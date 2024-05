USA:Klassenkampf im Wahlkampf

"Die anderen", das sind in diesem Fall einige ihrer Arbeitskolleginnen und Kollegen im Mercedes-Benz-Werk von Tuscaloosa, Alabama. Es sind diejenigen, die neuerdings alle ganz verrückt machen mit ihrem gewerkschaftlichen Engagement. Gewerkschaften - so etwas haben sie hier im amerikanischen Süden nie gehabt, und sie sind immer gut damit gefahren, findet Howell.

"Dem einfachen Arbeiter bringt das gar nichts."

Die anderen sehen eine historische Gelegenheit gekommen. Sie werben dafür, dass sich die Beschäftigten des Werkes in Tuscaloosa erstmals den "United Automobile Workers" (UAW) anschließen, einer der größten Gewerkschaften der Vereinigten Staaten. Melissa Howell, 56 Jahre alt, davon 19 Jahre als Arbeiterin am Fließband, gehört zu jenen, die die Gegenbewegung anführen.

Wenn sie am Telefon von einem "Fight" spricht, dann meint sie den Kampf gegen gewerkschaftliche Versprechen, von denen sie womöglich selbst profitieren würde. Auf ihrer schwarzen Mütze ist vorn der Mercedes-Stern abgebildet - und auf der Seite ein rot durchgestrichenes UAW-Logo.

In der kommenden Woche stimmen gut 5000 Mitarbeiter von Mercedes in Alabama darüber ab, ob sie sich künftig von der Gewerkschaft vertreten lassen. Die Ergebnisse werden am Freitag ausgezählt. Beide Seiten haben Kampagnen geplant, Flyer gedruckt, Werbespots gedreht, und - auch das erinnert an den noch etwas größeren Wahlkampf dieses Jahres um das Weiße Haus - beide bezichtigen einander der Verbreitung von Falschinformationen.

Die Befürworter versprechen in ihrer Kampagne beispielsweise: "Die Mercedes-Arbeiter bilden eine Gewerkschaft, um bessere Jobs, ein besseres Leben und eine bessere Zukunft zu haben." Fragt man Melissa Howell, was daran gelogen sei, dann sagt sie: "Hier geht es doch nur um die Bereicherung der UAW-Funktionäre. Dem einfachen Arbeiter bringt das gar nichts." Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen hätten Angst, sich öffentlich zu äußern, aber in persönlichen Gesprächen würden sie den "toxischen Einfluss" der Gewerkschaft auf die Arbeitsatmosphäre anerkennen, sagt Howell.

Für den UAW-Präsidenten hat die Eroberung des Südens begonnen

Die UAW wurde vor fast 90 Jahren ganz im Norden der USA, im Bundesstaat Michigan gegründet. Ihre Geschichte ist eng verknüpft mit dem Aufstieg und dem Niedergang der "Motor City" Detroit, wo die Arbeiter von General Motors, Ford und Stellantis traditionell ein enges Verhältnis zu den Gewerkschaften pflegten.

Inzwischen siedeln sich die großen Autobauer aber fast nur noch im Süden an, in Texas, in South Carolina und vor allem in Alabama. Keine 30 Jahre nachdem die ersten in Alabama produzierten Autos vom Band rollten, ist der Bundesstaat am Golf von Mexiko bereits der größte Automobil-Exporteur Amerikas. Melissa Howell glaubt, dass diese Erfolgsgeschichte vor allem einen Grund hat: Dass die Gewerkschaften im Süden bislang nichts zu melden haben. Na ja, fast nichts.

Mitte April stimmte die Belegschaft des Volkswagen-Werks in Chattanooga, Tennessee, mit überraschend deutlicher Mehrheit für einen Beitritt zur UAW. In der Vergangenheit waren alle Versuche gescheitert, die dortigen Arbeiter für den Klassenkampf zu begeistern. Laut der deutschen IG Metall war Chattanooga bis dahin die weltweit einzige Fabrik des VW-Konzerns ohne Belegschaftsvertretung.

Wenn es nach UAW-Präsident Shawn Fain geht, dann hat in Tennessee nicht weniger als die Eroberung des Südens begonnen, nächste Station Mercedes Alabama. Nach dem Triumph von Chattanooga gab Fain die Parole aus: "Lasst uns noch mehr für die Arbeiterklasse dieser Nation gewinnen."

Republikanischen Gouverneure werfen der Gewerkschaft vor, Biden zu unterstützen

Ob das als Drohung an das konservative Amerika gemeint war? Es ist jedenfalls so angekommen. Die sechs republikanischen Gouverneure von Georgia, Mississippi, South Carolina, Tennessee, Texas und Alabama verurteilten den Vorstoß der UAW aufs Schärfste.

Die Gewerkschaft sorge sich offenbar mehr um die Wiederwahl von Präsident Biden als um die Arbeitsplätze der Fabrikarbeiter, hieß es in ihrer gemeinsamen Stellungnahme. Spätestens damit ist die Abstimmung der Mercedes-Mitarbeiter zu einer hochpolitischen Angelegenheit geworden.

Detailansicht öffnen US-Präsident Joe Biden spricht im September 2023 zu streikenden Arbeitern einer Fabrik von General Motors in Belleville, Michigan. (Foto: Jim Watson/AFP)

Joe Biden bezeichnete sich selbst als den gewerkschaftsfreundlichsten US-Präsident der Geschichte, seine Chancen auf eine zweite Amtszeit dürften auch davon abhängen, ob die amerikanischen Arbeiterinnen und Arbeiter davon bis zum Wahltag im November noch etwas zu spüren bekommen.

Donald Trump dagegen nannte den UAW-Chef Shawn Fain einen "Trottel", nicht zuletzt deshalb, weil dieser Biden unterstützt. Die Wahl zwischen Ja und Nein bei Mercedes in Alabama ist also auch eine stellvertretende Wahl zwischen zwei Ideen von Amerika.

Erfolge im Norden sollen die Arbeiter im Süden überzeugen

Kein Wunder, dass der Wahlkampf beiderseits mit harten Bandagen geführt wird. Die Befürworter der UAW stellen Mercedes als einen raffgierigen Konzern dar, in dem sich die Manager und die Aktionäre die Taschen vollmachen, während die Billiglohnkräfte von Alabama teure Autos zusammenschrauben. Auf der Website der Gegner finden sich sogenannte "Bildungsartikel", in denen über die "geheime kommunistische Agenda" der Gewerkschaften in den USA aufgeklärt wird.

Auch wenn Beobachter ein engeres Abstimmungsergebnis als bei VW in Tennessee erwarten, gehen die Gewerkschaftsfreunde leicht favorisiert in die Abstimmung. Mit einer Streikwelle im vergangenen Jahr hat die UAW stattliche Lohnerhöhungen bei ihrer Kernklientel im Norden erwirkt. Das soll nun auch die Arbeiter im Süden von den Segnungen der Gewerkschaft überzeugen.

Melissa Howell glaubt, dass diese Entwicklung eher Konzerne wie Mercedes, VW oder Toyota davon überzeugt, ihre Fabriken in den USA dichtzumachen. Eine ihrer Wahlkampfparolen lautet: "Die UAW ist sehr gut darin, Jobs zu schaffen - in Mexiko."