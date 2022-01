Ukrainische Soldaten in Pisky, an der Frontlinie im Osten des Landes.

Großbritannien hat Russland mit Nachdruck vor einem Krieg um die Ukraine gewarnt. Der erste industrialisierte, digitalisierte Krieg zwischen zwei hochmodernen Armeen in Europa seit Generationen sei womöglich nur Wochen entfernt, sagte James Heappey, Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, dem Sender Times Radio. "Das ist nichts, was man in Moskau für unblutig halten sollte. Dies ist nichts, dem der Rest der Welt tatenlos zusehen und das er ignorieren sollte", betonte Heappey. "Zehntausende Menschen könnten sterben."

Heappy sagte, es sei richtig, alle diplomatischen Wege auszuschöpfen. "Ich hoffe nur, dass die Leute in Moskau, nun da wir kurz vor dem Abgrund stehen, anfangen zu bedenken, dass Tausende sterben werden. Das ist etwas, worüber niemand auch nur annähernd entspannt sein sollte", betonte der konservative Politiker. Er betonte zugleich, es sei nicht "im entferntesten realistisch", dass britische Soldaten gegen russische Truppen kämpfen würden.

Zuvor hatte Großbritannien angekündigt, leichte Panzerabwehrwaffen an die Ukraine zu liefern. Eine kleine Anzahl britischer Armeeangehöriger soll das ukrainische Militär im Umgang mit den Waffen ausbilden. Der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Wadim Pristaiko, begrüßte die Waffenlieferungen. Ob das einen Unterschied auf dem Schlachtfeld machen werde, müsse sich aber zeigen, sagte er der BBC. Es gebe auch noch keine Lösung dafür, wie die Waffen in die Ukraine gelangen sollten. "Wir sind mit der größten Armee in Europa konfrontiert und auf uns alleine gestellt", sagte Pristaiko der BBC, die Übermacht der Russen und ihrer Verbündeten sei überwältigend.

Moskau kritisierte die Waffenlieferungen scharf. "Das ist äußerst gefährlich und trägt nicht zum Abbau der Spannungen bei", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Moskau sei besorgt, dass das Nachbarland Ukraine von immer mehr Waffenlieferanten versorgt werde. Oft handele es sich dabei nicht nur um defensive Waffen. (19.01.2022)

Blinken: USA sind entschlossen, der Ukraine zu helfen

US-Außenminister Antony Blinken hat zum Auftakt seines Besuchs in Kiew die Entschlossenheit seiner Regierung zur Unterstützung der Ukraine unterstrichen. Der Truppenaufmarsch Russlands an der gemeinsamen Grenze gebe Präsident Wladimir Putin die Möglichkeit, sehr schnell weitere aggressive Handlungen vorzunehmen, sagte Blinken vor US-Diplomaten in der ukrainischen Hauptstadt. Präsident Joe Biden habe ihm deshalb mit auf den Weg gegeben, die Entschlossenheit der USA in dem Konflikt zu untermauern.

In Kiew will Blinken mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Außenminister Dmytro Kuleba sprechen. Blinken sagte, er hoffe, dass sein geplantes Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Genf die diplomatischen Kanäle offenhalte.

Der US-Außenminister will am Donnerstag zuächst nach Berlin weiterreisen, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock das weitere Vorgehen im Umgang mit Russland zu besprechen. Auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens werden in Berlin erwartet.

Bei seinem Gespräch mit Lawrow will Blinken nach US-Angaben darauf dringen, dass die russische Regierung umgehend Schritte zur Entspannung der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze unternimmt. Russland habe bislang trotz aller diplomatischen Bemühungen das Gegenteil einer Deeskalation verfolgt. Putin könne jederzeit an jedem Ort gegen die Ukraine losschlagen. (19.01.2022)

Kreml kritisiert Verzögerungen bei Nord Stream 2

Angesichts der Drohungen des Westens im Ukraine-Konflikt hat der Kreml vor weiteren Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 gewarnt. "Die Tatsache, dass sie noch nicht in Betrieb genommen wurde, ist sowohl für die an diesem Projekt Beteiligten als auch für die Gasverbraucher in Europa schlecht", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt immer wieder gesagt, dass die Inbetriebnahme der Leitung zu einer Senkung der Großhandelspreise führen könne. Die Gasleitung von Russland nach Deutschland sei ein rein wirtschaftliches Projekt, sagte Peskow. Am Dienstag hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Stopp des Projekts im Falle eines Einmarsches in die Ukraine nicht ausgeschlossen. (19.01.2022)

Scholz warnt Russland vor "hohen Kosten" bei Einmarsch

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland zur Reduzierung seiner Truppen an der Grenze zur Ukraine aufgefordert und erneut mit "hohen Kosten" für den Fall eines Einmarsches gewarnt. Auf die Frage, ob es dann auch Konsequenzen für die Gaspipeline Nord Stream 2 geben werde, sagte Scholz, "dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt". Eine mögliche gemeinsame koordinierte Reaktion werde vorbereitet und mit den Bündnispartnern besprochen. Bislang hatte Scholz reserviert auf Forderungen reagiert, mit einem Aus für Nord Stream 2 zu drohen.

Gleichzeitig sprach er sich nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dafür aus, "alles dafür zu tun, dass es nicht zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt". Er verwies dabei auf die in der vergangenen Woche begonnenen Gespräche zwischen Russland und den USA, der Nato und der OSZE. "Wir wollen alle gemeinsam konstruktive und stabile Beziehungen zu Russland." Man sei auch bereit zu einem "ernsthaften Dialog" über Sicherheitsfragen mit Moskau. Er betonte auch, dass er sich weiter für eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich einsetzen werde. (18.01.2022)

Baerbock gibt sich kämpferisch

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben ihre gemeinsame Pressekonferenz mit großer Verspätung abgehalten - offenbar haben sie erheblich länger miteinander gesprochen als geplant.

Lawrow sagte, es seien "interessierte und konstruktive Gespräche" gewesen, die getragen seien von der gegenseitigen Hochachtung beider Länder. Man habe sehr viele Themen angesprochen, etwa den gemeinsamen Warenaustausch, erneuerbare Energien sowie die Gaspipeline North Stream 2. Russland habe darauf hingewiesen, dass dieses Projekt "politisiert" werde, so Lawrow. Er habe außerdem seine Sorgen zum Ausdruck gebracht, was den Kurs der Nato angehe. Auch über die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze, die Stabilisierung der Situation in Kasachstan sowie die Ukraine-Krise habe man sich ausgetauscht.

Baerbock betonte, sie sei "mit einer dicken Gesprächsmappe" nach Moskau gekommen. Es gebe "viele Punkte, in denen wir Meinungsverschiedenheiten haben". Die Mappe sei aber deshalb so dick, weil wir in vielen Fragen großes Potenzial für Kooperation sehen", sagte Baerbock. Russland und Deutschland spielten "beide eine große Rolle im europäischen Haus". So sei es zum Beispiel ohne das größte Land der Welt unmöglich, die Klimakrise zu bewältigen.

Baerbock sprach die Konflikte mit Russland klar an, es sei schwer, den Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze nicht als Drohung zu verstehen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei eine Herausforderung für die Sicherheit. "Diese Situation haben wir uns nicht ausgesucht, aber wir werden ihr auch nicht aus dem Weg gehen", sagte Baerbock. Man sei bereit, an Lösungen zu arbeiten, die allen Menschen in der Region mehr Sicherheit brächten.

Baerbock sprach sich für eine rasche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt aus. Dazu solle ein nächstes Treffen im Normandie-Format zusammenkommen - also auf Vermittlung Deutschlands und Frankreichs hin mit der Ukraine und Russland. Es sei wichtig, den Normandie-Prozess wieder mit Leben zu füllen und es sei gut, dass sich alle zum Minsker Friedensplan bekannt hätten. Der in der Hauptstadt von Belarus vereinbarte Friedensplan für den Konflikt im Osten der Ukraine wurde bisher nicht umgesetzt. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstoßen.

Zu den von Russland geforderten Sicherheitsgarantien an den Westen sagte Baerbock: "Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen und Schritte, die allen in Europa mehr Sicherheit bringen." Die Gespräche des Nato-Russland-Rates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) seien erste Schritte in der vergangenen Woche gewesen. Lawrow erklärte, dass Russland jetzt auf schriftliche Vorschläge aus dem Westen warte. Russland hatte ein Ende der Nato-Osterweiterung gefordert und einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis.

Mehrere russische Journalisten fragten in der Pressekonferenz mit Baerbock auch nach dem russischen Staatssender RT. Dieser verfügt in Deutschland bisher über keine Fernsehlizenz und strahlte sein Programm daher über Youtube aus. Doch die Plattform sperrte RT im Herbst. Der Vorwurf: Der Sender verbreite Falschinformationen zur Pandemie. Russische Stellen werfen Deutschland war, die Arbeit der RT-Journalisten zu behindern. Baerbock wies dies zurück und betonte, dass die grundgesetzliche geschütze Pressefreiheit es verbiete, seitens des Staates direkten Einfluss auf die Inhalte von Medienanbietern zu nehmen. (18.01.2022)