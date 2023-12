Der englische Soziologe Mike Savage hat etwas Ungewöhnliches getan. Er erinnert an ein Versäumnis seines eigenen Fachgebiets. Denn Savage beklagt nicht nur das Defizit, dass sich die Sozialwissenschaften zu wenig mit Ungleichheit beschäftigen, sondern begründet das auch empirisch akkurat mit aussagekräftigen Tabellen und in Berufung auf fast alle Autoren, die in diesen Wissenschaften weltweit Rang und Namen haben, von Pierre Bourdieu über Jürgen Habermas bis zu Thomas Piketty. Schon das macht das Buch außerordentlich - ebenso die Schlussfolgerungen.

Vom französischen Öko Piketty stammt die Hauptthese, die Savage auf mehr als 400 Seiten in zahlreichen Details und umfassenden empirischen Belegen in ihrer ganzen Komplexität und weltweiten Entwicklung darstellt. Piketty und seine Mitarbeiter haben in ihren 2016 und 2020 erschienenen, umfangreichen Studien zum "Kapital im 21. Jahrhundert" und zu "Kapital und Ideologie" dargelegt, wie Kapitalakkumulation gleichsam automatisch - im Anschluss an die Theorie von Karl Marx - Ungleichheit erzeugt, weil sie darauf beruht, dass Wirtschaftswachstum und aus dafür investiertem Kapital und daraus resultierender Kapitalrendite permanent größer bleibt als der aus dem Wachstum zu den Arbeitseinkommen nach unten durchsickernde Zuwachs. Er enttarnte die gängige Redeweise, wonach wirtschaftliches Wachstum allen nützt, wie die steigende Flut alle im Wasser befindlichen Boote gleichmäßig anhebe, als Legende der davon Profitierenden und ihren gelehrten und weniger gelehrten Fürsprechern.

Der Fokus lag stets auf Armut und Arbeitslosigkeit

Weil der Kapitalakkumulationsprozess die Ungleichheit von Einkommen und vor allem auch Vermögen ständig vergrößert (von kontingenten historischen Phasen abgesehen, in denen intelligent konzipierte Kämpfe der Gewerkschaften und/oder sozialpolitische Eingriffe erfolgreich sind), betrachtet es Savage als ein Defizit, dass sich die Sozialwissenschaften lange Zeit fast nur mit der Armut als Ernstfall beschäftigten, und nicht mit dem dramatischen Problem der Ungleichheit. Dabei ist Armut hochgradig relativ und mit absoluten Zahlen empirisch nicht festzumachen und zu begründen. Im Gegensatz zur Einkommensungleichheit, die statistisch auch über lange Zeiträume durch die zur Verfügung stehenden Datenquellen leicht erfass- und auch grafisch darstellbar ist. Dennoch blieb Ungleichheit von geringerem Interesse in Ökonomie und Soziologie.

Detailansicht öffnen Mike Savage: Die Rückkehr der Ungleichheit. Sozialer Wandel und die Lasten der Vergangenheit. Aus dem Englischen von Stephan Gebauer. Hamburger Edition, Hamburg 2023. 464 Seiten, 45 Euro. E-Book: 40,99 Euro. (Foto: Hamburger Edition)

Thomas Piketty durchbrach mit seinen Büchern die "disziplinären, universitären Silos", die erst im 19. Jahrhundert entstanden waren. Zuvor hatten der interdisziplinär orientierte "Vater" der Sozialwissenschaften, Adam Smith, und spätere Ausnahmen oder Einzelgänger wie Karl Marx, Max Weber und W.E.B.Du Bois sich ebenfalls nicht der willkürlichen, fachwissenschaftlichen Arbeits- und Fächerteilung untergeordnet. Piketty kombinierte gegen die akademisch isolierte Tradition soziologische, ökonomische und politikwissenschaftliche Forschung wieder zu einer integrierten Sozialwissenschaft, etwa gegen die öde Abstraktion halbblinder Ökonomen vom homo oeconomicus, womit sich auch die ideologisch aufgeladenen Konzepte von "Modernisierung, Wachstum und Fortschritt" als obsolet erwiesen und à la longue der Perspektive der Ungleichheitsterminologie weichen mussten.

Der Klassenbegriff ist für Savage keine "Zombiekategorie"

Es ist im begrenzten Rahmen dieser Besprechung nicht möglich, die Fülle der Aspekte von Ungleichheit, die Savage in ihrer Komplexität kenntnisreich entfaltet, darzustellen. Einige Schlaglichter müssen genügen. Während die Analyse sozialer Klassen in der britischen Soziologie nach der Jahrtausendwende eine Renaissance erlebte, sprach der deutsche Soziologe Ulrich Beck vom Klassenbegriff als einer "Zombiekategorie". Diese hält Savage allerdings für den Kern der Ungleichheit und diagnostiziert ein zunehmendes Interesse daran. Ein anderes Beispiel: In der Sozialpolitik der meisten Länder spielte der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, nicht etwa gegen Ungleichheiten, eine zentrale Rolle. Ein bahnbrechender Essay des Wirtschaftsnobelpreisträgers Joseph Stiglitz vom Mai 2011 in Vanity Fair "drehte das Teleskop um und nahm die Reichen ins Visier", gemeint sind hier die Superreichen, also das oberste ein Prozent. Der Essay schlug hohe Wellen und mobilisierte die Protestbewegung "Occupy Wall Street" mit dem weltweit verbreiteten Slogan: "Wir sind die 99 Prozent!"

Detailansicht öffnen 99 gegen 1 Prozent: Die Polizei geht 2011 in Los Angeles gegen die Protestbewegung von "Occupy Wall Street" vor. (Foto: Lucy Nicholson/dpa)

Die subtile historisch-analytische Argumentation in großen Teilen seines Buches hält Savage leider nicht durch, wenn es um Wege geht, die düsteren Aussichten auf die Zukunft zu vermeiden, die die Mechanismen der Kapitalakkumulation scheinbar zwingend vorsehen. Im Kapitel mit dem Titel "Was tun?" empfiehlt Savage die Wiederbelebung des Radikalismus, wie ihn die Chartisten im frühen 19. Jahrhundert vertraten. Zu deren sechs Kernforderungen gehörten außer dem Kampf gegen Privilegien und Korruption der Eliten das Prinzip "One man, one vote", geheime Wahlen und Bezahlung der Parlamentsabgeordneten sowie gleich große Wahlkreise. Außerdem plädiert Savage für eine ökologisch nachhaltige Reform der Produktion, eine Enteignung der Großgrundbesitzer mit Augenmaß, also ohne Grausamkeit und Erniedrigung wie etwa bei Stalins brutaler Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in den 30er-Jahren. Auch die Einführung einer Rechenschaftspflicht des Kapitals sollte nach Savage zukünftig ebenso für die Beseitigung der Ungleichheit und ein "gutes Leben" für alle sorgen wie die Ersetzung der Mittel-Zweck-Relation in der Wirtschaftspolitik durch das Prinzip, jedem Menschen die Möglichkeit zu verschaffen, seine Vorstellung vom "guten Leben" zu realisieren.

Gelingt so wirklich eine substanziellere Demokratie?

Dieser Radikalismus ist zwar heute in manchen Gegenden weitgehende demokratische Normalität und Selbstverständlichkeit, aber angesichts des bedenklichen Zustands der Demokratie Indiens und Israels, der USA, der Türkei sowie in Ost- und Südeuropas oder Großbritanniens, um nur einige Länder zu nennen, wieder höchst aktuell. Zudem plädiert er für einen vernünftig geläuterten Nationalismus, der sich jedoch schnell als Bumerang oder Experiment in den Händen eines Zauberlehrlings herausstellen könnte. Der brennenden Frage, ob der Rekurs auf den Radikalismus zusammen mit seinem Nationalismus-Plädoyer wirklich genügen, um das ehrgeizige Ziel, die Herstellung einer substanzielleren Demokratie zu erreichen, stellt sich Savage in seinem sonst rundum beeindruckenden Buch und seinen scharfsinnigen Analysen leider nicht. Aber das hieße wohl auch, zu viel zu fordern von einem einzigen Buch. Und einem einzigen Autor.