Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise

Zwei Wochen nach den Sympathiebekundungen des früheren Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) für Russland distanziert sich die SPD-Spitze deutlich von ihrem Parteifreund. Dass dieser der Ukraine "Säbelrasseln" vorgeworfen hat, sei "eine abseitige Position" und nicht die der SPD, sagte ihr Generalsekretär Kevin Kühnert dem Tagesspiegel. "Der Vorwurf des Säbelrasselns an die Ukraine ist eine offenkundige Verdrehung der Tatsachen und, mit Verlaub, einfach Mumpitz."

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil sagte in der ZDF-Sendung "Markus Lanz", Schröders Äußerung sei "absolut falsch". Und sie habe "nichts mit dem zu tun, was die SPD-Führung und der Bundeskanzler vertreten, wofür wir uns einsetzen und wofür wir stehen".

Kühnert hält zudem Schröders Engagements für mehrere russische Unternehmen für falsch. "Er verwischt dabei die Grenze zwischen seiner Geschäftstätigkeit und dem Gehör, das er als erfahrener Ex-Regierungschef findet. Das ist nicht nur nicht in Ordnung, das ist sogar traurig", sagte Kühnert zur Absicht Schröders, in den Aufsichtsrat des russischen Konzerns Gazprom einzurücken. Führende Funktionen hat er bereits beim Energiekonzern Rosneft sowie den Pipeline-Betreibern Nord Stream und Nord Stream 2 inne.

Schon kurz nach der öffentlichen Parteinahme Schröders im Ukraine-Russland-Konflikt hatte das der SPD-Außenpolitiker Michael Roth zurückgewiesen: "Wenn 100 000 gefechtsbereite russische Soldaten die Ukraine militärisch einkreisen, dann ist das eine ganz konkrete Bedrohung. Menschen, die das klar benennen und davor warnen, sind doch keine Kriegstreiber." Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt betont, dass er die Leitlinien der deutschen Politik vorgebe und Schröder eine Privatmeinung vertrete. Aus der Spitze der SPD selbst distanzieren sich nun Klingbeil und Kühnert als erste öffentlich von Schröder. (09.02.2022)

Scholz, Macron und Duda betonen Geschlossenheit

Die Versuche, die Ukraine-Krise mit Reise-Diplomatie zu entschärfen, gehen weiter. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus war, empfängt er heute in Berlin Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der wiederum hat einen Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew hinter sich. Zu Scholz und Macron in Berlin hat sich zudem der polnische Staatschef Andrzej Duda hinzugesellt.

"Ein wenig historisch" sei das Treffen schon, sagte Scholz zu Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz. Zum ersten Mal seit elf Jahren kämen Frankreich, Deutschland und Polen im Format "Weimarer Dreieck" auf dieser Ebene zusammen. Das gemeinsame Ziel sei es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Eine weitere Verletzung der Grenzen der Ukraine sei inakzeptabel und habe harte Konsequenzen für Russland, sagte Scholz. Darin seien sich die drei Länder einig.

Duda sagte, das Treffen komme zur richtigen Zeit. Es sei wichtig, für die schwierigste Situation seit 1989 eine Lösung zu finden. Truppenbewegungen wie die russischen habe Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gesehen. Man frage sich, so Duda, was nach den Truppenverlegungen komme - sprich, was Putin mit seinem Militär wirklich vorhabe. Es sei wichtig, auch für die Sicherheit der Länder zu sorgen, die nicht Mitglied der Europäischen Union seien.

Macron betonte: Der Frieden in Europa sei der größte Schatz des Kontinents. Den gelte es zu verteidigen. Ebenso komme es darauf an, die Werte Europas und die Souveränität seiner Staaten zu verteidigen. Es seien in den letzten Tagen "neue Ansätze" entstanden, um die Krise zu entschärfen. An diesen wolle man weiter arbeiten, und zeitgleich den Dialog mit Russland am Laufen halten.

Nach Einschätzung des französischen Präsidenten kann die Lösung der Ukraine-Krise Monate dauern. Putin habe ihm gesagt, er werde nicht derjenige sein, der hinter einer Eskalation der Spannungen stehe, sagte Macron vor seinem Besuch in Berlin. Seine Gespräche mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hätten dazu beigetragen, Fortschritte bei der Stabilisierung der Situation zu erreichen. Selenskyj sagte seinerseits, sein Land erwarte von Russland aber konkrete Schritte, die zeigten, dass eine Deeskalation ernst gemeint sei. "Ich vertraue nicht wirklich auf Worte. Ich glaube, dass jeder Politiker transparent sein kann, indem er konkrete Schritte unternimmt", sagte der ukrainische Präsident. (08.02.2022)

Johnson bereitet Sanktionen gegen Russland im Falle eines Angriffs vor

Der britische Premierminister Boris Johnson bekräftigt, dass Großbritannien im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine mit Sanktionen und weiteren Maßnahmen zu reagieren. Seine Regierung werde das Parlament um Sanktionen gegen russische Personen und Unternehmen bitten, sagt Johnson der Times. Laut Bericht erwäge Johnson auch die Entsendung von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen. Großbritannien bereite sich außerdem darauf vor, die britisch geführte Nato-Einheit in Estland zu verstärken. (08.02.2022)

Biden: Russische Ukraine-Invasion wäre Aus für Nord Stream 2

Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden haben beide Seiten Geschlossenheit in der Ukraine-Krise und im transatlantischen Verhältnis demonstriert. "Deutschland ist einer der engsten Verbündeten Amerikas", sagte Biden beim Treffen mit Scholz im Oval Office. Er freue sich auf die enge Zusammenarbeit. Scholz betonte: "Wir sind engste Verbündete und arbeiten intensiv zusammen, und das ist notwendig, um die Schritte zu unternehmen, die wir zum Beispiel im Kampf gegen die russische Aggression gegenüber der Ukraine unternehmen müssen."

Auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz betonten beide Politiker das enge Verhältnis der USA und Deutschlands. Beide Länder würden eng zusammenarbeiten, um eine Lösung der Krise herbeizuführen und die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Biden sagte, die Gespräche seien sehr produktiv gewesen. Die Partnerschaft zwischen der USA und Deutschland werde weiter gestärkt. Diplomatie sei für alle der beste Weg, die Krise zu bewältigen, "Russland eingeschlossen", sagte Biden. Jedoch seien die USA und die Nato bereit zu reagieren, sollte Russland sich dazu entscheiden, weiter in die Ukraine vorzudringen. Es gehe darum, die Einheit und den Frieden Europas zu bewahren.

Wenn der Boden entsprechend gefroren sei, sei Russland in der Lage, eine Invasion zu starten, sagte Biden. Er wisse aber nicht, ob der russische Präsident das wirklich vorhabe, das wisse nur Putin selbst. Auf eine Nachfrage hin empfahl Biden den US-Amerikanern, die sich aktuell in der Ukraine befinden, das Land zu verlassen.

Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne. Für Irritationen sorgt die Weigerung Berlins, Waffen an die Ukraine zu liefern. Massive Kritik gibt es in den USA weiterhin an der Ostseepipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung der Ukraine Gas direkt von Russland nach Deutschland bringen soll.

Zur Zukunft der Gaspipeline sagte Biden, wenn Russland erneut in die Ukraine eindringe, dann werde es die Pipeline nicht mehr geben. "Ich darf Ihnen versprechen, dass wir dazu in der Lage sein werden", sagte Biden auf die Nachfrage, wie er das bewerkstelligen wolle. Scholz sagte, mögliche weitreichende Sanktionen seien vorbereitet, jedoch gehöre dazu, nicht alle Maßnahmen auf den Tisch zu legen, damit Russland sich nicht auf die Strafen vorbereitet könne. Scholz sagte auf Nord Stream 2 angesprochen, man werde in diesem Thema gemeinsam handeln, es würde keine unterschiedlichen Schritte der Partner geben.

Scholz bedankte sich bei Biden für die ausführlichen Gespräche. "Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation", warnte er. Es gebe eine militärische Bedrohung der Ukraine, darüber könne nicht geschwiegen werden. Aber es sei so oft von den Partnern in Europa, der Nato und den USA gemeinsam formuliert worden, dass es sehr harte Konsequenzen für Russland habe, sollte das Land in die Ukraine einmarschieren, dass er glaube, die Botschaft sei auch in Moskau angekommen, so Scholz. Wichtig sei, alle Gesprächsformate, inklusive dem Normandie-Format, zu nutzen, um nach dem Klarmachen der möglichen Sanktionen mit Russland den Dialog zu suchen. (07.02.2022)