie tut sich schwer zu funktionieren", sagte der Präsident in dem Interview, das in Auszügen am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Die Republikaner im Senat haben die Demokraten vor einer Reform des Filibusters gewarnt. Minderheitsführer Mitch McConnell sagte am Dienstag, der Senat würde in einem solchen Fall einer Massenkarambolage von 100 Autos gleichen. "Nichts geht mehr", schrieb er auf Twitter. Die Republikaner würden alles blockieren, drohte er.

Bidens Demokraten kontrollieren im Senat genau 50 Stimmen. Bei einem Patt kann allerdings Vizepräsidentin Kamala Harris, die von Amts wegen auch Präsidentin des Senats ist, den Demokraten zum Sieg verhelfen. Bidens ambitionierte Pläne - von der Reform der Einwanderung zur Bekämpfung des Klimawandels oder Steuererhöhungen zur Finanzierung von Infrastrukturausgaben - könnten am Filibuster scheitern. Bei den Demokraten werden daher die Rufe immer lauter, die Regel abzuschaffen oder mindestens zu reformieren. Im Repräsentantenhaus, der zweiten Kammer des US-Kongresses, ist bei Gesetzesvorhaben eine einfache Mehrheit ausreichend.

US-Geheimdienst: Putin wollte Wahl 2020 für Trump beeinflussen

Mittwoch, 17. März, 01:25 Uhr: Nach Ansicht des US-Geheimdienstes hat sich Russland im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl im November für den damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt. Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Regierung hätten die versuchte Manipulation mit "irreführenden oder unbegründeten Behauptungen" gegen Herausforderer Joe Biden "entweder durchgeführt oder zumindest genehmigt", heißt es in dem 15-seitigen Bericht, der am Dienstag vom Geheimdienst freigegeben wurde. Auch "andere hochrangige Beamte" wie Sicherheits- und Geheimdienstbeamte seien beteiligt gewesen, "die nach unserer Einschätzung nicht handeln würden, ohne zumindest Putins stillschweigende Zustimmung zu erhalten". Eine der Strategien der Regierung in Moskau sei es gewesen, Biden und seiner Familie im Zusammenhang mit der Ukraine Korruption vorzuwerfen. Über die Ukraine-Affäre stolperte Trump während seiner Amtszeit und musste sich einem Impeachment-Verfahren stellen.

Die Regierung in Washington werde bereits kommende Woche mit Sanktionen gegen die Regierung in Moskau auf die Einflussnahme reagieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme, ob Sanktionen gegen Russland bereits kommende Woche verhängt würden, von denen zuerst der Sender CNN berichtete.

Dem Bericht zufolge soll sich auch andere Länder bemüht haben, die Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, einschließlich einer "mehrgleisigen verdeckten Einflusskampagne" des Iran, die Trump untergraben sollte. Als Präsident zog Trump die Vereinigten Staaten aus einem multilateralen Atomabkommen mit dem Iran heraus und verhängte neue Sanktionen. Auch Kuba, Venezuela und die libanesische, militante Gruppe Hisbollah wollten dem Papier zufolge Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl nehmen. Obwohl die Versuche "im Umfang kleiner waren als die von Russland und Iran". China habe hingegen nicht versucht, die Wahl zu beeinflussen. Trumps Anhänger hatten während des Wahlkampfes wiederholt behauptet, China mische sich zugunsten Bidens ein.

Trump empfiehlt Corona-Impfung und warnt vor eskalierender Krise an der Grenze zu Mexiko

Mittwoch, 17. März, 00:55 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat den Menschen in den USA empfohlen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfungen seien "sicher", "großartig" und "unglaublich" wirksam, sagte Trump dem Sender Fox News. Auf die Frage der Moderatorin, ob er den Zuschauern eine Impfung nahelegen würde, sagte der Republikaner: "Ich würde es vielen Menschen empfehlen, die sie nicht wollen - und viele der Menschen haben für mich gestimmt, wirklich."

Umfragen zufolge betrachten in den USA vor allem viele Republikaner die Corona-Impfung mit Skepsis. Trump, der nach einer Corona-Infektion im vergangenen Jahr selbst an Covid-19 erkrankt war, hatte sich vor dem Ende seiner Amtszeit im Januar noch impfen lassen, wie US-Medien berichteten. Trump bestritt dies in dem Gespräch nicht.

Trump ließ dabei jedoch auch eine Hintertür offen für jene, die sich nicht impfen lassen wollen. "Wir haben unsere Freiheiten und müssen uns daran halten, und das sehe ich auch so. Aber es ist eine großartige Impfung, es ist eine sichere Impfung", sagte Trump.

Angesichts der Politik seines Nachfolgers Joe Biden warnte des Ex-Präsident in dem Interview mit Fox News auch vor einer Krise beispiellosen Ausmaßes an der Südgrenze zu Mexiko. "Hunderttausende" Migranten machten sich auf den Weg in die USA, sagte Trump. Die Zahlen würden auf ein Niveau ansteigen, "das es noch nie zuvor gab".

Der Republikaner hatte eine harte Abschottung der Südgrenze zu einer seiner Prioritäten gemacht. Die Regierung des Demokraten Biden hat diese Politik bereits zum Teil zurückgedreht. Seither ist die Zahl der ankommenden Migranten und Flüchtlinge deutlich gestiegen, darunter sind auch viele unbegleitete Minderjährige. Biden selbst appellierte in einem Interview am Dienstag an die Migranten: "Kommt nicht. (...) Verlasst Eure Stadt oder Gemeinschaft nicht." Biden sagte dem Sender ABC, an der Südgrenze gebe es seit Jahren Probleme. Die Migranten kämen nicht wegen ihm, betonte er.

Ureinwohnerin Deb Haaland als Innenministerin bestätigt

Dienstag, 16. März, 00:18 Uhr: Die demokratische Kongressabgeordnete Deb Haaland ist als erstes Mitglied einer Native-American-Nation als US-Innenministerin in der Geschichte der USA vom Senat bestätigt. Eine Mehrheit des Senats bestätigte am Montag (Ortszeit) ihre Nominierung als Innenministerin im Kabinett des demokratischen Präsidenten Joe Biden. Sie sollte in Kürze vereidigt werden. Die 60-jährige Demokratin Haaland aus dem Bundesstaat New Mexico gehört zum Stamm der Pueblo of Laguna. Ihrer Webseite zufolge lebt ihre Familie seit mehr als 30 Generationen in dem südwestlichen Bundesstaat.

"Angesichts der langen und gestörten Beziehung zwischen der Bundesregierung und den Stammesnationen ist der Aufstieg von Repräsentantin Haaland an die Spitze des Innenministeriums ein zutiefst wichtiger Moment für Amerika", sagte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, vor der Abstimmung. In den USA ist das Innenministerium mit seinen rund 70 000 Mitarbeitern vor allem für die Verwaltung des bundeseigenen Landes zuständig. Das Ministerium entscheidet beispielsweise darüber, ob Naturschutzgebiete ausgewiesen werden oder ob Energiegewinnung wie Fracking erlaubt ist. In den Verantwortungsbereich fallen auch die Nationalparks sowie wichtige Angelegenheiten mit Bezug zu den rund 1,9 Millionen Ureinwohnern. Die innere Sicherheit hingegen - die in Europa zum Verantwortungsbereich der Innenministerien zählt - ist in den USA Aufgabe des Heimatschutzministeriums.

Nach Vizepräsident Charles Curtis von 1929 bis 1933 ist sie erst die zweite Native American mit Kabinettsrang, aber die erste als Ministerin.

US-Regierung gewährt Menschen aus Myanmar besonderen Schutz

Samstag, 13. März, 02:02 Uhr: Nach dem Putsch in Myanmar ermöglicht die US-Regierung Menschen aus dem südostasiatischen Land vorerst den Verbleib in den USA, wenn sie sich bereits dort aufhalten. Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas verfügte einen "temporären Schutzstatus" für Myanmarer und Personen mit ihrem letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort in Myanmar, wie das Ministerium in Washington mitteilte. Der besondere Status für Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen schützt vor Abschiebungen oder Festnahmen wegen überzogener Aufenthaltsgenehmigungen. Im Fall von Myanmar (das frühere Birma) gilt er zunächst für 18 Monate.

"Wegen des Militärputsches und der brutalen Gewalt der Sicherheitskräfte gegen die Zivilbevölkerung leidet das myanmarische Volk in vielen Teilen des Landes unter einer komplexen und sich verschlimmernden humanitären Krise", erklärte Mayorkas zur Begründung. Er sprach von einer "schrecklichen Situation". In Myanmar gehen Einsatzkräfte seit dem Putsch von Anfang Februar mit zunehmender Härte gegen Demonstranten vor.

Berichte: Minneapolis einigt sich mit Floyd-Familie auf Vergleich

Freitag, 12. März, 20:35 Uhr: Fast ein Jahr nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hat sich die Stadt mit der Familie auf einen Vergleich in Höhe von 27 Millionen US-Dollar (etwa 22,6 Millionen Euro) geeinigt. Der Stadtrat der Großstadt im Bundesstaat Minnesota habe die Vereinbarung am Freitag einstimmig gebilligt, berichteten die New York Times und der Nachrichtensender CNN. Der Anwalt der Familie, Ben Crump, sprach auf Twitter von einer "historischen Einigung". Dies beweise, dass das Leben schwarzer Menschen nicht länger als "trivial, unwichtig oder der Konsequenzen unwürdig" abgetan werden könne.

Nach Floyds Tod am 25. Mai vergangenen Jahres hatte die Familie die Stadt sowie vier am Einsatz beteiligte Polizisten verklagt. Der Stadtverwaltung wurde "bewusste Gleichgültigkeit" vorgeworfen. Sie habe es versäumt, gegen gefährliche Polizeipraktiken vorzugehen und ihre Polizeibeamten richtig zu schulen. Damit habe sie eine Kultur exzessiver Gewalt und Straflosigkeit gefördert.

Der unbewaffnete Schwarze war bei der Festnahme getötet worden. Der weiße Polizist Derek Chauvin presste sein Knie minutenlang auf Floyds Hals, obwohl dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Nach der Tötung gab es in den USA monatelang Massenproteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Polizisten hatten Floyd wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Sie wurden entlassen und angeklagt.

Derzeit läuft vor einem Gericht in Minneapolis die Auswahl der Geschworenen für den Prozess gegen den Hauptangeklagten Chauvin. Zur Last gelegt wird ihm Mord zweiten Grades ohne Vorsatz. Darauf stehen bis zu 40 Jahre Haft. Zudem wird ihm Totschlag zweiten Grades vorgeworfen, was mit zusätzlich 10 Jahren Haft geahndet werden könnte.

Am Donnerstag ließ der Richter auch den Anklagepunkt Mord dritten Grades zu, worauf bis zu 25 Jahre Haft stehen. Das Hauptverfahren soll am 29. März beginnen.

Auch den drei weiteren beteiligten Ex-Polizisten könnten im Fall einer Verurteilung langjährige Haftstrafen drohen. Sie stehen in einem separaten Verfahren vor Gericht, das erst am 23. August beginnen soll.

Weißes Haus appelliert an Migranten: "Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen"

Freitag, 12. März, 00:02 Uhr: Angesichts der dramatischen Zunahme von illegalen Grenzübertritten aus Mexiko hat die US-Regierung Migranten aufgefordert, sich derzeit nicht auf den Weg in Richtung USA zu machen. "Die Grenze ist nicht offen", betonte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. "Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen." Psaki betonte, die große Mehrheit der Migranten werde auf Grundlage der Gesundheitsbestimmungen in der Coronavirus-Pandemie abgewiesen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden stehe aber zu ihrem Prinzip, unbegleitete Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken.

Die Grenzschutzbehörde CBP hatte am Mittwoch mitgeteilt, ihre Mitarbeiter hätten im Februar 100 441 Personen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen - 28 Prozent mehr als im Vormonat und fast drei Mal so viele wie im Februar vergangenen Jahres. 72 113 Migranten seien wieder zurückgeschickt worden. Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen stieg nach CBP-Angaben von 3490 im Februar 2020 auf 9457 im vergangenen Monat. Die Behörde führte den Anstieg der Zahlen insgesamt unter anderem auf anhaltende Gewalt, Naturkatastrophen und Armut in zentralamerikanischen Staaten zurück.

Die Biden-Regierung vermeidet es trotz der stark steigenden Zahlen bislang, von einer Krise an der Südgrenze zu sprechen. Psaki nannte die Situation am Donnerstag "eine enorme Herausforderung". Die Regierung suche nach Möglichkeiten, die Zahl der Kinder zu reduzieren, die die gefährliche Reise auf sich nähmen. Man prüfe auch Schritte, mit denen Minderjährige nach einem Grenzübertritt schneller in spezielle Einrichtungen gebracht oder mit Familienmitgliedern in den USA zusammengeführt werden könnten. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte eine extrem restriktive Migrationspolitik verfolgt.

USA verhängen weitere Sanktionen gegen Militärjunta in Myanmar

Donnerstag, 11. März, 00:40 Uhr: Die USA verschärfen ihre Sanktionen wegen des Putsches in Myanmar. Das US-Finanzministerium kündigte am Mittwoch an, zwei erwachsene Kinder von Junta-Chef Min Aung Hlaing, die vom Verhalten ihres Vaters profitiert haben sollen, auf die Schwarze Liste zu setzen. "Wir werden nicht zögern, weitere Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die zur Gewalt anstiften und den Willen des Volkes unterdrücken," sagte US-Außenminister Antony Blinken. Er warnte, dass weitere Strafmaßnahmen folgen könnten und verurteilte die Festnahme von über 1700 Personen und das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte bei den friedlichen Protesten. Bislang sind dabei mehr als 60 Menschen getötet worden.

Auch Großbritannien prüfe zusätzliche Maßnahmen gegen Myanmar, erklärte Außenminister Dominic Raab nach dem Schritt der USA. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass es dem Regime nicht erlaubt werden darf, von Machtmissbrauch und Menschenrechtsverletzungen zu profitieren", teilte Raab auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die USA hatten nach dem Putsch bereits Sanktionen gegen ranghohe Generäle in Myanmar verhängt, auch gegen Junta-Chef Hlaing. Der Oberbefehlshaber führte den Putsch am 1. Februar an und setzte sich selbst an die Spitze des regierenden Staatsverwaltungsrates. Seine beiden Kinder kontrollieren insgesamt sechs Firmen in Myanmar. Unternehmen und Personen auf der Schwarzen Liste wird das US-Vermögen eingefroren, Geschäftsbeziehungen werden untersagt.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch begrüßte den Schritt des US-Finanzministeriums, da er direkt auf das Einkommen von Hlaing abziele, forderte aber stärkere Sanktionen. "Dies sind nicht die Art von Strafmaßnahmen, von denen wir glauben, dass sie zu einer Verhaltensänderung führen werden. Wir empfehlen, dass sie sich auf die laufenden Einkommensströme konzentrieren, die weitaus größer sind und, wenn sie abgeschnitten würden, weitaus schmerzhafter für das Militär als Institution wären," sagte John Sifton, Asien-Direktor von Human Rights Watch.

Bislang haben sich die Vereinigten Staaten zurückgehalten, Sanktionen gegen die Militärkonglomerate Myanmar Economic Corporation (MEC) und Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) zu verhängen, die vom Militär benutzt werden, um große Teile der Wirtschaft des Landes zu kontrollieren.

Blinken bekräftigt US-Widerstand gegen Nord Stream 2

Donnerstag, 11. März, 00:16 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat den Widerstand der Regierung von US-Präsident Joe Biden gegen die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bekräftigt. "Wir sind dagegen, und werden das auch weiterhin sein", sagte Blinken bei einer Anhörung im Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Die Pipeline verstoße gegen die EU-Prinzipien für Energiesicherheit. Sein Ministerium prüfe eingehend, ob gegen weitere Unternehmen wegen ihrer Mitarbeit beim Bau der Ostsee-Pipeline Strafmaßnahmen auf Basis der US-Sanktionsgesetze verhängt werden müssten.

Der hochrangigste Republikaner in dem Ausschuss, Michael McCaul, rief die Regierung des Demokraten Biden dazu auf, die Fertigstellung der Pipeline zu verhindern und weitere Sanktionen gegen beteiligte Unternehmen zu verhängen. Alles andere wäre ein Sieg für Kremlchef Wladimir Putin, sagte McCaul. "Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass die starken Erklärungen der Regierung gegen die Pipeline nicht mit gleich starken Maßnahmen einhergehen."

Bislang haben die USA wegen Nord Stream 2 lediglich Sanktionen gegen das russische Unternehmen KVT-RUS verhängt, das das Verlegeschiff Fortuna betreibt - diese Strafmaßnahmen hatte die Regierung des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit im Januar noch verkündet. In einem im vergangenen Monat vom US-Außenministerium unter Blinken veröffentlichten Bericht wurden entgegen der Erwartungen keine weiteren Unternehmen mit Strafmaßnahmen belegt oder bedroht.

Die USA laufen Sturm gegen das Projekt, weil sie eine zu große Abhängigkeit ihrer Partner in Europa von Russland befürchten. Kritiker der USA argumentieren dagegen, die Vereinigten Staaten wollten vielmehr ihr eigenes Gas in Europa verkaufen. Die Pipeline ist nach Blinkens Worten inzwischen zu 95 Prozent fertiggestellt.

USA stufen IS-Ableger im Kongo und in Mosambik als Terrorgruppe ein

Mittwoch, 10. März, 23.39 Uhr: Die US-Regierung hat Ableger der Miliz Islamischer Staat (IS) im Kongo und in Mosambik als globale Terrororganisationen eingestuft. Damit werden die Gruppen und ihre Anführer mit Sanktionen belegt, US-Firmen und Bürger dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Ausländischen Banken, die weiter mit ihnen Geschäfte machen, drohen damit ebenfalls Sanktionen. Diese Gruppen hätten Terroranschläge verübt oder stellten mit Blick auf weitere Angriffe ein "bedeutendes Risiko" dar, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch.

In Mosambik im Südosten Afrikas ist eine Gruppe militant islamistischer Extremisten betroffen, die im Erdgas-reichen Norden des Landes für zahlreiche Gräueltaten verantwortlich gemacht wird. Die US-Regierung bezeichnet die Gruppe als IS-Mosambik, nennt aber auch die Namen Ansar Al-Sunnna und Al-Shabaab. Die Gruppe habe sich 2018 zum IS bekannt, hieß es. IS-Mosambik habe unter Führung von Abu Yasir Hassan hunderte Zivilisten getötet und sei in der Provinz Cabo Delgado auch für "eine Reihe großer und ausgeklügelter Angriffe" verantwortlich, bei denen der wichtige Hafen von Mocimboa da Praia eingenommen worden sei. Die Angriffe im Norden des Landes hätten fast 700 000 Menschen in die Flucht getrieben, hieß es weiter.

Im zentralafrikanischen Staat Kongo betrifft die Terror-Einstufung die Gruppe ADF, die vor allem in den östlichen Provinzen Nord-Kivu und Ituri aktiv ist. Unter der Führung von Seka Musa Baluku habe der IS-Ableger den Vereinten Nationen zufolge allein im vergangenen Jahr bei Angriffen rund 850 Zivilpersonen getötet, hieß es. Die ADF und mehrere ihrer Anführer waren von den USA auch bereits zuvor auf anderere rechtlicher Grundlage mit Sanktionen belegt worden.

Merrick Garland als neuer Justizminister bestätigt

Mittwoch, 10. März, 21.46 Uhr: Merrick Garland ist der neue Justizminister der USA. Der US-Senat bestätigte am Mittwoch die Nominierung - 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten für Garland. Der 68-Jährige hat versprochen, in seinem neuen Amt Unabhängigkeit und Überparteilichkeit walten zu lassen und nicht im Sinne des Präsidenten, sondern des amerikanischen Volkes zu handeln. Der bisherige Bundesrichter will zudem der Aufarbeitung des Angriffs von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf das US-Kapitol Priorität einräumen.

Ex-Präsident Barack Obama wollte Garland 2016 zum Richter am Supreme Court machen. Die Personalie scheiterte aber am Widerstand der Republikaner im Senat. Das Votum am Mittwoch hat aber gezeigt, dass Garland überparteiliche Unterstützung genießt.