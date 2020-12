Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Biden warnt Amerikaner vor 250 000 weiteren Corona-Toten

Donnerstag, 3. Dezember, 04:00 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner vor dramatisch steigenden Todeszahlen in der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. "Ich will niemandem Angst einjagen, aber verstehen Sie die Fakten: Wir werden zwischen jetzt und Januar wahrscheinlich weitere 250 000 Menschen verlieren", sagte Biden bei einer Online-Veranstaltung mit Besitzern und Mitarbeitern kleiner Unternehmen. "Verstehen Sie mich? Weil die Menschen nicht aufpassen." Die Ausbreitung des Virus müsse eingedämmt werden.

Biden machte keine Angaben dazu, worauf er seine Schätzung von 250 000 weiteren Toten begründet. Nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hat das Coronavirus seit Beginn der Pandemie mehr als 270 000 Menschen in den USA das Leben gekostet. Ein Modell von Forschern des Instituts IHME der Universität Washington im US-Bundesstaat Seattle rechnet im Fall gelockerter Schutzmaßnahmen mit mehr als 502 000 Toten bis Ende Januar, im Fall schärferer Schutzmaßnahmen mit mehr als 367 000. Dieses Modell wurde in der Vergangenheit auch mehrfach vom Weißen Haus angeführt.

Der Chef der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, sagte bei einer Veranstaltung der US-Handelskammer: "Unglücklicherweise glaube ich, dass wir vor Februar in der Nähe von 450 000 Virus-Toten sein könnten." Das sei aber nicht ausgemacht, sondern hänge davon ab, inwiefern sich die Amerikanerinnen und Amerikaner an Schutzmaßnahmen hielten. "Die Realität ist: Dezember und Januar und Februar werden hart sein. Ich glaube sogar, dass es die schwierigsten Zeiten in der öffentlichen Gesundheitsgeschichte dieser Nation sein werden."

Im Amtssitz des scheidenden Präsidenten Donald Trump hält man trotz der CDC-Warnungen an Feiern über die Weihnachtstage fest, wie die Sprecherin des Weißen Hauses deutlich machte. "Wenn man Geschäfte plündern, Gebäude niederbrennen und protestieren kann, kann man auch zu einer Weihnachtsfeier gehen", sagte Kayleigh McEnany bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. McEnany spielte darauf an, dass die Demokraten zwar öffentliche Veranstaltungen Trumps in der Pandemie kritisieren würden, nicht aber die - überwiegend friedlichen - Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Feiern würden verantwortungsvoll und unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen abgehalten, betonte sie. Trump hat die Bedrohung durch das Virus immer wieder heruntergespielt.

Die Gesundheitsbehörde CDC rät von Reisen und Familienbesuchen rund um alle Feiertage im Dezember dringend ab. "Der beste Weg, sich selbst und andere zu schützen, ist, Reisen zu verschieben und zu Hause zu bleiben", sagte CDC-Mitarbeiter Henry Walke bei einer telefonischen Pressekonferenz. "Wir müssen dieses exponentielle Wachstum stoppen, und deswegen bitten wir die amerikanische Bevölkerung, Infektionen vorzubeugen und Reisen zu verschieben."

Bereits zu Thanksgiving in der vergangenen Woche hatte die CDC von Familienbesuchen und Reisen dringend abgeraten. Viele Menschen hielten sich jedoch nicht daran.

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA war zuletzt weiter gestiegen, die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten erreichte am Dienstag mit 2597 einen neuen Höchststand seit Mitte April. Insgesamt haben sich in dem Land mit etwa 330 Millionen Einwohnern mehr als 13,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Trump deutet bei Weihnachtsparty neue Kandidatur 2024 an

Mittwoch, 2. Dezember, 21.34 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat bei einer Weihnachtsparty im Weißen Haus eine erneute Kandidatur für das Jahr 2024 angedeutet. "Es waren fantastische vier Jahre", sagte Trump den zahlreichen Republikanern, die zu der Feier gekommen waren, am Mittwoch. "Wir versuchen, noch mal vier Jahre zu machen. Und ansonsten sehe ich euch in vier Jahren."

Trump hat eine Niederlage bei der Wahl am 3. November nicht eingeräumt und spricht von Wahlbetrug. Zuletzt räumte jedoch auch Justizminister William Barr ein, dass es keinen Beleg für schwerwiegende Unregelmäßigkeiten gibt. US-Präsidenten dürfen insgesamt zwei Amtszeiten zu je vier Jahren absolvieren. Bislang absolvierte allein Grover Cleveland zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten. Er war von 1885 bis 1889 und von 1893 bis 1897 Präsident.

Trump soll präventive Amnestien für Familienmitglieder erwägen

Mittwoch, 2. Dezember, 4.24 Uhr: In den letzten Wochen seiner Amtszeit versucht US-Präsident Donald Trump offenbar, Familienangehörige und andere nahestehende Personen vor möglichen strafrechtlichen Ermittlungen nach Ende seiner Amtszeit zu schützen. Wie die New York Times berichtet, soll der republikanische Amtsinhaber mit Beratern darüber gesprochen haben, seinem Sohn Donald Jr., Tochter Ivanka sowie deren Ehemann Jared Kushner präventive Begnadigungen zu gewähren. Auch für seinen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani zieht Trump diese Möglichkeit dem Bericht zufolge in Betracht und soll auch mit diesem darüber gesprochen haben. Giuliani hatte in den vergangenen Wochen Trumps Kampagne über einen vermeintlichen großangelegten Wahlbetrug vorangetrieben.

Die Zeitung stützt ihre Berichterstattung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Trump soll wiederholt die Befürchtung geäußert haben, ein von seinem demokratischen Kontrahenten Joe Biden geführtes Justizministerium könnte Ermittlungen gegen seine Kinder anstrengen. Donald Trump Jr. war während der Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller ins Visier geraten: Dem ältesten Präsidentensohn wurde vorgeworfen, mit russischen Kontakten über Informationen verhandelt zu haben, die Trumps Gegnerin im Wahlkampf 2016, Hillary Clinton, hätten schaden sollen. Zu einer Anklage kam es jedoch nie. Jared Kushner, einer der engsten Berater seines Schwiegervaters, machte gegenüber Bundesbehörden falsche Angaben, um seine Sicherheitsfreigabe für das Weiße Haus zu bekommen.

Unklar ist der New York Times zufolge, was genau Trump in Bezug auf seine Tochter Ivanka und seinen jüngeren Sohn Eric befürchtet. Möglicherweise gehe es, so schreibt die Zeitung, um eine laufende Untersuchung der Staatsanwaltschaft in New York gegen die Trump Organization. Im Raum stehen unter anderem mögliche Steuerdelikte, von denen zumindest Ivanka profitiert haben könnte. Allerdings hätten präsidiale Amnestien nur Relevanz auf Bundesebene, nicht bei Verbrechen auf Bundesstaaten- oder lokaler Ebene.

Parallel geht die US-Justiz möglichen Bestechungsversuchen im Zusammenhang mit Straferlassen nach, wie am Dienstag bekannt wurde. Konkret geht es um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen für die Aussicht auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten. Mehr als 50 Laptops, iPads und andere Digitalgeräte wurden im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt.

Wer an der potenziellen Straftat beteiligt sein könnte, geht aus einem 20-seitigen Gerichtsdokument nicht hervor, das ein Bundesgericht in der Hauptstadt Washington veröffentlichte. Namen und weite Teile des Dokuments sind geschwärzt. Wer möglicherweise von Straferlassen profitieren sollte, wurde ebenfalls nicht öffentlich. Deutlich wird aus den Gerichtsakten aber, dass es Verdächtige gibt, denen vorgeworfen wird, versucht zu haben, Regierungsvertreter heimlich zu beeinflussen, damit Strafen erlassen oder Urteile abgewandelt werden. Anklage wurde in dem Fall bislang nicht erhoben.

Straferlasse zum Ende der Amtszeit eines Präsidenten sind in den USA nicht unüblich. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Trump die jahrelangen Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn mit einer Amnestie beendet. Und weitere Trump-Verbündete dürften auf dessen Einschreiten hoffen. Dazu gehören seine Berater aus dem Wahlkampf 2016, Rick Gates und George Papadopoulos, die wie Flynn in Zusammenhang mit Russland-Ermittlungen verurteilt worden waren.

In Washington wird zudem spekuliert, dass Trump auch versuchen könnte, sich selbst für mögliche Gesetzesverstöße auf Bundesebene zu begnadigen.

Barr: keine Beweise für weit verbreiteten Wahlbetrug

Dienstag, 1. Dezember, 20:20 Uhr: US-Justizminister William Barr hat Präsident Donald Trump widersprochen und die Vorwürfe über massiven Betrug bei der Wahl vor vier Wochen entkräftet. Das Justizministerium habe keine größeren Unregelmäßigkeiten festgestellt, die das Wahlergebnis verändert haben könnten, sagte Barr am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur AP.

Trumps Anwälte wiesen Barrs Darstellung zurück. Es habe "nicht den Anflug" einer Untersuchung durch das Justizministerium gegeben, teilten die Trump-Anwälte Rudy Giuliani und Jenna Ellis am Dienstag mit. "Wir haben umfangreiche Beweise für illegale Stimmenabgaben in mindestens sechs Bundesstaaten gesammelt."

Barr sagte, Staatsanwälte und FBI-Agenten im ganzen Land seien Beschwerden und Hinweisen auf angeblichen Betrug nachgegangen. "Bis dato haben wir keinen Betrug in einem Ausmaß gesehen, der ein anderes Ergebnis der Wahl bewirkt hätte", sagte Barr.

Der Justizminister gilt als wichtiger Vertrauter der Präsidenten, insofern dürften seine Aussagen Trump besonders schmerzen. Vor der Wahl hatte Barr ebenso wie Trump gemutmaßt, dass es durch die verstärkte Nutzung der Briefwahl im Corona-Jahr zu Wahlbetrug kommen könne.

Eine Woche nach der Wahl gab Barr eine Direktive an die US-Staatsanwälte aus, in der er ihnen erlaubte, "substanzielle Vorwürfe" von Wahlbetrug zu untersuchen. Mit dieser Anordnung konnten die Staatsanwälte eine Richtlinie des Justizministeriums umgehen, die ein solches Vorgehen vor der amtlichen Bestätigung der Wahlergebnisse eigentlich verbietet. Der Top-Staatsanwalt für Wahlkriminalität, Richard Pilger, gab als Reaktion auf Barrs Anordnung seinen Rücktritt bekannt

Trump klagt erneut gegen das Wahlergebnis in Wisconsin

Dienstag, 1. Dezember, 20:20 Uhr: Donald Trump unternimmt einen neuen Anlauf, das Ergebnis der verlorenen Präsidentenwahl im US-Bundesstaat Wisconsin zu kippen. Die Anwälte des US-Präsidenten fordern in einer am Dienstag eingereichten Klage, mehr als 220 000 per Post eingeschickte Stimmzettel nicht zu berücksichtigen, weil diese unrechtmäßig eingereicht worden seien. Wisconsin hatte am Vortag die Ergebnisse der Präsidentenwahl mit dem Sieg des Herausforderers Joe Biden in dem Bundesstaat offiziell bestätigt.

Auf Antrag und Kosten von Trumps Team waren in zwei Bezirken von Wisconsin die Stimmen neu ausgezählt worden. Der gewählte Präsident Biden bekam dadurch insgesamt noch weitere 87 Stimmen zugesprochen. Donald Trump liegt somit in Wisconsin weiterhin deutlich hinter Biden, der knapp 20 700 Stimmen mehr bekommen hat.

Trumps Corona-Berater wehrt sich gegen Kritik

Dienstag, 1. Dezember, 03:40 Uhr: Der umstrittene Corona-Berater des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der Radiologe Scott Atlas, hat seinen Rücktritt eingereicht. In einem Schreiben an Trump schrieb er: "Ich habe hart gearbeitet und mich auf eins konzentriert - Leben zu retten und den Amerikanern helfen, durch diese Pandemie zu kommen."

Der Radiologe arbeitete seit August für die US-Regierung. Nach übereinstimmenden Medienberichten wäre sein Vertrag nach 130 Tagen diese Woche ohnehin ausgelaufen. Seine Rücktrittserklärung nutze er nun, um sich gegen Kritik zu verteidigen. Atlas selbst behauptete, er habe sich stets auf die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse gestützt und dies "ohne jegliche politische Abwägung oder Einflussnahme" getan.

Tatsachlich hatte sich der Mediziner gegen strenge Eindämmungsmaßnahmen ausgesprochen und zweifelte die Nützlichkeit von Masken an. Damit zog er insbesondere Kritik von einem anderen Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus auf sich: Der prominente Immunologe Anthony Fauci hat sich öffentlich nicht einverstanden mit Atlas' Standpunkten gezeigt.

Mitte November hatte Atlas nach der Verschärfung von Corona-Auflagen in Bundesstaaten wie Michigan auf Twitter geschrieben: "Das endet nur, wenn die Menschen sich erheben." Der Tweet war auch deshalb brisant, weil nur wenige Wochen zuvor eine Gruppe Verdächtiger festgenommen wurde, die Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer nach Erkenntnissen von Ermittlern wegen vorheriger Corona-Maßnahmen entführen und eventuell auch töten wollte. Atlas schrieb später, er wolle nicht zu Gewalt aufrufen.

Der Radiologe schrieb in seiner Rücktrittserklärung, er wünsche dem "neuen Team" nur das Beste - und meinte damit offenbar das des gewählten Präsidenten Joe Biden.